Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν και το πλήρες πρόγραμμα εξετάσεων

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ, με κοινή ώρα έναρξης και συγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων.

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 εισέρχονται στην τελική ευθεία, με την έναρξη να έχει οριστεί για τα τέλη Μαΐου και τους υποψηφίους να προετοιμάζονται για την πιο κρίσιμη δοκιμασία της σχολικής τους πορείας. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τους μαθητές των Γενικών όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων, με σαφώς καθορισμένες ημερομηνίες και μαθήματα.

Η διαδικασία των εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών σχολείων, διασφαλίζοντας ενιαία αντιμετώπιση.

Η έναρξη για ΓΕΛ και το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων

Η αυλαία για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Ακολουθεί η συνέχεια της εξεταστικής διαδικασίας την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, εξετάζονται τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική. Ο κύκλος των βασικών μαθημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και τα Οικονομικά.

Πανελλήνιες 2026: Οι σπουδές που οδηγούν στις δουλειές του αύριο

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα παραμένουν κοινά για όλους τους υποψηφίους, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν σε ημερήσια ή εσπερινά λύκεια.

Οι ημερομηνίες για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, η έναρξη των εξετάσεων τοποθετείται μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Η συνέχεια δίνεται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας.

Πανελλήνιες 2026: Δωρεάν AI βοηθός για ξένες γλώσσες στο ψηφιακό φροντιστήριο

Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται μαθήματα όπως Ανατομία-Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ψηφιακά Συστήματα και άλλα, καλύπτοντας το σύνολο των ειδικοτήτων.

Η ώρα προσέλευσης και η διάρκεια των εξετάσεων

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί για όλους τους υποψηφίους, τόσο των ημερήσιων όσο και των εσπερινών λυκείων. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00.

Η διάρκεια εξέτασης για τα περισσότερα μαθήματα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Η κοινή διάρκεια και το ενιαίο πρόγραμμα διασφαλίζουν ισότιμες συνθήκες αξιολόγησης για όλους τους συμμετέχοντες.

Τα ειδικά και μουσικά μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, ακολουθεί το πρόγραμμα των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, το οποίο εκτείνεται από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις ξεκινούν με τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου και συνεχίζονται με το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, καθώς και με ξένες γλώσσες όπως τα Γερμανικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.

Στο ίδιο διάστημα εντάσσονται και τα μουσικά μαθήματα, όπως η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, καθώς και η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με ειδική διάρκεια εξέτασης ανάλογα με το αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως, ανάλογα με την ώρα έναρξης κάθε εξέτασης, η οποία διαφοροποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Για όσους ενδιαφέρονται για την εισαγωγή στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, προβλέπεται επιπλέον διαδικασία. Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί ξεχωριστό στάδιο αξιολόγησης και ολοκληρώνει τον κύκλο των Πανελληνίων εξετάσεων για το 2026.

Με το πλήρες πρόγραμμα να έχει ήδη καθοριστεί, οι υποψήφιοι μπαίνουν στην τελική φάση της προετοιμασίας τους, με σαφές χρονοδιάγραμμα μέχρι και το τέλος Ιουνίου.