Youth Pass 2026: Αιτήσεις για το voucher των 150 ευρώ – Πότε ξεκινούν

Δικαιούχοι είναι νέοι 18 και 19 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με την ενίσχυση να παρέχεται μέσω άυλης κάρτας που αξιοποιείται σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες.

Το Youth Pass 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία, με χιλιάδες νέους να ετοιμάζονται για την έναρξη των αιτήσεων και την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ μέσω voucher. Η δράση στοχεύει στη στήριξη δραστηριοτήτων πολιτισμού, μετακίνησης, τουρισμού και αθλητισμού, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εξόδων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την 1η Απριλίου 2026, με την καταβολή του ποσού να προγραμματίζεται έως τα τέλη Μαΐου, ενώ η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Youth Pass 2026

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι νέοι ηλικίας 18 ή 19 ετών που συμπλήρωσαν το αντίστοιχο ηλικιακό όριο μέσα στο 2025 και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση παρέχεται χωρίς να εξετάζονται εισοδηματικά κριτήρια.

ΔΕΙΤΕ ΝΕΕΣ διευκρινίσεις για τα νέα voucher τροφίμων

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για όσους είναι 19 ετών και είχαν ήδη υποβάλει αίτηση όταν ήταν 18. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται νέα αίτηση, καθώς η πίστωση του ποσού πραγματοποιείται αυτόματα, μετά τον απαραίτητο επανέλεγχο των στοιχείων.

Πώς καταβάλλεται το voucher των 150 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση δεν δίνεται σε μετρητά, αλλά πιστώνεται σε άυλη χρεωστική κάρτα. Η κάρτα αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα.

ΔΕΙΤΕ Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει – Δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και αυξημένες επιδοτήσεις

Η ψηφιακή κάρτα ενεργοποιείται μετά την έκδοση και παραμένει διαθέσιμη για χρήση για δύο χρόνια από τον επόμενο μήνα έκδοσής της, δίνοντας στους δικαιούχους επαρκή χρονικό διάστημα για να αξιοποιήσουν το ποσό.

Οι δαπάνες που καλύπτει το Youth Pass 2026

Το voucher των 150 ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες πολιτισμού, όπως κινηματογράφο, θέατρο, συναυλίες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα καλύπτει και αγορές που σχετίζονται με βιβλία, ψηφιακές ταινίες και μουσική.

Επιπλέον, το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί σε δαπάνες τουρισμού, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή camping, αλλά και σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ακόμη μετακινήσεις με ΚΤΕΛ, αεροπλάνο, τρένο, ταξί ή πλοίο, καθώς και δραστηριότητες αθλητισμού, όπως σχολές χορού και γυμναστήρια.