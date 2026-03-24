16χρονος αντιστάθηκε σε ληστεία και τον χάραξαν με φαλτσέτα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/03) στις Αχαρνές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να του αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 22:00, όταν ο νεαρός επέστρεφε στο σπίτι του.

Όπως περιέγραψε στο Newsbomb ο πατέρας του, το παιδί νωρίτερα βρισκόταν σε καντίνα κοντά στο δημαρχείο, όπου εργάζεται η μητέρα του. «Η μητέρα του κέρασε ένα σάντουιτς τον γιο μας και τον φίλο του και του είπε να πάει σπίτι. Εκείνος ξεκίνησε για το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κρατώντας το κινητό στο χέρι, ένας άνδρας περίπου 40 ετών (σ.σ. έχοντας μαζί του μία γυναίκα) τον πλησίασε και του ζήτησε να του το παραδώσει. Ο 16χρονος αρνήθηκε, γεγονός που φαίνεται να εξόργισε τον δράστη.

Λίγο αργότερα, γύρω στις 22:00, οι δύο ανήλικοι πέρασαν από το 7ο Γυμνάσιο της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με τη μαρτυρία, εμφανίστηκε ο δράστης. «Ήταν με τον φίλο του και του έδειχνε κάτι στο κινητό. Εκείνη την ώρα ανέβαινε ένας άνδρας περίπου 40 ετών, μαζί με μια γυναίκα γύρω στα 30-35», σημείωσε ο πατέρας.

Τότε, σύμφωνα με τον πατέρα του θύματος, ο άνδρας έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο – πιθανότατα φαλτσέτα – και επιχείρησε να του αρπάξει το τηλέφωνο με τη βία. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο ανήλικος τον απώθησε, όμως ο δράστης τον τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο.

«Του λέει “δώσε μου το τηλέφωνο”. Το παιδί απάντησε “γιατί να σου το δώσω;” και προσπάθησε να φύγει», περιγράφει.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. «Τότε τον τράβηξε από το μπουφάν. Το παιδί του είπε “άσε με” και τον έσπρωξε. Εκείνη τη στιγμή έβγαλε από την τσέπη ένα αιχμηρό αντικείμενο, σαν χαρτοκόπτη ή φαλτσέτα, και τον χτύπησε στο πρόσωπο», ανέφερε ο πατέρας.

Ο τραυματισμός ήταν εκτεταμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Όπως έγινε γνωστό, το τραύμα ξεκινά από το σημείο ανάμεσα στα φρύδια, διατρέχει το μάγουλο και καταλήγει πίσω από το αυτί.

«Δεν τον χτύπησε στο μάτι από τύχη», τόνισε, υπογραμμίζοντας πόσο επικίνδυνη ήταν η επίθεση.

Μετά την επίθεση, ο 16χρονος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας. Ο πατέρας του ειδοποιήθηκε άμεσα: «Με πήραν τηλέφωνο, πήγα εκεί, έψαξα αλλά δεν τους βρήκα. Δεν είναι το μόνο περιστατικό στην περιοχή», σημείωσε με ανησυχία.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο παραμένει σοκαρισμένος. «Το παιδί είναι καλά, αλλά θα του μείνει σημάδι γιατί το τραύμα είναι από λεπτή λάμα. Είναι ακόμη φοβισμένος», κατέληξε ο πατέρας.

Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη.