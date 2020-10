«Η χρήση του Viber για εκπαιδευτικούς σκοπούς αυξήθηκε εντυπωσιακά το 2020»

Η Zarena Kancheva, διευθύντρια μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της Rakuten Viber για την Ευρώπη μιλάει αποκλειστικά στο iPaidia.gr για το πώς η εξ αποστάσεως μάθηση μπορεί να συνδυαστεί με την φυσική παρουσία στις σχολικές αίθουσες και εξηγεί πώς καθημερινά ψηφιακά εργαλεία όπως το Viber μπορούν να κάνουν ευκολότερη τη ζωή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Πιστεύετε ότι με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, το eLearning μπορεί να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με την εκπαίδευση δια ζώσης;

Λένε ότι περνάνε χρόνια που δεν συμβαίνει τίποτε και μέρες που κουβαλάνε την εμπειρία χρόνων. Για την εκπαίδευση, το 2020 ως τώρα υπήρξε μια από τις πιο σκληρές περιόδους, αλλά και από εκείνες με τη μεγαλύτερο πρόοδο και καινοτομία. Μερικοί από τους μεγαλύτερους ήρωες του σήμερα είναι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές, που μαθαίνουν σε ελάχιστο χρόνο πώς να προσαρμοστούν στη νέα, υβριδική κατάσταση, όσο ετοιμάζονται για μια γρήγορη αλλαγή σε περίπτωση που ο COVID-19 φέρει νέα μέτρα.

Και τα δύο μοντέλα εκπαίδευσης έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους και υπάρχουν πολλές παράμετροι που έχουν να κάνουν με την ηλικία, τις συνήθειες, την κουλτούρα, προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός και το πώς δέχεται καινούργια πληροφορία. Είναι γεγονός ότι η νεότερη γενιά είναι πιο πιθανό να μάθει τον κόσμο με ένα ψηφιακό τρόπο, τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα μιας 100% ψηφιακής εκπαίδευσης είναι προφανώς η δυσκολία να κρατά κανείς του μαθητές του συγκεντρωμένους και να τους δίνει συνεχώς κάποιο κίνητρο.

Μόνο οι δάσκαλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολο μπορεί να είναι κάποιες φορές να καθοδηγούν την τάξη από μακριά, χωρίς να χάνουν την επαφή μαζί της. Την ίδια ώρα όμως, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως εγγυάται μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία στους χρόνους και την τοποθεσία και βοηθά κάποιες φορές αυτόν που μαθαίνει να το κάνει ευκολότερα, αφού ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς.

Δεν υπάρχει μαύρο ή άσπρο. Ό,τι και να μας φέρει η επόμενη περίοδος, σίγουρα θα υπάρξει μια αλλαγή σε πολλές παραδοσιακές παραμέτρους της κοινωνικής μας ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Πιθανότατα μια υβριδική μέθοδος θα υπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες όσων εμπλέκονται, συνδυάζοντας ευελιξία με απ’ ευθείας επαφή.

Αυτό που είναι βέβαιο πάντως είναι ότι η αυστηρή καραντίνα που ζήσαμε την άνοιξη άφησε τα σημάδια της στον τρόπο που επικοινωνούμε και συμπεριφερόμαστε, στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς διδασκόμαστε και πώς διδάσκουμε. Νομίζω ότι ήδη αναπτύξαμε συμεριφορές ως κοινωνία που θα κρατήσουν πολύ περισσότερο από τους φυσικούς περιορισμούς.

Το να διατηρεί κανείς τον κοινωνικό του κύκλο στο ψηφιακή σύμπαν είναι ήδη ένα βήμα που δεν γίνεται να μην κάνει. Στο Viber μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτή ήταν μια χρονιά που αυξήθηκε η ψηφιακή εκπαίδευση, βλέποντας τους αριθμούς των σχετικών με την παιδεία ενεργών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και θεωρώ ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, ανεξαρτήτως του αν η σχολική διαδικασία θα συνεχίζεται στις τάξεις ή στο σπίτι.

Ποια είναι η θέση του Viber στο τοπίο του eLearning;

Όπως είναι γνωστό, το Viber είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες επικοινωνίας στην περιοχή, συνεπώς υπάρχουν τόσες ιστορίες γύρω από τη χρήση του όσο και θέματα για τα οποία επικοινωνεί ο κόσμος. Είμαστε περήφανοι που η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τις σημαντικές σχέσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όπως το να έρχονται σε επαφή με την οικογένειά τους, τους φίλους, τους συναδέλφους, ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα.

Και η εκπαίδευση, όπως είναι λογικό, βρίσκεται ξεκάθαρα στην κορυφή αυτής της λίστας. Στο Viber δουλεύουμε για να προσφέρουμε το κατάλληλο περιβάλλον όπου γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα μπορούν να διατηρούν δωρεάν, γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλή επικοινωνία -πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την σχολική αίθουσα.

Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες σχετικές κοινότητες και ομαδικές συνομιλίες στην περιοχή μας, οπότε είμαστε σίγουρα ένα κομμάτι της διαδικασίας και επενδύουμε σε νέα εργαλεία για να βοηθήσουμε αυτού του είδους την επικοινωνία. Πρόσφατα παρουσιάσαμε ομαδικές ηχητικές και βιντεοκλήσεις, λειτουργία κουίζ στις ψηφοφορίες, υπενθυμίσεις σημειώσεων και διάφορα άλλα, που είναι πολύ ταιριαστά σε χρήση σχετικά με την εκπαίδευση.

Έχετε καθόλου στατιστικά από την περίοδο της καραντίνας που δείχνουν ότι το Viber μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ψηφιακής εκπαίδευσης;

Συγκρίνοντας δεδομένα από την περίοδο προ και μετά καραντίνας λόγω COVID-19 την άνοιξη, βλέπουμε αύξηση 1,7 φορές στον αριθμό των ενεργών κοινοτήτων στο Viber. Επίσης, αυξήθηκαν και τα ποσοστά των χρηστών που χρησιμοποιούν τις δωρεάν κλήσεις στην πλατφόρμα, κατά περίπου 30%. Η καραντίνα άφησε το ίχνος της στο πώς επικοινωνούμε και συμπεριφερόμαστε. Το βλέπουμε αυτό και στα αποτελέσματα της χρήσης του Viber στη Ελλάδα ειδικότερα.

Όσον αφορά στην παιδεία, με τις κοινότητες στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 2020 σε σχέση με την προηγούμενη να σημειώνουν αύξηση 160%. Βλέπουμε επίσης μια σταθερή αύξηση στις κλήσεις και στα μηνύματα 1-προς-1. Ακόμη, βάσει μιας έρευνας που κάναμε στο τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς στην περιοχή της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, το Viber ήταν η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε σχέση με την εκπαίδευση.

Δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στο να εκπαιδεύσουμε τους δασκάλους στο πώς να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να μένουν σε επαφή με τους μαθητές και τους γονείς τους και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έφερε η νέα σχολική χρονιά.

Ο Οδηγός Viber για Καθηγητές στην ελληνική γλώσσα ξεπέρασε ήδη τα 100.000 μέλη που λαμβάνουν συχνές ενημερώσεις και συμβουλές και θα συνεχίσουμε να τους βοηθάμε ανεξαρτήτως του αν η σχολική χρονιά συνεχιστεί στις αίθουσες ή εξ αποστάσεως. Πέρα από τους δασκάλους, θεωρούμε ότι και οι γονείς και μαθητές μπορούν να επωφεληθούν αν χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα μας για να μένουν σε επαφή και να οργανώσουν καλύτερα τη σχολική χρονιά.

Ποιες είναι οι λειτουργίες του Viber που θα βρουν περισσότερο χρήσιμες οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές κι οι γονείς τους;

Ανάμεσα στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως είναι τα ομαδικά μας εργαλεία: οι κοινότητες, οι ομαδικές συνομιλίες και οι ομαδικές κλήσεις. Η πιο δημοφιλής λειτουργία είναι οι κοινότητες του Viber, γιατί είναι εύκολες στη χρήση, προσφέρουν εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης, ψηφοφορίες, κουίζ και επιτρέπουν τα links και την κοινοποίηση αρχείων, κάτι που τις κάνει τον τέλειο σύντροφο για κάθε ομάδα ανθρώπων, τόσο στο κινητό όσο και στον υπολογιστή.

Παράλληλα, το να έχουν μια ψηφιακή εμπειρία με προτεραιότητα το κινητό τηλέφωνο θα βοηθήσει τους μαθητές να ξαναγαπήσουν τη μάθηση αλλά και τους γονείς να μπορούν εύκολα και γρήγορα να ελέγχουν αν όλα πάνε καλά…

Βρισκόμαστε επίσης σε συζητήσεις με θεσμικούς συνεργάτες αλλά και άλλους από το χώρο της τεχνολογίας στη χώρα σας που θα μας βοηθήσουν να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας ώστε να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους.

Και ποιες λειτουργίες του Viber είναι χρήσιμες για εκπαίδευση εξ αποστάσεως;

Η έκδοσή μας για υπολογιστές συγχρονίζεται 100% με την εφαρμογή για το κινητό, κρατά το ιστορικό και νομίζω ότι για τον πολύ κόσμο είναι η επιλογή που προτιμούν όταν πρόκειται να ανταλλάξουν σημειώσεις, να στείλουν εργασίες και άλλα υλικά πριν και μετά τα μαθήματα.

Σκεφτείτε έναν καθηγητή γεωγραφίας να δίνει μερικές παραπάνω πληροφορίες στο μάθημα με μια ομαδική κλήση, κοινοποιώντας την οθόνη του και υπογραμμίζοντας τα πιο σημαντικά σημεία και μετά να πηγαίνει στην κοινότητα και να βάζει μια ψηφοφορία σε μορφή κουίζ. Είναι πανεύκολο, βγαίνει φυσικά και είναι βολικό τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές. Οι υπενθυμίσεις στις «Σημειώσεις Μου» που παρουσιάσαμε πρόσφατα είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για να μη χάνεται κανείς στις πολλές καθημερινές δουλειές και διορίες. Και, βέβαια, υπάρχει η δημιουργία αυτοκόλλητων και GIFs που κάνει τις συζητήσεις γύρω από τα μαθήματα πιο διασκεδαστικές.

Τι άλλο να περιμένουμε στο μέλλον από το Viber σχετικά με την εκπαίδευση;

Δουλεύουμε προς την κατεύθυνση του να παρέχουμε τα εργαλεία που θα υποστηρίξουν όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική εργασία, είτε αυτή είναι δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως. Όλες μας οι λειτουργίες και τα εργαλεία μπορούν να έχουν αξία σε κάθε μέθοδο εκπαίδευσης, οπότε αν προκύψει νέα καραντίνα, η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς να αποσυντονίσει καθηγητές, μαθητές και γονείς. Μάλιστα, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες όπου παρουσιάστηκε η πιο πρόσφατή μας λειτουργία, τα αυτοκαταστρεφόμενα μηνύματα στις συνομιλίες -αυτό το καλοκαίρι. Γι’ αυτό και πάντα να ενημερώνετε το Viber στην πιο πρόσφατή του έκδοση, σε κινητό, tablet και υπολογιστή. Όλο και κάποια καινούργια λειτουργία που θα σας ενδιαφέρει θα έχουμε προσθέσει!