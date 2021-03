eTwinning μετίτλο «MusicLexis: The Most Fun Dictionary Ever! ΙΙ» στο Γυμνάσιο Φούστανης

Την προηγούμενη βδομάδα οι μαθητές του Γυμνασίου Φούστανης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα τηλε-μάθημα διαφορετικό από τα συνηθισμένα, με συμμετοχή μαθητών του εξωτερικού!

Το απόγευμα της Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning «MusicLexis: The Most Fun Dictionary Ever! ΙΙ» που ξεκίνησε το Γυμνάσιο Φούστανης σε συνεργασία με 7 σχολεία της Ευρώπης από Εσθονία, Ιταλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Τουρκία.

Το πρόγραμμα eTwinning βασίζεται στο λεξικό MusicLexis www.musiclexis.com που έχει δημιουργήσει η καθηγήτρια Αγγλικών του Γυμνασίου Φούστανης κ. Σιδηροπούλου Αρετή. To MusicLexis είναι ένα μοναδικό στον κόσμο διαδικτυακό λεξικό ξένων γλωσσών που βασίζεται σε στίχους τραγουδιών. Η καινοτομία του είναι ότι αντλεί τα παραδείγματά του μέσα από δημοφιλή τραγούδια και προσφέρει μια μουσική πρόταση-παράδειγμα για κάθε λήμμα, ώστε να διευκολύνει την εκμάθηση και απομνημόνευση λεξιλογίου μέσω της μουσικής.

Η μουσική μάλιστα έχει την δύναμη να εμπνεύσει τους μαθητές να αγαπήσουν και να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Το MusicLexis διαθέτει μουσικά παραδείγματα για 10 διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική. Πρόκειται για ένα λεξικό που δημιουργείται σταδιακά, επεκτείνεται και εμπλουτίζεται με νέα λήμματα καθώς παράγεται διαρκώς νέα μουσική και κυκλοφορούν νέα τραγούδια.

Σκοπός του προγράμματος eTwinning είναι να φέρει σε επικοινωνία τους Έλληνες μαθητές με μαθητές από άλλες χώρες της Ευρώπης ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους, να συνεργαστούν σε κοινές δραστηριότητες, και να εξασκήσουν την Αγγλική, την Γερμανική και Γαλλική γλώσσα. Επιπλέον το πρόγραμμα έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν την μουσική άλλων λαών και να μάθουν νέο λεξιλόγιο στην Αγγλική και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες με διασκεδαστικό τρόπο, ακούγοντας μουσική, και να τους παρακινήσει να μάθουν ξένες γλώσσες χάρη στη χρήση της μουσικής. Επίσης οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το λεξικό MusicLexis και να γίνουν οι ίδιοι μικροί λεξικογράφοι.

Στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν 7 καθηγήτριες και 30 μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες πήραν αρχικά μέρος σε 3 δημοσκοπήσεις με χρήση του εργαλείου MentiMeter. Το πρώτο ερώτημα που απάντησαν ήταν «Τι είναι Μουσική για σας» και οι απαντήσεις που έδωσαν ήταν πραγματικά ποιητικές, αποτυπώνοντας και αναδεικνύοντας τη σημασία της μουσικής στη ζωή μας:

«Η μουσική είναι ελευθερία», «Είναι σαν ένα μέλος της οικογένειάς μου», «Είναι η φωνή της ψυχής». Από τις επόμενες δύο δημοσκοπήσεις προέκυψε ότι η ξένη γλώσσα που ομιλούν οι περισσότεροι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι η Αγγλική, ενώ η δημοφιλέστερη ξένη γλώσσα που θα ήθελαν να μάθουν είναι η Ισπανική. Στη συνέχεια οι μαθητές από τα διάφορα μέρη της Ευρώπης χωρίστηκαν σε εικονικά δωμάτια ώστε να συνομιλήσουν μεταξύ τους στην Αγγλική γλώσσα. Τέλος η κ. Σιδηροπούλου Αρετή, η οικοδεσπότης της συνάντησης, παρουσίασε το λεξικό MusicLexis και όλοι οι συμμετέχοντες, μαθητές και καθηγήτριες, έπαιξαν ένα διαδικτυακό παιχνίδι Kahoot με βάση τις πληροφορίες που έμαθαν για το λεξικό.