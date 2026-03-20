Υποτροφίες ΙΚΥ 2026: Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Μαρτίου

Πίνακας περιεχομένων

Παρατείνεται έως τις 22 Μαρτίου 2026 η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για συνεργασίες στο εξωτερικό.

Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. που αφορά την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό για το 2026, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον επιπλέον χρόνο για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό για το έτος 2026

Η νέα περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 19/03/2026 έως την Κυριακή 22/03/2026 και ώρα Ελλάδος 24.00΄ στη διεύθυνση https://ams.iky.gr.

Διεθνές Απολυτήριο στα Δημόσια Σχολεία έως τον Μάιο – Μόνο με Πανελλήνιες η εισαγωγή στα πανεπιστήμια