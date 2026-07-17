ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: «Κλείδωσε» αλλαγή για φέτος – Ποιούς αφορά

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων φέρνει η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το πρόγραμμα voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για τον β΄ κύκλο της περιόδου 2026-2027.

Με τη νέα ρύθμιση, οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω θα μπορούν να λάβουν voucher για τη φιλοξενία των παιδιών τους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η αλλαγή αφορά βρέφη, νήπια και παιδιά που εντάσσονται στις επιλέξιμες δομές του προγράμματος, ενώ η σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Καταργούνται τα εισοδηματικά όρια για τις πολύτεκνες οικογένειες

Η βασική αλλαγή της τροποποιημένης ΚΥΑ αφορά την πλήρη κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου για τις οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Έτσι, τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών θα μπορούν να λάβουν voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Έρχεται αύξηση στο επίδομα παιδιού; Τα ποσά που εξετάζει η κυβέρνηση

Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων voucher θα καλυφθεί από πόρους του προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τα νέα εισοδηματικά όρια ανά οικογένεια

Με βάση τη νέα απόφαση, τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο παραμένει στις 35.000 ευρώ.

Για οικογένειες με τρία παιδιά, το όριο ανέρχεται στις 38.000 ευρώ.

Για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω, δεν προβλέπεται πλέον κανένα εισοδηματικό όριο.

Η αλλαγή διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση των πολύτεκνων οικογενειών στις δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το δηλωθέν εισόδημά τους.

Ποιες δομές και ηλικιακές κατηγορίες καλύπτονται

Η δράση αφορά τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

ΕΕΤΑΑ- Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Τι αναμένεται να γίνει φέτος με τα voucher

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

νήπια με αναπηρία,

παιδιά σχολικής ηλικίας,

έφηβοι,

άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης μέσω ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στη στήριξη των οικογενειών όσο και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε υπηρεσίες φροντίδας, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

Πότε αναμένεται η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ

Η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Με τη δημοσίευσή της θα γίνουν γνωστές οι ακριβείς προθεσμίες, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι επιμέρους όροι συμμετοχής για τον β΄ κύκλο του προγράμματος 2026-2027.

Τα στοιχεία των πολιτών θα αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας την ανάγκη υποβολής πρόσθετων εγγράφων.

Πώς χρηματοδοτείται το πρόγραμμα

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από εθνικούς πόρους.

Η ειδική κάλυψη των voucher για τις πολύτεκνες οικογένειες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα πραγματοποιηθεί μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της ειδικής προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί των υπουργείων Εσωτερικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.