Βάσεις 2026: Ποιές σχολές θα έχουν τη χαμηλότερη και την υψηλότερη ΕΒΕ

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Από 8,27 έως 15,67 η ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο

Λίγο πριν από την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Μηχανογραφικών Δελτίων, ο μαθηματικός και αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά Επιστημονικό Πεδίο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το χαμηλότερο «κατώφλι» εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να καταγραφεί στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής), όπου η ελάχιστη ΕΒΕ εκτιμάται στο 8,27. Αντίθετα, η υψηλότερη βάση εκτιμάται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, που αφορά τις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στα συγκεντρωτικά βαθμολογικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας στις 25 Ιουνίου και δεν περιλαμβάνουν σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικά ή μουσικά μαθήματα, καθώς οι σχετικές βαθμολογίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Οι εκτιμώμενες ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο

Σύμφωνα με όσα λέει ο Στράτος Στρατηγάκης στην Καθημερινή, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Ανατροπή με τις βάσεις 2026: Πότε θα ανακοινωθούν τελικά;

Επιστημονικό Πεδίο Μέσος Όρος Ελάχιστη ΕΒΕ Μέγιστη ΕΒΕ

1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών) 11,14 8,91 13,37

2ο Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) 13,06 10,45 15,67

3ο Πεδίο (Επιστημών Υγείας) 12,29 9,83 14,75

4ο Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) 10,34 8,27 12,41

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι υποψήφιοι του 4ου Πεδίου θα συναντήσουν τη χαμηλότερη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ενώ οι σχολές του 2ου Πεδίου θα απαιτήσουν υψηλότερες επιδόσεις.

Πώς υπολογίζεται η ΕΒΕ

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε Επιστημονικού Πεδίου και τον συντελεστή που έχει ορίσει κάθε τμήμα.

Για να διαπιστώσουν αν μπορούν να δηλώσουν μια σχολή, οι υποψήφιοι πρέπει να υπολογίσουν τον μέσο όρο των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τους και να τον συγκρίνουν με την ΕΒΕ του τμήματος που τους ενδιαφέρει.

Πώς διαμορφώνονται οι βάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

Σε περίπτωση που ένα τμήμα ανήκει σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία, η ΕΒΕ υπολογίζεται με βάση το χαμηλότερο μέσο όρο μεταξύ των πεδίων στα οποία εντάσσεται.

Τι επισημαίνει ο Στράτος Στρατηγάκης

Ο αναλυτής επισημαίνει ότι οι προβλέψεις ενδέχεται να εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις, καθώς το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει αναλυτικά στοιχεία για όλους τους βαθμούς των υποψηφίων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

Όπως σημειώνει, η απουσία στοιχείων για τους ακριβείς μέσους όρους ανά βαθμολογική κλίμακα δυσχεραίνει τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής, με τις αποκλίσεις να εντοπίζονται συνήθως στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις περσινές βάσεις, καθώς κάθε χρονιά διαμορφώνει νέα δεδομένα ανάλογα με τη δυσκολία των θεμάτων και την κατανομή των επιδόσεων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η ΕΒΕ αποτελεί το πρώτο «φίλτρο» για την υποβολή Μηχανογραφικού, ωστόσο δεν εξασφαλίζει την εισαγωγή σε ένα τμήμα.

Η τελική εισαγωγή εξαρτάται από τα συνολικά μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, αλλά και από τη σειρά προτίμησης που έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο.