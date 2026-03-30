Κραυγή εκπαιδευτικών: Να παρθούν πίσω οι υποβαθμίσεις σχολείων

Πίνακας περιεχομένων

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία κρίνονται ανεπαρκείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των σχολείων.

Παράλληλα, αναδεικνύουν ότι οι αλλαγές αυτές πλήττουν άμεσα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, οδηγώντας σε απώλεια οργανικών θέσεων και σε συρρίκνωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν την επαναφορά των σχολείων στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας, τονίζοντας πως η υποβάθμιση δεν μπορεί να αποτελεί λύση απέναντι στις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Να παρθούν πίσω οι υποβαθμίσεις σχολείων της Λήμνου.

Θεωρούμε μη ικανοποιητικές τις απαντήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σε αναφορά των βουλευτών του ΚΚΕ, σχετικά με τις υποβαθμίσεις των δημοτικών σχολείων Κοντιά, Κοντοπουλίου και 1ου Μύρινας, έτσι όπως αναφέρονται στο υπ αριθμ. 143368/ΥΣ/06-11-2025 έγγραφό του.

Σχετικά με τα δημοτικά σχολεία του Κοντιά και του Κοντοπουλίου που προέρχονται από συγχωνεύσεις σχολείων παραπλήσιων χωριών, όπου οι γονείς συναίνεσαν για τις συγχωνεύσεις με την υπόσχεση ότι τα παιδιά τους θα έχουν καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, φοιτώντας σε 6/θέσια σχολεία.

Είναι αντιφατική η επίκληση της μαρτυρίας της ΔΙ.Π.Ε. Λέσβου ότι το Δημοτικό Σχολείο Κοντιά παρουσιάζει πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, αφού με τα ίδια στοιχεία της Διεύθυνσης, ο αριθμός των μαθητών παραμένει στους 43, παρά τις ενδιάμεσες αυξομειώσεις.

Η πτωτική τάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Κοντοπουλίου, οφείλεται στην επιμονή της Διεύθυνσης να υποβαθμίσει το σχολείο σταδιακά σε 5/θέσιο και 4/θέσιο, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να απογοητευθούν, (μαζί με το απαράδεκτο σταμάτημα της λειτουργίας του Τμήματος Ένταξης του σχολείου με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας), και να πάνε τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία (π.χ. Μούδρου, Μύρινας), προκειμένου αυτά να έχουν καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να χαθούν 2 οργανικές θέσεις δασκάλων και να μειωθούν οι ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Παράλληλα, είναι γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα, ότι τμήματα με δύο και παραπάνω τάξεις συγχωνευμένες, δεν αποδίδουν την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης με ένα τμήμα ανά τάξη, όπως γίνεται στα 6/θέσια και πάνω σχολεία.

Θεωρούμε απαράδεκτο να δικαιολογείται η υποβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών των σχολείων αυτών με την επίκληση του μικρού αριθμού τους.

Σε ό,τι αφορά το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας, η πτωτική τάση του αριθμού των μαθητών του, οφείλεται στις αποφάσεις της ΔΙ.Π.Ε. Λέσβου για αλλαγή των γεωγραφικών ορίων για την εγγραφή μαθητών στο σχολείο, καθώς και για την εγγραφή των μαθητών που προέρχονται από το χωριό του Πλατέος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας και όχι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας, με το οποίο είχε συγχωνευθεί το Δημοτικό Σχολείο Πλατέος από το 2011.

Η επίκληση του κτιριακού προβλήματος του σχολείου για τη λειτουργική υποβάθμισή του ως 6/θέσιου, είναι αντιφατική, αφού σύμφωνα με το το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6043/Α2/18-01-2022 έγγραφο (επισυνάπτεται) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον Δήμο Λήμνου και τη ΔΙ.Π.Ε. Λέσβου, που επικαλείται η ίδια η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Παρατηρήσεις επί του αιτήματος εκπόνησης κτιριολογικού προγράμματος για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας του Δήμου Λήμνου με σκοπό την ανέγερση νέας πτέρυγας εντός του οικοπέδου της υφιστάμενης σχολικής δομής», αναφέρεται ότι η υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την αποσυμφόρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας, μεταβάλλοντας τη σχολική μονάδα σε 6/θέσια και την ταυτόχρονη ίδρυση και εγκατάσταση μίας νέας σχολικής μονάδας σε θέση αντίστοιχης μαθητικής επιρροής και ανάλογης δυναμικότητας, όπως αυτή θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.

Ρωτάμε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου αν και πότε υπέβαλε στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, αίτημα ίδρυσης νέας σχολικής μονάδας;

Τελικά αυτό που ζούμε σήμερα, είναι η υποβάθμιση του σχολείου σε 6/θέσιο με μείωση άλλων 2 οργανικών θέσεων δασκάλων, (συνολικά χάθηκαν 4 οργανικές θέσεις δασκάλων από τα 3 δημοτικά σχολεία της Λήμνου), η αντίστοιχη μείωση ωρών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και η υποχρεωτική μετακίνηση των μαθητών στα άλλα σχολεία της Μύρινας, στο πλαίσιο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής για σταδιακή δημιουργία τμημάτων 25+ μαθητών, με στόχο τη λεγόμενη «εξοικονόμηση εκπαιδευτικών».

Για ίδρυση και εγκατάσταση νέας σχολικής μονάδας δεν γίνεται ούτε λόγος, είτε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, είτε από τον Δήμο Λήμνου.

Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτο να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, για τα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευθύνη του Κράτους και να επαφίεται αυτό στη δυνατότητα των Δήμων.

Με βάση τα παραπάνω, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το Υπουργείο Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

Να αναβαθμιστούν οργανικά, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τα Δημοτικά Σχολεία Κοντιά και Κοντοπουλίου σε 6/θέσια και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας σε 10/θέσιο, μέχρι την ίδρυση και εγκατάσταση νέας σχολικής μονάδας.

Να δοθεί γενναία κρατική επιδότηση για επισκευές – συντηρήσεις – επεκτάσεις σχολείων με κύριο στόχο να υπάρχουν σχολικά κτήρια ασφαλή για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

15 μαθητές και νήπια/προνήπια το ανώτερο ανά τμήμα, σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Πλήρη στελέχωση των σχολείων με μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενο της αντίστοιχης ειδικότητάς του, την οποία έχει σπουδάσει.

Αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων για τις λειτουργικές τους δαπάνες – Επανασύσταση των Σχολικών Επιτροπών.