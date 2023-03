Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τα σχολεία – Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Ενταξιακή Εκπαίδευση/Συμπερίληψη και Ειδική Αγωγή: Καλές πρακτικές έγκαιρης παρέμβασης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Τονίζεται ότι υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και την Πρεσβεία της Αμερικής στην Ελλάδα.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ και σκοπός της ήταν η προώθηση της Ενταξιακής Εκπαίδευσης και της υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο τομέα.

Βασική ομιλήτρια ήταν η κα Judith Wides, Διευθύντρια Συμβουλευτικής και Οικογενειακής Υποστήριξης στο Εθνικό Κέντρο Παιδικής Ερευνας Προσχολικής Ηλικίας, Ουάσιγκτον DC, (Director of Counseling and Family Support at the National Child Research Center Preschool, Washington, DC), με τίτλο «Preschool As Citizenship Building; Creating Community In An Inclusive Early Childhood Program», καθώς και εξειδικευμένοι/ες εισηγητές/τριες στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως προλόγισε την Ημερίδα για την Ενταξιακή Εκπαίδευση, τη Συμπερίληψη και την Ειδική Αγωγή από κοινού με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα κο George Tsunis, “μία ημερίδα αφιερωμένη στο πώς τα σχολεία μπορούν να γίνουν ακόμη πιο συμπεριληπτικά, η οποία διοργανώνεται από κοινού από το Υπουργείο Παιδείας, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και την U.S. EMBASSY ATHENS, με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αξίες ως προς την ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και της έγκαιρης παρέμβασης”.

Ακολούθως παρέθεσε τις 6 πρωτοβουλίες του ΥΠΑΙΘ σε αυτή την κατεύθυνση, όπως:

Τους 6.000 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για πρώτη φορά μέσω ΑΣΕΠ.

Τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση.

Τον Οδηγό Ενταξιακής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών όπως τα ΚΕΔΑΣΥ.

Το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για νέο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένα σε είδη αναπηρίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τέλος αναφέρθηκε στο στόχο της δημιουργίας ενός ακόμη πιο εξωστρεφούς και συμπεριληπτικού σχολείου, στο οποίο έχει θέση και εξελίσσεται κάθε παιδί, χωρίς διακρίσεις, απευθύνοντας ένα “μεγάλο ευχαριστούμε” στους εκπαιδευτικούς για τις άοκνες προσπάθειές τους.