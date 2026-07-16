Σχολεία: Ποιά βιβλία Γαλλικής και Γερμανικής θα διδαχθούν σε Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων για το ειδικό επίδομα μετεγκατάστασης, καθώς, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Αυγούστου για οκτώ νέες περιοχές της χώρας.