Έρχεται και στην Ελλάδα το πολυαναμενόμενο Disney Plus. Οι νέες ταινίες και σειρές που έρχονται στην πλατφόρμα που φιλοδοξεί να ξεπεράσει το Netflix.

Το Disney Plus θα έρθει στη χώρα μας σε τιμή, άκρως ανταγωνιστική προς το Netflix, καθώς το πακέτο με όλες τις ταινίες και τις σειρές αναμένεται να κοστίζει 8,99 ευρώ. Εκτός από όλες τις ταινίες και τις σειρές της Disney, η πλατφόρμα περιλαμβάνει και τις παραγωγές όλων των εταιρειών παραγωγής που έχουν εξαγοραστεί από αυτή, όπως η Marvel, το Star Wars, η Pixar και το National Geographic. Παράλληλα, υπάρχει και περιεχόμενο που θα απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως η παραγωγές των Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios και 20th Television.

Δε χρειάζεται από τώρα να εγγραφείτε και να πληρώσετε τη συνδρομή. Αρκεί να αφήσετε το email σας και στις 14 Ιουνίου θα λάβετε ένα mail με τον ειδικό κωδικό εξαργύρωσης της προσφοράς, ο οποίος θα ισχύει μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιβλιοθήκη της Disney, εκτός από τις κλασσικές ταινίες και τα μεγάλα blockbusters των τελευταίων ετών, που εννείται ότι βρίσκονται εκεί, ολοένα και ανανεώνεται. Μάλιστα μέσα στους υπόλοιπους μήνες και χρόνια έρχονται νέες αποκλειστικές ταινίες και σειρές τόσο κινουμένων σχεδίων, όσο και με μεγάλες παραγωγές που θα μπορούσαν να κόψουν εκατομμύρια εισιτήρια εάν προβάλλονταν αποκλειστικά στα σινεμά. Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγες ώρες, στο άμεσο μέλλον έρχεται και ταινία αφιερωμένη στη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το μέλλον του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel δεν θα συνεχιστεί μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες καθώς πολλές ταινίες και σειρές θα προβληθούν στο Disney Plus. Αναλυτικά:

Η μίνι σειρά της WandaVision έρχεται στις 15 Ιανουαρίου (Elizabeth Olsen και Paul Bettany)

Η μίνι σειρά δράσης The Falcon and the Winter Soldier στις 19 Μαρτίου

Η σειρά Loki έρχεται τον Μάιο με τον Tom Hiddleston

Η σειρά Hawkeye βρίσκεται σε ανάπτυξη

Η animated σειρά What If…? με εναλλακτικές ιστορίες των υπερηρώων της MarvelΤο sequel της ταινίας Black Panther (στην μνήμη του Chadwick Boseman)

Η νέα σειρά Secret Invasion με τον Samuel L. Jackson

Η σειρά She-Hulk που παρουσιάζει την ιστορία της γυναίκας Hulk

Μια σειρά με την Ms Marvel

Μια ταινία με του Fantastic Four που επιτέλους μπαίνουν στο MCU

Δυο νέες σειρές από το σύμπαν του Iron Man

Νέες ταινίες των Guardians of the Galaxy

Τρίτη ταινία Ant Man

“We are an unusual couple.” Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, starts streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/rBIygqUGsw — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Από το κινηματογραφικό σύμπαν του Star Wars, έρχονται στο Disney Plus τα παρακάτω

Η συνέχεια της ήδη επιτυχημένης σειράς The Mandalorian

Δύο σειρές spin offs του Mandalorian (Rangers of the New Republic και Ahsoka)

H νέα ταινία Star Wars: Rogue Squadron, το 2023.

Η σειρά για τον Cassian Andor με τον Diego Luna

Η σειρά Obi-Wan Kenobi με τον Ewan McGregor

Μια σειρά για τον Lando Calrissian

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη της Pixar στις ανακοινώσεις της Disney είναι η δημιουργία μιας ταινίας με τον πολυαγαπαημένο ήρωα των Toy Story «Buzz Lightyear», στον οποίο θα χαρίσει τη φωνή του ο Chris Evans, γνωστός από τον ρόλο του ως Captain America.

Παράλληλα δικές τους σειρές θα αποκτήσουν οι αγαπημένες πριγκίπισσες Tiana και Vaiana (στο εξωτερικό, Moana), αλλά και πολλοί ακόμα ήρωες κινουμένων σχεδίων. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι θα δουν μια νέα ταινία Up, «Dug Days» και μία νέα ταινία Cars αλλά και μια νέα ταινία Peter Pan.