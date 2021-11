Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει σε κάθε τόνο ότι δεν υπάρχει περίπτωση για νέο lockdown – Τι αναφέρουν για την αύξηση κρουσμάτων και τα σχολεία.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, τόνισε σε κάθε τόνο πως όχι μόνο δεν θα υπάρξει lockdown αλλά δεν πρόκειται ούτε να κλείσουν τα σχολεία όπως διέρρευσαν κάποιοι στα social media. Για τα σχολεία, είπε ότι το πρωτόκολλο λειτουργεί υποδειγματικά και θα παραμείνουν ανοιχτά.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι, παρά την πίεση, είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση στο ΕΣΥ. Όπως είπε, υπάρχουν περιοχές που πιέζονται όπως η Θεσσαλία και η Βόρεια Ελλάδα, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η Αττική θα πιεστεί περισσότερο. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα είμαστε αρχικά σε πλήρη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα», προσθέτοντας ότι έχουν δοθεί κλίνες από ιδιωτικές κλινικές.

Για το ενδεχόμενο επιστράτευσης ιατρών, είπε ότι αν εντός της εβδομάδας δεν έχουν αποδεχθεί οικειοθελώς την πρόσκληση και δεν καλυφθούν οι θέσεις, θα υπάρξει επίταξη υπηρεσιών για περιοχές οι οποίες πιέζονται.

Σε συνέχεια των δηλώσεών του ήρθε και ανάρτηση από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως η οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση περί αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Παιδείας κλειστά είναι μόλις 6 τμήματα στα πάνω από 80.000. Παράλληλα, το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29% στο 25%

Την ίδια ώρα, όπως διαμηνύουν κυβερνητικοί παράγοντες, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία είναι ανοιχτά εδώ και δύο μήνες, δεν παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των νέων κρουσμάτων στους μαθητές. Όπως σημειώνουν «τα σχολεία είναι ο καθρέφτης της κοινότητας και προφανώς στις επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές έχουμε και αυξημένο αριθμό κρουσμάτων στα παιδιά σχολικής ηλικίας». Έτσι, όπως έχει γίνει γνωστό, μόνο 8 τμήματα επί συνόλου άνω των 80.000 σε όλη την επικράτεια παραμένουν κλειστά λόγω κρουσμάτων.

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, δεσμεύτηκε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 άμεσα θα δοθεί λύση, ώστε η σχολική κάρτα των μαθητών που βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί σε self test, να μπορεί να χρησιμοποιείται και σε κάθε άλλη δραστηριότητα των παιδιών, καθώς αυτή τη στιγμή πολλοί καταστηματάρχες δεν την κάνουν δεκτή. Υπενθυμίζεται ότι κάθε εβδομάδα, όταν οι μαθητές κάνουν τα self test για το σχολείο, το αποτέλεσμα καταχωρείται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και «εκδίδεται» η σχολική κάρτα. Βάσει των όσων ισχύουν, τα ανεμβολίαστα παιδιά έως 18 ετών μπορούν να μπαίνουν σε εστιατόρια, καφέ και μαγαζιά με self test.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ήταν κατηγορηματικός ξεκαθαρίζοντας πως ακόμη κι αν η επιτροπή των ειδικών εισηγείτο γενικό lockdown η κυβέρνηση θα πει «όχι», καθότι υπάρχει το εμβόλιο. «Η συντριπτική πλειοψηφία δε θα υποστεί καταστροφικές συνέπειες σε επίπεδο οικονομικό, δημοσιονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ελευθεριών γιατί κάποιοι, ενώ έχουν τη λύση, επιλεγούν να μην τη χρησιμοποιούν. Πλέον η επιτροπή απάντα όταν της τίθενται ερωτήματα…».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια όσων είπε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με φορείς της εστίασης και του εμπορίου. Ευχαριστώντας αρχικά τους επαγγελματίες για την προσπάθεια που κάνουν για την τήρηση των μλετρων τους δεσμεύθηκε πως στην κυβέρνηση δεν υπάρχει σκέψη για μλετρα περιορισμού. Θα ξαναπώ ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους και όποιοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προστατευτούν. Για να συμβούν, όμως, όλα αυτά ταυτόχρονα εκτός από την αστυνόμευση χρειάζεται προφανώς και συνεργασία και φαίνεται ότι με κύριο όπλο την πειθώ αυτήν την κατακτάμε», τόνισε στην έναρξη της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα έλεγα ότι από ένα σημείο και πέρα γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας κι εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλλήλων και των πελατών σας. Παράλληλα πιστεύω ότι έτσι υπερασπίζεστε και τη φήμη των επιχειρήσεων σας, γιατί θα ήταν ολέθριο από μία αμέλεια να στιγματιστούν ως εστίες μετάδοσης του κορωνοϊού. Σε καμία περίπτωση μία μικρή αναστάτωση που δέχομαι ότι υπάρχει στη δουλειά σας δεν μπορεί να συγκριθεί με το όφελος που προσφέρει στην αγορά και στη χώρα η τήρηση των υγειονομικών μέτρων και βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί και με την απόφασή μας να παραμείνουμε ανοιχτοί και να μείνουν ανοιχτές οι οικονομικές δραστηριότητες όλο αυτό το διάστημα με τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.