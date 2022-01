Τα προβλήματα λόγω παγετού παραμένουν στα σχολεία στην Αττική και έτσι, αρκετές είναι οι σχολικές μονάδες που θα παραμείνουν και σήμερα κλειστές. Τι θα γίνει με τα self test

Πιο αναλυτικά, πιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία σήμερα μετά από μία εβδομάδα που παρέμειναν κλειστά λόγω κακοκαιρίας, με τρία self test και ζεστά ρούχα καθώς τα παράθυρα στις αίθουσες πρέπει να παραμένουν ανοιχτά. Στην Περιφέρεια Αττικής η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων θα επαναλειτουργήσει κανονικά με ορισμένες εξαιρέσεις.

Κανονικά λειτουργούν οι σχολικές μονάδες

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα

Στο Δυτικό τομέα Αθηνών

Στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα όλα τα σχολεία θα είναι ανοικτά με την επισήμανση πως τα σχολεία στον Δήμο Αγ. Παρασκευής θα ανοίξουν στις 9 π.μ.

Κλειστό θα παραμείνει μόνο το Λύκειο Μελισσίων καθώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, που προκλήθηκαν από τις καταλήψεις.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής τα σχολεία θα είναι ανοικτά με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται στο Δήμο Βιλίων και στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά καθώς υπάρχουν ακόμα δυσκολίες προσβασιμότητας για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, εξαιτίας του παγετού.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής όλα τα σχολεία θα είναι ανοικτά, με εξαίρεση τα 2 δημοτικά σχολεία Ανατολής (Ν. Μάκρη και Γραμματικό), τα οποία θα ανοίξουν μετά τις 10 π.μ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δημάρχου Μαραθώνα, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες καθαρισμού από σπασμένα δένδρα στο προαύλιο χώρο των σχολείων.

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία ή μη των βρεφονηπιακών σταθμών αποτελεί ευθύνη των δήμων. Στον Δήμο Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά.

Φθιώτιδα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Αθανάσιος Καρακάντζας λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που εμποδίζουν τη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (αερισμός αιθουσών, προαυλισμός κτλ) καθώς και για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών εξαιτίας των δυσκολιών μετακίνησης που πιθανόν προκύψουν και κατόπιν εισήγησης των Δημάρχων, αποφασίζει :

Α) Τη διακοπή των μαθημάτων την Δευτέρα 31/01/2022 σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω των έκτακτων συνθηκών (ισχυρός παγετός) που επικρατούν, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λοκρών και του Δήμου Δομοκού,

Β) τη μετάθεση έναρξης μαθημάτων την Δευτέρα 31/01/2022 την 10η πρωινή στο Δήμο Μακρακώμης στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου, στο Νηπιαγωγείο Αγ. Γεωργίου και στο Δημοτικό Τυμφρηστού ,

με την παράκληση να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της αριθ.131451/ΓΔ4 κοινής υπουργικής απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν την τηλεκπαίδευση όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Τρία self test

Με τρία self test την εβδομάδα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία. Ειδικότερα self test θα πρέπει να έχουν κάνει πριν την προσέλευση τους στα σχολεία σήμερα όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένους και μη, και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, και κατόπιν κανονικά θα πραγματοποιήσουν και τα δύο self test την Τρίτη (1/2)και την Παρασκευή (4/2).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να κάνουν δυο rapid test και ένα self test, με δική τους επιβάρυνση. Το rapid τε test στ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1) και της Παρασκευής (4/2) και το self test έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (1/2).

Τα παραπάνω ισχύουν και για τα σχολεία που έμειναν κλειστά λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία .

Στα άλλα σχολεία που δεν υπήρξε διακοπή λειτουργίας ή επαναλειτούργησαν από την Πέμπτη ή την Παρασκευή με self test ισχύει η κανονική διαδικασία δύο ελέγχων την εβδομάδα, προ της προσέλευσης την Τρίτη (1/2) και την Παρασκευή (4/2).