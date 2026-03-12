Τι πρέπει να ξέρετε για το Δώρο Πάσχα 2026: Τα ποσά και οι πληρωμές

Πίνακας περιεχομένων

Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα καταβάλλεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το Δώρο Πάσχα.

Το δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως του τύπου σύμβασης, δηλαδή είτε είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Το ύψος του Δώρου Πάσχα 2026 υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2026.

Μέχρι ποια ημέρα καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2026;

Το Δώρο Πάσχα 2026 θα πρέπει να πληρωθεί στους δικαιούχους μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, που φέτος είναι στις 8 Απριλίου 2026, αφού η Κυριακή του Πάσχα είναι στις 12 Απριλίου.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα;

Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.

Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.

Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.

Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)

Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Yπολογισμός

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβετε το Δώρο Πάσχα

Η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα αποτελεί ποινικό αδίκημα και η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυστηρή:

Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας: Οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να καταγγείλουν την παραβίαση.

Μηνυτήρια Αναφορά: Η Επιθεώρηση συντάσσει αναφορά προς τον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Αυτόφωρη Διαδικασία: Παράλληλα, ενημερώνεται το τοπικό αστυνομικό τμήμα για την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας σύλληψης του εργοδότη, εφόσον η καταγγελία γίνει εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου.