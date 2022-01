Σχολεία: Άνοιξαν τα σχολεία το πρωί της Δευτέρας και τα κρούσματα είναι περίπου 16.000. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Τι ισχύει για τα self test

Στην περίπτωση που βγει θετικό το self test, θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση με εργαστηριακό τεστ, δηλαδή με rapid ή PCR (μοριακό). Έτσι, με βάση το νέο πρωτόκολλο, όλος ο μαθητικός και εκπαιδευτικός πληθυσμός θα κάνει σήμερα ένα νέο, δεύτερο self test για την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη. Από τα 16.000 εν δυνάμει κρούσματα, τα περισσότερα αφορούν σε μαθητές οπότε και απουσιάζουν σήμερα από τις τάξεις. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς τα εσπερινά λύκεια θα δηλώσουν αργότερα τα εν δυνάμει κρούσματα.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των εν δυνάμει κρουσμάτων σε εκπαιδευτικούς ξεπερνά τις 2.000. Σημειώνεται επίσης πως περίπου 4.000 ειναι οι εκπαιδευτικοί που δεν μπόρεσαν να πάνε στα σχολεία καθώς είχαν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικότερα για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self test, και από την ερχόμενη εβδομάδα στις 17 Ιανουαρίου τα απαραίτητα self test θα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι είναι υπόχρεοι σε 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Σημειώνεται ότι συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος.

Τι θα γίνεται αν ένας μαθητής ή εκπαιδευτικός διαγνωσθούν θετικοί

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ (self ή radid), η απομόνωση θα παρατείνεται.

Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (radid ή PCR) για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Οι δηλώσεις για πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού ράπιντ τεστ ή σελφ μαθητών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, ενώ οι δηλώσεις σελφ τεστ μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.