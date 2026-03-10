Πότε θα είναι δωρεάν η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία – Πού ισχύει και τι πρέπει να γνωρίζετε

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 οι πολίτες και οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 οι πολίτες και οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η τρίτη Κυριακή του Μαρτίου, και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, η είσοδος στους κρατικούς πολιτιστικούς χώρους είναι ελεύθερη χωρίς την καταβολή εισιτηρίου την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου.

Έτσι, όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας χωρίς κόστος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που προσφέρει το κράτος για την ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ελεύθερη είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού ισχύει επίσης στις εξής ημερομηνίες:

6 Μαρτίου – Ημέρα Μνήμης της Μελίνα Μερκούρη

18 Απριλίου – Διεθνής Ημέρα Μνημείων

18 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου – Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

28 Οκτωβρίου – Εθνική Εορτή

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου

Τι ισχύει για το Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω ρύθμιση, καθώς λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν υπάγεται στο ίδιο καθεστώς με τα υπόλοιπα κρατικά μουσεία.

Ωστόσο, το μουσείο διαθέτει δικές του ημέρες δωρεάν εισόδου για το κοινό:

6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

25 Μαρτίου

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

28 Οκτωβρίου

Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν είσοδος για μέρος του ωραρίου κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου.