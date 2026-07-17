ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα

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Από τις 18 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ που αφορά παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για την περίοδο 2026-2027.

Voucher παιδικών σταθμών 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις για ΕΕΤΑΑ, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Voucher παιδικών σταθμών για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες οικογένειες από το Σάββατο 18 Ιουλίου, με την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 5 Αυγούστου και αφορά τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), καθώς και τη στήριξη παιδιών και ατόμων με αναπηρία μέσω των ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Προϋπολογισμός και νέα πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες

Το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027 διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 393 εκατ. ευρώ, μετά την τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου.

Η σημαντικότερη αλλαγή για τη φετινή χρονιά αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Οι αιτήσεις τους που αφορούν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς θα εξετάζονται ανεξάρτητα από τα οικονομικά κριτήρια, διασφαλίζοντας τη χορήγηση voucher, εφόσον η αίτηση πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε οικογένειες με αυξημένες κοινωνικές ή οικονομικές ανάγκες και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία.

Πώς και πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ στις διευθύνσεις www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του αιτούντος.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: «Κλείδωσε» αλλαγή για φέτος – Ποιούς αφορά

18 και 19 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1 και 2.

20 και 21 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4 και 5.

22 και 23 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8 και 9.

Από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου: δυνατότητα υποβολής για όλα τα ΑΦΜ.

Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των απαιτούμενων στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν γονείς, πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, συμπαραστάτες και νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών, παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές που αντιστοιχούν στην ηλικία και στις ανάγκες τους, σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στις 18 Ιουλίου στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Ενστάσεις και υποστήριξη των αιτούντων

Η ΕΕΤΑΑ διευκρινίζει ότι όλοι οι αιτούντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλεφωνικά κέντρα της ΕΕΤΑΑ σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].