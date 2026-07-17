Μηχανογραφικό 2026: Τι ανακοινώθηκε για όσους πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας για όσους πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη του μηχανογραφικού τους δελτίου για εισαγωγή στα ΑΕΙ το ακαδ. έτος 2026-2027

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, οι υποψήφιοι με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων μπορούν να πληροφορούνται την έγκριση ή απόρριψη του μηχανογραφικού τους δελτίου και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής: https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr

ή μέσω αντίστοιχου συνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από σήμερα Παρασκευή 17/07/2026 μέχρι και τη Δευτέρα 20/7/2026.

Μηχανογραφικό 2026: Οι υποψήφιοι μπορούν σήμερα να διαγράψουν σχολές- Τι πρέπει να γνωρίζουν

Για την εισαγωγή τους στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια e-mail (αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο) και password, με εκείνα της υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου σοβαρών παθήσεων (5%).

Οι υποψήφιοι των οποίων το μηχανογραφικό δελτίο έγινε δεκτό, οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Έτος γέννησης, ΑΔΤ) και του βαθμού απολυτηρίου, που έχουν καταχωρισθεί στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

Στους υποψηφίους που δεν έχουν στην κατοχή τους το password ή που δεν θυμούνται το password που χρησιμοποίησαν για την υποβολή του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, θα παρέχεται η δυνατότητα υπενθύμισης του κωδικού μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής.