Self test: Έφτασαν στην Ελλάδα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Self test: Ξεκινάει από αύριο η διανομή των self test στα φαρμακεία της Αττικής. Προτεραιότητα στα self test έχουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι.

H διαδικασία για μαθητές και εργαζόμενους

Οι πρώτες παρτίδες των self test παρελήφθησαν το Σάββατο και στόχος είναι έως το τέλος της εβδομάδας να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Προτεραιότητα έχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, καθώς τα self-test αποτελούν βασικό εργαλείο για να λειτουργήσουν τα σχολεία, κατά πάσα πιθανότητα στις 12 Απριλίου, αν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν.

Η δωρεάν παροχή τεστ θα επεκταθεί στη συνέχεια στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και μετά στους ηλικιωμένους άνω των 67, που σε μεγάλο ποσοστό έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Τα τεστ θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον, τα φαρμακεία απλώς θα παραδίδουν το κιτ μέσα στο οποίο θα υπάρχουν σαφείς γραπτές οδηγίες για την σωστή λήψη του δείγματος.

Η κυβέρνηση αναφέρει πως τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ δεν θα υποκαταστήσουν την επιδημιολογική επιτήρηση αλλά είναι συμπληρωματικό μέσο ατομικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας (με την έγκαιρη απομόνωση των ασυμπτωματικών).

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν πως πρόκειται για έγκυρα τεστ, με ευρωπαϊκή σήμανση, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές που θέτουν οι ευρωπαϊκές αρχές.

Σύμφωνα με όσα τονίζουν, οι διαδικασίες για την προμήθειά τους προχώρησαν με ταχύτητα και απόλυτη διαφάνεια.

Οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των AMKA τους τα τεστ που τους αναλογούν. Το τεστ θα πραγματοποιείται στο σπίτι 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του θα δηλώνεται στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.

Όσοι μαθητές αυτοδιαγνωστούν θετικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή , για να μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα από το σχολείο. Όσοι μαθητές δεν φέρουν τη βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους, ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.