SpaceX και NASA έγραψαν ιστορία: Ξεκίνησε το ταξίδι 4 αστροναυτών προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αξιωματούχοι της εταιρίας SpaceX του Έλον Μασκ και της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) συγκεντρώθηκαν στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy.

Χρειάστηκαν έξι χρόνια, δύο επιτυχημένες δοκιμαστικές πτήσεις, αλλά και πολλά δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου SpaceX και NASA να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο στην Ιστορία του Διαστήματος.

Αξιωματούχοι της εταιρίας SpaceX του Έλον Μασκ και της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) συγκεντρώθηκαν στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy της Φλόριντα, απ΄ όπου τέσσερις αστροναύτες (τρεις Αμερικανοί και ένας Ιάπωνας) άρχισαν, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, το ταξίδι τους με έναν πύραυλο SpaceX Falcon 9 προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σε μια αποστολή που αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες.

Η εκτόξευση του επανδρωμένου σκάφους Crew-1 Dragon «Resilience» της αμερικανικής εταιρείας στέφθηκε με επιτυχία, ενώ ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος Falcon 9 που εγκαινίασε τις «υπηρεσίες-ταξί» της SpaceX για τη NASA, επέστρεψε στη Γη μετά από εννέα λεπτά και προσνηώθηκε σε ένα πλοίο-πλατφόρμα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το πλήρωμα αποτελείται από τρεις αστροναύτες της NASA, τον 51χρονο κυβερνήτη Μάικ Χόπκινς, τον 44χρονο Βίκτορ Γκλόβερ (ο πρώτος μαύρος αστροναύτης στον ΔΣΣ και ο μοναδικός «πρωτάρης» στο Διάστημα) την 55χρονη Σάνον Γουόκερ και τον 55χρονο αστροναύτη του Ιαπωνικού Διαστημικού Πρακτορείου (Jaxa), Σότσι Νόγκουτσι.

Το ταξίδι τους προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα διαρκέσει 27,5 ώρες, ενώ θα παραμείνουν εκεί έξι μήνες. Όταν φθάσουν στον ΔΣΣ, θα συναντήσουν την Κέιτ Ρούμπινς της NASA, αλλά και τους κοσμοναύτες Σεργκέι Ριζίκοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ της ρωσικής υπηρεσίας Roscosmos.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τη δεύτερη εκτόξευση αστροναυτών από το αμερικανικό έδαφος, μετά τη διακοπή του προγράμματος των διαστημικών λεωφορείων το 2011. Όλα αυτά τα χρόνια η NASA εξαρτιόταν από τους ρωσικούς πυραύλους «Σογιούζ», προκειμένου να στέλνει τα πληρώματά της στον ΔΔΣ.

Τόσο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο ο και νεοεκλεγείς Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρησαν τις SpaceX και NASA που έγραψαν ιστορία μετά από έξι χρόνια, δύο επιτυχημένες δοκιμαστικές πτήσεις και πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

Η NASA έχει πάντως συνάψει συμφωνία και με τη Boeing για μελλοντικές διαστημικές υπηρεσίας «ταξί» με το υπό δοκιμή σκάφος της CST-100 Starliner.

