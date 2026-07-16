Επίδομα θέρμανσης 2025 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες – κλειδιά για τις δύο τελευταίες πληρωμές

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των καταβολών του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν ακόμη δύο πληρωμές έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι για την επόμενη χειμερινή περίοδο δεν αναμένονται αλλαγές στα κριτήρια και τα ποσά, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις μετατίθενται για το 2028.

Το επίδομα θέρμανσης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με τα ποσά να κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ και να φτάνουν ακόμη και τα 1.200 ευρώ στις περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, το υφιστάμενο πλαίσιο αναμένεται να διατηρηθεί και για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, ενώ η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (EU ETS 2) αναμένεται να φέρει επιπλέον ενίσχυση από το 2028.

Οι δύο πληρωμές που εκκρεμούν

Δύο ακόμη καταβολές επιδόματος θέρμανσης αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη αφορά τη δεύτερη δόση για δικαιούχους που πραγματοποίησαν αγορές πετρελαίου θέρμανσης, αλλά εκδόθηκαν λανθασμένα ή ελλιπή παραστατικά. Τα διορθωμένα παραστατικά μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με συμψηφισμό ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η δεύτερη αφορά την πρόσθετη πληρωμή για καταναλώσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανσης, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Τι ισχύει για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν προβλέπονται αλλαγές στη χορήγηση του επιδόματος για την επόμενη χειμερινή περίοδο.

Τα βασικά εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να παραμείνουν:

Έως 16.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

Έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Μέγιστα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα περιουσιακά όρια εκτιμάται ότι θα παραμείνουν:

200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει.

260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Ποια καύσιμα καλύπτει το επίδομα

Το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να συνεχίσει να καλύπτει:

πετρέλαιο θέρμανσης,

μπλε κηροζίνη,

φυσικό αέριο,

υγραέριο,

καυσόξυλα,

πέλετ,

τηλεθέρμανση,

ηλεκτρική ενέργεια.

Τα ποσά θα εξακολουθήσουν να κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.200 ευρώ.

Οι αλλαγές που έρχονται από το 2028

Οι σημαντικότερες αλλαγές μετατίθενται για τη χειμερινή περίοδο 2027-2028, οπότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών EU ETS 2.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε περίπου 780.000 δικαιούχους, προκειμένου να αντισταθμιστεί μέρος της επιβάρυνσης από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η ενίσχυση θα αφορά κυρίως ευάλωτα νοικοκυριά και υφιστάμενους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η εφαρμογή του νέου μηχανισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέα εισοδηματικά όρια στο τραπέζι

Παράλληλα, εξετάζονται αλλαγές και στα εισοδηματικά κριτήρια από το 2028.

Μεταξύ των σεναρίων που έχουν τεθεί υπό επεξεργασία περιλαμβάνονται:

10.500 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς παιδιά.

13.650 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί.

16.650 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με μέλος ΑμεΑ.

20.800 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά.

27.100 ευρώ για έγγαμο με δύο παιδιά.

30.100 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και μέλος με αναπηρία.

36.400 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες με μέλος ΑμεΑ.

Ωστόσο, πρόκειται για σενάρια που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και αναμένεται να επανεξεταστούν ενόψει της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου.