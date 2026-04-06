Έρχεται επίδομα 500 ευρώ σε οικογένειες – Πότε θα το λάβουν, οι προϋποθέσεις

Πίνακας περιεχομένων

Ανοίγει μετά το Πάσχα η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», με ενίσχυση έως 500 ευρώ και διευρυμένα κριτήρια.

Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς επεκτείνεται, με την πλατφόρμα να ανοίγει αμέσως μετά το Πάσχα του 2026, προσφέροντας ενισχυμένη στήριξη σε μητέρες και οικογένειες. Το πρόγραμμα εισάγει αλλαγές που στοχεύουν στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των γονέων.

Η ενίσχυση φτάνει έως 500 ευρώ τον μήνα και συνδέεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιχειρώντας να καλύψει βασικές ανάγκες φροντίδας παιδιών και να στηρίξει την εργασία των γονέων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή

Η ένταξη στο πρόγραμμα βασίζεται στο ατομικό εισόδημα της μητέρας, με διαφορετικά όρια ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για ένα παιδί το όριο φτάνει τις 24.000 ευρώ.

Για οικογένειες με δύο παιδιά το όριο αυξάνεται στις 27.000 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά και άνω δεν προβλέπεται εισοδηματικός περιορισμός, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.

Η οικονομική ενίσχυση για τη φροντίδα παιδιών

Το πρόγραμμα προβλέπει μηνιαία επιδότηση έως 500 ευρώ για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιού. Η ενίσχυση αυτή στοχεύει να καλύψει ένα από τα βασικά έξοδα των νοικοκυριών.

Η παροχή συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της οικογένειας, ενισχύοντας την καθημερινή υποστήριξη και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της εργασιακής ζωής των γονέων.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ως φροντιστές

Στο πρόγραμμα δεν συμμετέχουν μόνο επαγγελματίες φροντιστές, αλλά και άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε συγγενικά πρόσωπα, όπως παππούδες και γιαγιάδες.

Η πρόβλεψη αυτή αναγνωρίζει μια ήδη διαδεδομένη πρακτική στην ελληνική οικογένεια, εντάσσοντάς την σε θεσμικό πλαίσιο και προσφέροντας οικονομική στήριξη.

Ο στόχος του προγράμματος

Η διεύρυνση του προγράμματος στοχεύει στην ενίσχυση της εργαζόμενης μητέρας και της οικογένειας συνολικά. Η παροχή οικονομικής βοήθειας συνδέεται με πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Η εφαρμογή του μέτρου επιχειρεί να δώσει πρακτικές λύσεις στη φροντίδα παιδιών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών.