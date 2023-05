Τι αναμένεται να γίνει τους επόμενους μήνες με τους λογαριασμούς – Tο πακέτο των επιδοτήσεων στο ρεύμα αναμένεται είναι 2μηνο και όχι μηνιαίο, δηλαδή θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και όχι μόνο τον Μάιο.

Σύμφωνα με την Ημερησία, η επιδότηση θα είναι μικρή, καθώς έχουν πέσει σημαντικά και οι αρχικές τιμές του ρεύματος. Συγκεκριμένα η επιδότηση αναμένεται να είναι 1,5 λεπτό του ευρώ ανά κιλοβατώρα, δηλαδή 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες. Όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, τα νοικοκυριά με υψηλότερη κατανάλωση θα έχουν την επιδότηση των 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα εφόσον πετύχουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 15%.

Συνεπώς η τελική λιανική τιμή για την μεγάλη πλειοψηφία των πελατών θα πέσει από 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα (αρχική τιμή ΔΕΗ) στα 0,144 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Συγκρίσεις τιμών

Σημειώνεται ότι, κάθε μήνα, οι τιμές της ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αναρτώνται πλέον στην πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και στη διαδικτυακή εφαρμογή «Energy Cost» της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Οι αρχικές χρεώσεις ανά προμηθευτή

Μειώσεις στις αρχικές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το Μάιο έχει ανακοινώσει η πλειονότητα των προμηθευτών ρεύματος.

Αναλυτικότερα οι νέες χρεώσεις είναι:

ΔΕΗ: 15,9 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες (έναντι 16,5 σεντς τον Απρίλιο) και 17,1 σεντς για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες (από 17,7 σεντς τον Απρίλιο). Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση θα είναι 11,8 σεντς, από 12,4 τον Απρίλιο.

Protergia Οικιακό Value: 13,96 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 14)

Ήρων PROTECT 4 Home: 18,7 σεντς ανά κιλοβατώρα

Elpedison Economy: 12,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

NRG on time: 14 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 16,4)

Watt&Volt Value: 13,96 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 14)

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας MAXI Free: 13,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Volterra: 18,8 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Zenith Home Now: 11,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,9)

Volton Home: 16,63 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 17,26)