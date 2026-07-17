Αλλαγές στις Πανελλαδικές και νέο Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξήγγειλε ο Τσίπρας – Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

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Στο πεδίο της Παιδείας, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αλλαγών στο ισχύον σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής συζήτησής του με τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μέσω της πλατφόρμας myELAS.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης χαρακτήρισε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις «αδιάβλητο» θεσμό, σημειώνοντας ωστόσο ότι το σημερινό μοντέλο επιβαρύνει υπέρμετρα μαθητές και οικογένειες, δημιουργώντας έντονη πίεση σε μια κρίσιμη περίοδο της σχολικής και προσωπικής τους ζωής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο προγραμματικό πλαίσιο της παράταξης περιλαμβάνεται η αναμόρφωση του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται σε αυτή τη φάση συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η αλλαγή. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσέγγιση για την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την έρευνα και την καινοτομία.

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Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο, όπως είπε, θα αναλάβει αποκλειστικά τη διαμόρφωση της πανεπιστημιακής πολιτικής και τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Η αναφορά στις Πανελλαδικές αποτελεί μία από τις ελάχιστες συγκεκριμένες εξαγγελίες που αφορούν την Παιδεία στο πλαίσιο της συζήτησης, με την ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να επιχειρεί να ανοίξει τον διάλογο για ένα νέο μοντέλο εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, διατηρώντας, όπως υποστηρίζει, την αξιοπιστία και το αδιάβλητο της διαδικασίας, αλλά μειώνοντας την πίεση που δέχονται οι υποψήφιοι.

Με τις τοποθετήσεις αυτές, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέτει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής της ατζέντας τόσο το μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων όσο και την ενίσχυση της έρευνας και των πανεπιστημίων, ενόψει της διαμόρφωσης του πλήρους κυβερνητικού της προγράμματος.

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