Έπειτα από αναμονή μηνών, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μία από τις πρώτες εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ που ουσιαστικά δείχνει πώς ήταν το Σύμπαν πριν 13 δισ. χρόνια.

Τη Δευτέρα (ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την πρώτη από τις φωτογραφίες του τηλεσκοπίου. Αύριο Τρίτη θα δoθούν στη δημοσιότητα άλλες τέσσερις, σηματοδοτώντας την κανονική περιόδο λειτουργίας του Τζειμς Γουεμπ.

Ο Μπάιντεν έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για την επιστήμη και την τεχνολογία.

It’s here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb’s First Deep Field.

