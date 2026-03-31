Εκπαιδευτικοί: Οικονομικός «στραγγαλισμός» των σχολείων – Παρέμβαση για άμεση χρηματοδότηση

Τον έντονο προβληματισμό της για την οικονομική κατάσταση των σχολικών μονάδων εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, καταγγέλλοντας «οικονομικό στραγγαλισμό» των σχολείων και θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεση καταβολή της παγίας προκαταβολής από τον Δήμο. Η ανακοίνωση αναδεικνύει τις σοβαρές δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, επισημαίνοντας ότι η καθημερινή λειτουργία των σχολείων εξαρτάται πλέον από χρονοβόρες διαδικασίες και τη διαχείριση των δήμων.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ υπογραμμίζει ότι η ήδη μειωμένη χρηματοδότηση των σχολείων επιδεινώνεται περαιτέρω, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμη και η κάλυψη βασικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά άμεσες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης όσο και από τον Δήμο Ζακύνθου, προκειμένου να διασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ζακύνθου:

«Για τον οικονομικό στραγγαλισμό των σχολείων και την ανάγκη για άμεση καταβολή της παγίας προκαταβολής εκ μέρους του Δήμου»

Είναι γνωστό ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών από την κυβέρνηση οδήγησε σε τεράστια προβλήματα στην -ούτως ή άλλως κουτσουρεμένη κατά 60% σε σχέση με πριν 15 χρόνια- χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και την ανάθεση αυτού του καθήκοντος απευθείας στους δήμους. Η επιλογή αυτή οδήγησε σε οικονομικό στραγγαλισμό των σχολείων, καθώς πλέον για την παραμικρή δαπάνη (σπασμένα τζάμια, μικροεπισκευές κτλ) είναι αναγκαίος ένας κυκεώνας γραφειοκρατίας, ενώ η λειτουργία των σχολικών μονάδων πλέον εξαρτάται από τη σύνταξη προϋπολογισμού του δήμου, στον οποίο καταγράφονται οι συμβάσεις με αναδόχους για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών στα σχολεία (προμήθεια χαρτιού και αναλώσιμων, επισκευή φωτοτυπικών κ.α). Με λίγα λόγια η κατάργηση των σχολικών επιτροπών προσέθεσε ακόμα ένα σοβαρό πρόβλημα στην ήδη προβληματική χρηματοδότηση των σχολείων.

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση των δήμων, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την απλόχερη χρηματοδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης σε κάθε άλλου είδους δαπάνες (πολεμικοί εξοπλισμοί άσχετοι με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, εμπλοκή στους πολέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη Μέση Ανατολή και αλλού με αποστολή στρατευμάτων και όπλων εκτός των συνόρων της χώρας, αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες, επιδοτήσεις σε μεγαλοβιομηχάνους κλπ) απλώς με ένα πάτημα κουμπιού.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου έχοντας εικόνα της άσχημης κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σχολεία απαιτεί

· αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και επαναφορά σχολικών επιτροπών

· άμεση ικανοποίηση αιτημάτων σχολείων από τον Δήμο Ζακύνθου.

· άμεση καταβολή από το Δήμο Ζακύνθου της παγίας προκαταβολής στα σχολεία, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες και πιεστικές ανάγκες σε μικρές παρεμβάσεις-επιδιορθώσεις.

Η μη ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία, ώστε τα σχολεία να στερούνται τα στοιχειώδη για τη λειτουργία τους.