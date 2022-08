Στην εκπαίδευση, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής έχει πολύ ισχυρό προοδευτικό αποτύπωμα. Βαθύς εκδημοκρατισμός στη δεκαετία του 1980, εκσυγχρονισμός στη δεκαετία του 1990, και στο διάστημα 2009 – 2011 τέθηκαν οι βάσεις για την ψηφιακή παιδεία.

Του Νίκου Τσούλια,

Γραμματέας του Τομέα Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής

Αλλαγές και εκσυγχρονισμός στα αναλυτικά προγράμματα, στα σχολικά βιβλία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στα εργαστήρια, στις βιβλιοθήκες. Ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν νόμοι ευρείας αποδοχής και μακροχρόνιας βιωσιμότητας. Διαμορφώθηκε ένα νέο «εκπαιδευτικό δημοκρατικό παράδειγμα» απέναντι στην εκπαίδευση της συντηρητικής παράταξης.

Έκτοτε στασιμότητα και οπισθοδρόμηση. Καμιά ουσιαστική παρέμβαση στο περιεχόμενο του σχολείου! Τα ίδια βιβλία, εργαστήρια κλπ σα να έχει παγώσει ο χρόνος, σε μια εποχή όπου οι αλλαγές είναι ανατρεπτικές.

Τα πεδία αναφοράς μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής είναι μεταξύ άλλων: ο διαρκής εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η ποιότητα στην εκπαίδευση, η ενίσχυση του πολιτιστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου του σχολείου, η προαγωγή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη, η εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού συστήματος με συνεχείς ωσμώσεις με την ευρωπαϊκή πορεία της εκπαίδευσης, η άμβλυνση των ανισοτήτων, το ολοκληρωμένο ολοήμερο σχολείο, η ενίσχυση του νηπιαγωγείου, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της δημόσιας κατάρτισης, η ενίσχυση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η προαγωγή της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης, η ανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και ο θεσμικός κοινωνικός διάλογος κλπ

Το σχολείο επηρεάζει και διαμορφώνει το μέλλον μας όσο λίγοι κοινωνικοί θεσμοί. Είναι κρίσιμο το συνολικό περιεχόμενό του: μαθησιακό, κοινωνικό, πολιτισμικό, παιδαγωγικό. Είναι ανάγκη η διαμόρφωση ατζέντας διαρκούς εκσυγχρονισμού του – από το νέο του ρόλο στις εποχές της γνώσης και της πληροφορίας μέχρι την εισαγωγή του στον ψηφιακό κόσμο με έναν βασικό πάντα προσανατολισμό: την ανθρωπιστική εκπαίδευση, την προαγωγή δημοκρατικών και ουμανιστικών αξιών, τη διαμόρφωση προοδευτικής κοινωνίας.

Το σχολείο θέλει περισσότερο πολιτισμό. Οι νέες τεχνολογίες είναι εργαλείο και πρέπει να υπηρετήσουν τη βασική κοινωνική αποστολή του σχολείου. Γιατί ο δρόμος των Γραμμάτων είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για

πραγματική κοινωνική πρόοδο.

Η σημερινή κρίση στη χώρα μας καταδεικνύει με τον πιο εμφαντικό τρόπο τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το σχολείο καλείται να υπηρετήσει τον κοινωνικό του ρόλο και την εθνική του αποστολή, ως σχολείο πολιτισμού και παιδείας, που θα διαπαιδαγωγεί, θα κοινωνικοποιεί, θα εξανθρωπίζει.

Ας δούμε τις Κατευθύνσεις Πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής.

«Βασικές μας πολιτικές προτεραιότητες για να οικοδομήσουμε την εκπαίδευση του μέλλοντος είναι :

Η αμφίπλευρη, ισότιμη και ισόρροπη σύνδεση της εκπαίδευσης με την ανθρωπιστική παιδεία, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη από την μία πλευρά και με τις επαγγελματικές δεξιότητες και την αγορά εργασίας από την άλλη.

Η εξασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την γνώση προς όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, και ιδιαίτερα προς όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη και βρίσκονται αποκλεισμένοι για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους.

Η αρχή πως η υποχρέωση της πολιτείας είναι ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργούν με ουσιαστική αυτονομία και αποτελεσματικότητα όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες κάθε βαθμίδας”.

Η πρότασή μας θα εκδιπλώνεται στο χρόνο, με προτεραιότητες και ιεραρχήσεις. Σε ένα πολυπαραγοντικό σύστημα, όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, μόνο μέσα από την εξέλιξή του και το διαρκή μετασχηματισμό του μπορεί να ασκηθεί ουσιαστική πολιτική παρέμβαση. Άλλωστε, πολύ σωστά έχει ειπωθεί από έγκυρους κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, ότι «η αλλαγή είναι μια πορεία και όχι ένα συμβάν» (change is a process, not an event).