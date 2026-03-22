Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την εκπαίδευση: δωρεάν εργαλεία και συνεργασίες για τα σχολεία

Η European School Education Platform συγκεντρώνει δωρεάν εκπαιδευτικούς πόρους, επιμόρφωση και ευκαιρίες συνεργασίας για επαγγελματίες της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η ενίσχυση της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελούν βασικές προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν τη συνεργασία και τη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, η European School Education Platform λειτουργεί ως ένας ενιαίος κόμβος που συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφωτικές ευκαιρίες και δυνατότητες δικτύωσης, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης.

Μέσα από μια εύχρηστη και δωρεάν πλατφόρμα, οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους πόρους, μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις επιμόρφωσης και να αναπτύσσουν συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύεται ιδιαίτερα τον Μάρτιο 2026, με δράσεις ενημέρωσης που παρουσιάζουν το εύρος των δυνατοτήτων της πλατφόρμας, οι οποίες παραμένουν διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ένας ευρωπαϊκός κόμβος για τα σχολεία: δωρεάν πόροι, μάθηση και συνεργασία σε ένα σημείο

Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες της σχολικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη προσκαλούνται να ανακαλύψουν έναν διαδικτυακό χώρο σχεδιασμένο να υποστηρίζει την καθημερινή τους εργασία, την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης-European School Education Platform συγκεντρώνει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, απόψεις ειδικών, ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης και δικτύωσης σε μία εύχρηστη πλατφόρμα. Ανοιχτή και δωρεάν για όλους τους επαγγελματίες της σχολικής εκπαίδευσης, υποστηρίζει τόσο την καθημερινή διδακτική πρακτική όσο και τη συνολική ανάπτυξη της σχολικής μονάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2026, μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επικοινωνίας θα αναδείξει την πλατφόρμα και το εύρος των ευκαιριών που προσφέρει — διαθέσιμων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πρακτική υποστήριξη για τη σχολική τάξη

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί με βάση τις καθημερινές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Προσφέρει:

Έτοιμο προς χρήση εκπαιδευτικό υλικό και καθοδήγηση

Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και συζητήσεις με ειδικούς

Άρθρα που διερευνούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην εκπαίδευση

Ευκαιρίες για ευρωπαϊκή συνεργασία μέσω του eTwinning

Με την ενσωμάτωση του eTwinning στην πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδεθούν με συναδέλφους σε ολόκληρη την Ευρώπη, να ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν συνεργατικά έργα που εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών.

Μία πλατφόρμα – πολλές δυνατότητες

Η πλατφόρμα προσφέρει ευέλικτους τρόπους μάθησης, συνεργασίας και ανταλλαγής. Οι χρήστες μπορούν:

να εξερευνούν περιεχόμενο αυτόνομα,

να συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες μάθησης,

να αλληλεπιδρούν με μια πανευρωπαϊκή επαγγελματική κοινότητα

Είτε αναζητούν έμπνευση, είτε επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους ή να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες, οι επαγγελματίες της σχολικής εκπαίδευσης μπορούν να βρουν πρακτική και στοχευμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Ανοιχτή σε όλους τους επαγγελματίες της σχολικής εκπαίδευσης

Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης απευθύνεται σε:

εκπαιδευτικούς

στελέχη εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακούς και Φοιτητές/τριες

και άλλους επαγγελματίες της σχολικής εκπαίδευσης

Η εγγραφή είναι δωρεάν και παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και τις λειτουργίες της πλατφόρμας.

🔗 Εξερευνήστε την πλατφόρμα: European School Education Platform

🔗 Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο:Newsletter | European School Education Platform

Σχετικά με την European School Education Platform

Η European School Education Platform αποτελεί έναν δωρεάν διαδικτυακό κόμβο για επαγγελματίες της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Φιλοξενεί επίσης το eTwinning, την ευρωπαϊκή κοινότητα σχολείων.

Η πλατφόρμα προσφέρει:

εβδομαδιαία άρθρα ειδικών, ειδήσεις και συνεντεύξεις

καλές πρακτικές και δημοσιεύσεις

podcasts και εκπαιδευτικό υλικό

σχέδια μαθημάτων και project kits eTwinning

Οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν πόρους για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, να συμμετάσχουν σε έρευνες, να σχεδιάσουν έργα Erasmus+ και να παρακολουθήσουν δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα και webinars για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και σε αρκετές ακόμη μέσω της υπηρεσίας eTranslation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η European School Education Platform και το eTwinning είναι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιούμενες από το European Schoolnet (EUN Partnership), κατόπιν σύμβασης με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).Οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στον ανάδοχο και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη θέση της αναθέτουσας αρχής.