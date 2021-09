Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, στο ΣΕΦ πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Ναυτιλία Sustainability and Quality in Marine Industry, του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρουσία φορέων της αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού και ναυτιλιακού κόσμου.

Το καλωσόρισμα στην τελετή έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης, και διαδοχικά χαιρέτισαν τους αποφοίτους ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος, ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας Άγγελος Παντουβάκης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Ευστράτιος Παπαδημητρίου , η Διευθύντρια του MSc Sustainability and Quality in Marine Industry Φανή Σακελλαριάδου και η Διευθύντρια του ΠΜΣ Ναυτιλία Μαρία Μποϊλέ.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ Ναυτιλία Καθηγήτρια Μαρία Μποϊλέ ευχαρίστησε τους Επίσημους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και την συμμετοχή τους στην Τελετή Καθομολόγησης των αποφοίτων και τόνισε ότι το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία του με τους εκπροσώπους της Ναυτιλιακής Αγοράς με στόχο αφενός μεν η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα στελεχών που έχει ανάγκη η ναυτιλιακή αγορά και αφετέρου δε οι απόφοιτοι να συνεχίσουν να έχουν υψηλές προοπτικές στο σημαντικό αυτό εργασιακό τομέα .

Η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, κ. Χριστίνα Τσιλιγκίρη, εξέφρασε τη χαρά της για την επιλογή του αμφιθεάτρου «Μελίνα Μερκούρη» για την τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. «Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι πολύ περισσότερο από ένας χώρος άθλησης και η σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο της πόλης μας είναι ελπιδοφόρα για την ανάδειξη του Πειραιά σε πύλη πολιτισμού.»

Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν οι Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Δημήτρης Καρύδης Αντιδήμαρχος Πειραιά, Αντώνης Βενιέρης, Πρόεδρος Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, Έλπη Πετράκη, Πρόεδρος WISTA Hellas, Δημήτρης Ματθαίου, Διευθύνων Σύμβουλος Arcadia Shipmanagement Co. Ltd. (Διδάσκων του ΠΜΣ Ναυτιλία), Νικόλαος Ροδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data SA (Διδάσκων του ΠΜΣ Ναυτιλία), Νικόλαος Πενθερουδάκης, Επίτιμος Πρόεδρος HSA (Διδάσκων του ΠΜΣ Ναυτιλία) και Δανάη Μπεζαντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Navigator Shipping Consultants Ltd.

Η τελετή πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για τον περιορισμό της διάδοσης του CoVID-19.