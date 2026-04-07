Αντιδράσεις για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών και τον αποκλεισμό της ακαδημαϊκής κοινότητας

Η έντονη αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας καταγράφεται με αφορμή το νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, με την ΠΟΣΔΕΠ να καταγγέλλει θεσμικό αποκλεισμό από τη διαδικασία διαβούλευσης.

Όπως επισημαίνεται, η Ομοσπονδία δεν κλήθηκε να τοποθετηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, υπονομεύει τον διάλογο και τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών φορέων σε κρίσιμες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, η ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη φιλοσοφία του νέου εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για επιλογές που οδηγούν σε ακαδημαϊκό κατακερματισμό και αποδυνάμωση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στο επίκεντρο της κριτικής τίθενται τόσο η ίδρυση ενός παράλληλου πανεπιστημιακού σχήματος με ειδικούς όρους λειτουργίας όσο και οι δηλώσεις που, όπως υποστηρίζεται, απαξιώνουν το έργο των υφιστάμενων καλλιτεχνικών τμημάτων των ΑΕΙ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και ο θεσμικός παραγκωνισμός της ακαδημαϊκής κοινότητας

Η ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι, όπως και άλλοι θεσμικοί φορείς, δεν κλήθηκε να τοποθετηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής πριν από την εισαγωγή προς ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Σπουδών.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει στην ανακοίνωσή μας από τις 26/2/2026 [1], η ακολουθούμενη προσέγγιση – εν πλήρη αγνοία της ακαδημαϊκής κοινότητας – προκρίνει τον ακαδημαϊκό κατακερματισμό. Αντί να ενισχυθεί η θεσμική συνοχή και η ποιοτική αναβάθμιση, υιοθετήθηκε ένα μοντέλο αποσπασματικής γνώσης που υπονομεύει το μέλλον της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Συντασσόμαστε πλήρως με τη θέση των Κοσμητόρων και Προέδρων των καλλιτεχνικών Τμημάτων των ΑΕΙ, όπως εκφράσθηκε στο από 3/4/2026 Δελτίο Τύπου [2]. Απορρίπτουμε ως αβάσιμες και προσβλητικές τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες απαξιώνουν το πολυετές έργο των υφιστάμενων πανεπιστημιακών Τμημάτων. Οι παραστατικές τέχνες στην Ελλάδα δεν «αποκτούν για πρώτη φορά μία σοβαρή πανεπιστημιακή υπόσταση» μόλις τώρα, με την ίδρυση της ΑΣΠΤ. Τα καλλιτεχνικά τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ παρέχουν επί δεκαετίες ολοκληρωμένες, πιστοποιημένες σπουδές, παράγουν διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα και διαμορφώνουν τον σύγχρονο καλλιτεχνικό λόγο.

Πέρα από τις ατυχείς διατυπώσεις, το μείζον ζήτημα παραμένει η επιλογή δημιουργίας ενός πλεονάζοντος πανεπιστημιακού σχήματος, που καταστρατηγεί τους κανόνες ακαδημαϊκής λειτουργίας των πανεπιστημίων και που, αντί να ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο, το υπονομεύει δημιουργώντας ένα παράλληλο, ευνοημένο ίδρυμα, με ειδικούς κανόνες και πολλαπλές εξαιρέσεις, που περιλαμβάνουν μέχρι και εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ χωρίς πτυχίο ΑΕΙ! Η νέα αυτή δομή ενισχύει τον αναχρονιστικό διαχωρισμό μεταξύ θεωρίας και πράξης, αποδυναμώνει τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, αποκόπτει την καλλιτεχνική δημιουργία από τη σύγχρονη έρευνα και την τεχνολογία.

Δυστυχώς, μια ακόμη άστοχη και χωρίς ανοικτό διάλογο παρέμβαση στον ακαδημαϊκό χάρτη στερεί από τη χώρα την ευκαιρία για μια ουσιαστική, συνεκτική και ποιοτική αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Παραπομπές

[1] ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ – για τα πρόσφατα γεγονότα στο ΑΠΘ και το θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας στα ΑΕΙ, https://www.posdep.gr/index.php/apophaseis-eg/3566-eg-posdep-gia-ten-idryse-anotates-scholes-parastatikon-technon/file

[2] Νέο Δελτίο Τύπου Κοσμητόρων και Προέδρων καλλιτεχνικών Τμημάτων ΑΕΙ, 3-4-2026 https://www.posdep.gr/index.php/apophaseis-akad-organon/3591-neo-deltio-typou-kosmetoron-kai-proedron-kallitechnikon-tmematon-aei-3-4-2026