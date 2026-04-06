Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε η Ψηφιακή Τράπεζα Γης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης.

Ψηφιακή Τράπεζα Γης τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία από τις 16 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας διαδικασίας στον τομέα της δόμησης. Η λειτουργία της αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ενεργοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

Η πιλοτική φάση θα διαρκέσει τέσσερις μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα δοκιμαστεί η εφαρμογή στην πράξη και θα καταγραφούν τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.

Ο ρόλος της Ψηφιακής Τράπεζας Γης

Η νέα πλατφόρμα δημιουργείται με στόχο να συγκεντρώσει και να διαχειριστεί τίτλους Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία αξιοποίησης τους. Μέσω αυτής, καταγράφονται τα διαθέσιμα δικαιώματα δόμησης που μπορούν να μεταφερθούν.

Η λειτουργία της αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού που είχε προβλεφθεί νομοθετικά, αλλά δεν είχε τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέχρι σήμερα.

Τι περιλαμβάνει η πιλοτική λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου, θα καταχωρίζονται τίτλοι που βρίσκονται ήδη σε ισχύ και διαθέτουν υπόλοιπο συντελεστή δόμησης προς μεταφορά. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την αρχική αποτύπωση των διαθέσιμων δικαιωμάτων.

Η καταγραφή αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις τίτλων που έχουν εκδοθεί βάσει των τελευταίων σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η δυνατότητα αξιοποίησής τους.

Οι τίτλοι που εντάσσονται στη διαδικασία

Στην πιλοτική λειτουργία εντάσσονται τίτλοι που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους νόμους 880/1979, 2300/1995 και 3044/2002. Πρόκειται για τίτλους που εξακολουθούν να έχουν ισχύ και διαθέτουν υπόλοιπο δόμησης.

Η επιλογή αυτών των τίτλων επιτρέπει την αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων δικαιωμάτων, δημιουργώντας τη βάση για την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος στο επόμενο στάδιο.

Το επόμενο βήμα για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Η πιλοτική λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης αποτελεί το πρώτο βήμα για την πλήρη εφαρμογή της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα προκύψουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την επέκταση του συστήματος.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει τη διαχείριση των δικαιωμάτων δόμησης και να θέσει τις βάσεις για τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού στο άμεσο μέλλον.