Ζαχαράκη για κολύμβηση: Ενισχύουμε τη διδασκαλία της επεκτείνοντάς την και στην Δ΄Δημοτικού

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Πόσοι μαθητές συμμετείχαν στο αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής το σχολικό έτος 2025-2026

Περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στο μάθημα της κολύμβησης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου διδασκαλίας του.

Η συνεχής αύξηση των συμμετοχών, επιβεβαιώνει τη δυναμική του αθλήματος και τη σταθερή επιλογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να επενδύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής με στόχο την ενίσχυση της ασφάλεια στο νερό, την πρόληψη κινδύνων και την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στη φυσική άσκηση.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Το γεγονός ότι περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν φέτος στο μάθημα της κολύμβησης – ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο των 50.000 που είχαμε θέσει – αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιβεβαίωση ότι μια εκπαιδευτική πολιτική με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα αγκαλιάζεται από τη σχολική κοινότητα.

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, η κολύμβηση δεν είναι απλώς ένα ακόμη αντικείμενο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα ζωής, απαραίτητη στα παιδιά και στους μελλοντικούς ενήλικες, ενισχυμένη και με στοιχεία ναυαγοσωστικής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύουμε ουσιαστικά τη διδασκαλία της κολύμβησης, επεκτείνοντάς την και στη Δ΄ Δημοτικού, διασφαλίζοντας έγκαιρο προγραμματισμό και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για κάθε παιδί, χωρίς αποκλεισμούς.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, τους Συντονιστές Εκπαίδευσης, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους ναυαγοσώστες, τους προπονητές και όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση της διδασκαλίας της κολύμβησης. Ευχαριστώ επίσης τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συνεργασία μας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τον οργανισμό Safe Water Sports για τη διαχρονική προσφορά του στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας στο νερό, καθώς και την Arena Greece για τη σημαντική δωρεά 5.000 σετ κολύμβησης, που θα δώσουν τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στο μάθημα με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στους πρωταθλητές μας, τον Ασημένιο Ολυμπιονίκη Απόστολο Χρήστου και την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Άννα Ντουντουνάκη, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και αποτελούν φωτεινά πρότυπα για τη νέα γενιά».

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία, από 35.369 μαθητές και μαθήτριες το σχολικό έτος 2023-2024, οι συμμετοχές αυξήθηκαν σε 44.711 το 2024-2025 και έφτασαν τις 52.002 το σχολικό έτος 2025-2026, ενώ ο σχεδιασμός για το 2026-2027 έχει ήδη ξεκινήσει.

Αναλυτικά, κατά το σχολικό έτος 2025-2026 συμμετείχαν:

Α΄ τρίμηνο: 14.729 μαθητές, έναντι 12.530 το 2024-2025, 8.498 το 2023-2024 και 6.370 το 2022-2023.

Β΄ τρίμηνο: 15.028 μαθητές, έναντι 12.197 το 2024-2025, 11.091 το 2023-2024 και 8.629 το 2022-2023.

Γ΄ τρίμηνο: 22.214 μαθητές, έναντι 19.984 το 2024-2025, 15.780 το 2023-2024 και 16.982 το 2022-2023.

Η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των μαθητών αποδεικνύει τη δυναμική του αθλήματος.

Για την υλοποίηση της κολύμβησης απασχολούνται ήδη 270 καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν την ειδίκευση της κολύμβησης ή έχουν διδαχθεί το αντικείμενο ως βασικό μάθημα, για τουλάχιστον ένα εξάμηνο κατά τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Παράλληλα, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα ναυαγοσωστικής και ασφάλειας στο νερό, μέσω ειδικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 119 του Ν 4224/2025) της Υπουργού, θεσπίστηκε ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την οργάνωση και την υλοποίηση του μαθήματος, δίνοντας τέλος σε ένα καθεστώς ασάφειας αρμοδιοτήτων που επί χρόνια δυσχέραινε την εφαρμογή του.

Ειδικότερα:

επεκτείνεται η υποχρεωτική διδασκαλία της κολύμβησης και στη Δ΄ Δημοτικού, πέραν της Γ΄ τάξης,

ορίζεται Συντονιστής Κολύμβησης σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τη συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες για τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών και τη διάθεση των κολυμβητικών δεξαμενών,

καθορίζεται αναλογία ενός καθηγητή Φυσικής Αγωγής ανά δέκα μαθητές,

προβλέπεται ο έγκαιρος προγραμματισμός των λειτουργικών αναγκών πριν από την έναρξη κάθε σχολικού έτους,

διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μαθητών, καθώς το μάθημα μπορεί να υποστηρίζεται και από καθηγητές Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, όπου αυτό απαιτείται.

Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια να επιτευχθεί η καθολική κολυμβητική επάρκεια και η εκπαίδευση στην ασφάλεια στο νερό και τη ναυαγοσωστική για όλους τους μαθητές ηλικίας άνω των 8 ετών, μέσα από ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

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