Διορισμοί εκπαιδευτικών: Επίσημο! Πόσοι θα γίνουν στη δευτεροβάθμια φέτος

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Η συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, έφερε στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, τους μόνιμους διορισμούς, τις προσλήψεις αναπληρωτών και μια σειρά εκκρεμοτήτων που απασχολούν τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Ομοσπονδία, οι μόνιμοι διορισμοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να ξεπεράσουν τις 2.000, ενώ η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 80% των αναγκών.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τον περιορισμένο αριθμό διορισμών και την έλλειψη σαφών δεσμεύσεων για τις πιστώσεις των αναπληρωτών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με σημαντικά κενά. Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα όπως οι άδειες ανατροφής τέκνων, οι αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, οι πειθαρχικές διώξεις για την ατομική αξιολόγηση και τα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Αναλυτικά το ενημερωτικό για τη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ:

Ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Παπαδομαρκάκη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της Ομοσπονδίας σχετικά με την κατανομή των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, καθώς και η εξέταση σειράς εκκρεμών ζητημάτων που είχαν τεθεί κατά την προηγούμενη συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με τον Γενικό Γραμματέα.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση:

Κατανομή μόνιμων διορισμών: Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι οι μόνιμοι διορισμοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα ξεπεράσουν ελαφρώς τις 2.000, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ειδική Αγωγή. Ο ακριβής αριθμός θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, η διαδικασία των διορισμών αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το διάστημα από 17 έως 20 Αυγούστου.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Σε ό,τι αφορά τις διαθέσιμες πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών τη νέα σχολική χρονιά δεν υπήρξε δέσμευση για συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων. Αναφέρθηκε, ωστόσο, ότι κατά την πρώτη φάση προβλέπεται να καλυφθεί περίπου το 80% των αναγκών, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

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Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου: Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε εκ νέου το ζήτημα της δυνατότητας των συναδέλφων να λαμβάνουν την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, στον χρόνο που οι ίδιοι επιλέγουν, χωρίς τον απαράδεκτο περιορισμό να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά στις 31 Αυγούστου. Παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί σε προηγούμενες συναντήσεις με το Υπουργείο για την άμεση επίλυση του προβλήματος, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι το ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται στη διαδικασία καταγραφής των σχετικών περιπτώσεων και ότι προβλέπεται να δοθεί οριστική λύση στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Αποσπάσεις και μεταθέσεις στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία: Για το απαράδεκτο καθεστώς που διέπει τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επανάφερε την απαίτηση να θεσμοθετηθούν επιτέλους σαφή και αντικειμενικά κριτήρια. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι το ζήτημα θα έχει επιλυθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16: Τέθηκε το πρόβλημα των συναδέλφων του κλάδου ΤΕ16, οι οποίοι δεν διαθέτουν πρώτη ανάθεση σε κανένα μάθημα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται στην πράξη από τις υπηρεσιακές μεταβολές. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί με σχετική διάταξη στο ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Για το αίτημα της εξίσωσης των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος προϋποθέτει τη συνεννόηση και τη συνεργασία τουλάχιστον τεσσάρων υπουργείων και δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Πειθαρχικές διώξεις για την ατομική αξιολόγηση: Για την εξέλιξη των πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος των απεργών συναδέλφων που συμμετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου ενάντια στην ατομική αξιολόγηση, δεν δόθηκε καμία ενημέρωση.

Επιλογή προϊσταμένων των ΚΕΔΑΣΥ: Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκδοθούν οι προκηρύξεις για την επιλογή των προϊσταμένων των ΚΕΔΑΣΥ.

Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής: Αναφέρθηκε ότι θα προχωρήσει η συγκεκριμενοποίηση του καθηκοντολογίου των συναδέλφων που υπηρετούν στην παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι, πριν από την κατάθεση της σχετικής ρύθμισης, η Ομοσπονδία θα ενημερωθεί για τους βασικούς άξονές της, όπως είχε γίνει και για το ζήτημα των σχολικών εκδρομών. Δεν υπήρξε καμία δέσμευση για να αρθεί το απαράδεκτο όριο των 250 μαθητών, για να δικαιολογηθεί παρουσία συναδέλφων ΠΕ 04 στα τμήματα ένταξης.

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα και τα εκτεταμένα κενά στα σχολεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τα οποία συνδέονται και με την έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι το Υπουργείο θα επιδιώξει την άμεση κάλυψη των κενών, ενώ εξετάζεται η θέσπιση πρόσθετων κινήτρων για την παραμονή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών πέραν του πέμπτου έτους καταβολής του επιμισθίου. Μας ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις για τους συντονιστές και ότι θα ισχύει το ίδιο καθεστώς αποσπάσεων από την ειδική στη γενική αγωγή, που ισχύει και στα σχολεία στην Ελλάδα.

Η Ομοσπονδία εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή της στον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό των μόνιμων διορισμών, ο οποίος δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης. Με τον τρόπο αυτό διαιωνίζεται το απαράδεκτο καθεστώς της κάλυψης των κενών με αναπληρωτές συναδέλφους.

Απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν από την πρώτη ημέρα με όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι δεν δόθηκε καμία συγκεκριμένη δέσμευση για τον αριθμό των πιστώσεων που θα διατεθούν για την πρόσληψη αναπληρωτών. Με δεδομένη την πολιτική των δημοσιονομικών περιορισμών που εφαρμόζει η κυβέρνηση, αλλά και την περσινή εμπειρία, όταν οι διαθέσιμες πιστώσεις υπολείπονταν σημαντικά των πραγματικών αναγκών, είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με χιλιάδες κενά και χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι μέρος αυτών των κενών ενδέχεται να παραμείνει ακάλυπτο έως και τη λήξη του σχολικού έτους όπως έγινε και τη φετινή σχολική χρονιά.

Τα ζητήματα της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, της εξίσωσης των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και της διασφάλισης της διαφάνειας και αντικειμενικών κριτηρίων στις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, θα έπρεπε να έχουν επιλυθεί εδώ και χρόνια. Είναι απαράδεκτο να παραμένουν σε εκκρεμότητα και να αποτελούν, για ακόμη μία φορά, αντικείμενο διεκδίκησης του κλάδου.

Απαιτούμε την άμεση και οριστική επίλυση όλων των παραπάνω ζητημάτων, χωρίς νέες καθυστερήσεις και αναβολές.

Απαιτούμε, επίσης, να σταματήσει άμεσα κάθε πειθαρχική δίωξη σε βάρος συναδέλφου ή συναδέλφισσας για τη συμμετοχή του στη συνδικαλιστική δράση και στις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου. Το δικαίωμα στην απεργία είναι κατοχυρωμένο και αδιαπραγμάτευτο. Δεν αποδεχόμαστε την ποινικοποίηση των αγώνων, τον εκφοβισμό και την επιχείρηση φίμωσης των εκπαιδευτικών.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προκειμένου να θέσει στην Υπουργό το σύνολο των αιτημάτων και των διεκδικήσεων του κλάδου, με βάση τις αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί ολόκληρο τον κλάδο να συμμετάσχει μαζικά στο αγωνιστικό πρόγραμμα που αποφάσισε το 22ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας και του οποίου η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει με τη μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στην αναθεώρηση του Συντάγματος, στην άρση της μονιμότητας, στη συνταγματική κατοχύρωση των δημοσιονομικών «κοφτών» και στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στο μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων ενόψει της ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.