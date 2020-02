ΠΕΑΔ για διδακτικό ωράριο: Η υπουργός Παιδείας διαστρεβλώνει την αλήθεια

Συγκεκριμένα, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Πρωινoί Τύποι» του ΑΝΤ1 και μίλησε για τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι η Ελλάδα υστερεί σε ώρες διδασκαλίας συγκριτικά με τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Τα επίσημα στοιχεία ωστόσο επίσημων πηγών (Δίκτυο Ευρυδίκη, Eurostat)[1], όπως του πίνακα που ακολουθεί, επιβεβαιώνουν ότι:

Ακόμη και ο ΟΟΣΑ παραδέχεται ότι ο συνολικός χρόνος που περνούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο στην Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερος του διεθνούς μέσου όρου (1.170 ώρες έναντι 1.030). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί μετά την αποχώρησή τους από το σχολείο έχουν ένα μεγαλύτερο φόρτο εργασίας με προετοιμασία, διόρθωση γραπτών και εργασιών κ.ά., εξαιτίας της ενασχόλησής τους με άσχετα προς το αντικείμενο της διδασκαλίας καθήκοντα (γραμματειακής υποστήριξης) κατά την παραμονή τους σε αυτό.

Ένα ζήτημα που παρέλειψε η κυρία Υπουργός είναι η μισθολογική απαξίωση, καθώς όποιον μισθολογικό δείκτη και αν επιλέξει κανείς, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στους χειρότερα αμειβόμενους πανευρωπαϊκά! Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι για να καλυφθεί η απόκλιση αυτή απαιτείται αύξηση των μισθών κατά 20% σε σχέση με τον Μ.Ο. στην υπόλοιπη Ευρώπη(!), ενώ θα απαιτούνταν αύξηση κατά 60% σε σχέση με την αντίστοιχη μισθολογική δαπάνη της Κύπρου(!!!)

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτές οι δηλώσεις και μάλιστα σε εποχές εκτός μνημονίων δεν προοιωνίζονται αλλαγές που αφορούν το καθεστώς εργασίας των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στη δραματική αύξηση του υποχρεωτικού τους ωραρίου!

Υπενθυμίζουμε ότι επί υπουργίας κ. Αρβανιτόπουλου υπήρξε αύξηση δύο ωρών, μέσω της οποίας επιχειρήθηκε στην ουσία εξοικονόμηση σε προσωπικό, που αποτελεί μέγα ζητούμενο για κάθε μνημονιακή πολιτική στην εκπαίδευση!Ένας πρόχειρος υπολογισμός στο Υπουργείο της Παιδείας τους έδειξε ότι τα κονδύλια για το έτος 2020 είναι μειωμένα κατά 8% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Για το 2022 ο προγραμματισμός δείχνει περαιτέρω μείωση. Σκέφτηκαν, λοιπόν, έναν τρόπο να «εξοικονομήσουν» εκπαιδευτικούς(;) Και ο τρόπος βρέθηκε(;) Αύξηση των διδακτικών ωρών και βγάζουμε στην ανεργία μερικές χιλιάδες αναπληρωτές (;)

Εξαιρετική, δομημένη, στοχοεπικεντρωμένη λογική με διαστρέβλωση της αλήθειας που λέει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι κάτω από τον Μ.Ο. σε σχέση με τις ώρες που δουλεύουν, συγκρινόμενοι με τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη.

Ως Π.Ε.Α.Δ. θεωρούμε κάθε τέτοια συζήτηση απαράδεκτη, καθώς τη στιγμή που η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε σειρά δηλώσεων διαπιστώνει το αδιέξοδο της παρατεταμένης -επί δέκα συναπτά έτη- αδιοριστίας, το ενδεχόμενο νέας αύξησης στο υποχρεωτικό ωράριο θα οδηγήσει σε ξαφνικό εργασιακό «θάνατο» χιλιάδες αναπληρωτές, ενώ θα ανατρέψει δραματικά τις συνθήκες εργασίας των μονίμων συναδέλφων!

Τονίζουμε επίσης εμφαντικά ότι το μέτρο της επαναφοράς της διπλής μοριοδότησης για υπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία δε θα λύσει κανένα πρόβλημα έγκαιρης κάλυψης των δυσπρόσιτων σχολείων αλλά θα δημιουργήσει μεγάλες παθογένειες και αδικίες όπως στο παρελθόν.

Η Π.Ε.Α.Δ. καλεί:

1. το Υπουργείο άμεσα να διαψεύσει επίσημα τέτοια ενδεχόμενα

2. την Ο.Λ.Μ.Ε. να πάρει θέση έναντι τέτοιων «πολιτικών» Η Π.Ε.Α.Δ. θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται το πολύτιμο αγαθό της δημόσιας εκπαίδευσης και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών!

