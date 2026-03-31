Μαθητές υπέγραψαν συμβόλαιο ευθύνης για το θρανίο και το κάθισμά τους – «Σεβασμό στη δημόσια περιουσία»

Πίνακας περιεχομένων

Μαθητές στη Σκόπελο υπέγραψαν συμβόλαιο ευθύνης για το σχολικό τους θρανίο και το κάθισμα μαθαίνοντας με αυτό τον τρόπο να σέβονται τη δημόσια περιουσία και να τα παραδίδουν στους επόμενους σε καλή κατάσταση. Ο διευθυντής του Γυμνασίου Σκοπέλου «Καισάριος Δαπόντες», Χρήστος Παλαιολόγος, μίλησε στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 για αυτή την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι όταν […]

Μαθητές στη Σκόπελο υπέγραψαν συμβόλαιο ευθύνης για το σχολικό τους θρανίο και το κάθισμα μαθαίνοντας με αυτό τον τρόπο να σέβονται τη δημόσια περιουσία και να τα παραδίδουν στους επόμενους σε καλή κατάσταση.

Ο διευθυντής του Γυμνασίου Σκοπέλου «Καισάριος Δαπόντες», Χρήστος Παλαιολόγος, μίλησε στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 για αυτή την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι όταν δείχνεις να εμπιστεύεσαι τα παιδιά, αυτά ανταποκρίνονται.

«Προσπαθούμε στο σχολείο μας να μάθουμε στα παιδιά κάτι που θα τα συνοδεύει σε ολόκληρη την ζωή τους. Τον σεβασμό στη δημόσια περιουσία, ξεκινώντας από το θρανίο. Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με συστηματική καταγραφή των αναγκών του σχολείου και ολοκληρώθηκε με την προμήθεια εξοπλισμού. Για εμάς το σχολείο, αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι. Το ουσιαστικό είναι ότι τα παιδιά ανέλαβαν προσωπική ευθύνη για τον εξοπλισμό τους, υπογράφοντας ένα συμβόλαιο φροντίδας μέχρι την αποφοίτησή τους.

Δηλαδή θέλουμε να περάσουμε ένα απλό αλλά κρίσιμο μήνυμα, σεβασμός στη δημόσια περιουσία. Και αυτό που μαθαίνεται στο σχολείο ακολουθεί τον πολίτη σε όλη του τη ζωή. Ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο δεν είναι δεδομένος. Πρέπει να διδάσκεται βιωματικά, όχι θεωρητικά. Η παιδεία φαίνεται και στο πως φέρεσαι στο θρανίο σου. Ζητούμενο από την αρχή δεν είναι μόνο να αλλάξω το θρανίο, αυτό είναι το λιγότερο. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία απέναντι στη δημόσια περιουσία. Χρειάζονται πράξεις και προσωπική ευθύνη. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν περισσότερο από όσο περιμέναμε όταν τους δείχνουμε εμπιστοσύνη», ανέφερε.