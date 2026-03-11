Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο κορυφαίος showman, τραγουδιστής και ηθοποιός σφράγισε τη νυχτερινή Αθήνα και την τηλεόραση. Γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1939 στην Αθήνα.

Έγινε γνωστός από τις εμφανίσεις του στη “Μέδουσα”, όπου συνδύαζε τραγούδι, χορό και σάτιρα.

Πρωταγωνίστησε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και παρουσίασε εμβληματικές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το “Ciao ANT1”. Είχε συνεργαστεί με σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ενώ διατηρούσε στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση με την Κατιάνα Μπαλανίκα.

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος είχε αποστασιοποιηθεί, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να αναζητά νέα του.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα σε συνέντευξή της το 2021 στο «Πρωινό» είχε απαντήσει για τον Γιώργο Μαρίνο: «Δεν έχω επαφές, ούτε εγώ ούτε κανένας μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι κοντά σε μια οικογένεια που είναι φίλοι και τον αγαπάνε και δεν έχουμε επαφή. Υποθέτουμε ότι είναι καλά. Προφανώς είναι επιλογή του».