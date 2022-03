Συγκινητική υποδοχή έκαναν μαθητές από την Ιταλία σε προσφυγόπουλα από την Ουκρανία που έφτασαν για την πρώτη τους μέρα στο νέο τους σχολείο.

Μαζεμένοι με τους δασκάλους τους στην είσοδο του σχολείου, καλωσόρισαν με χειροκροτήματα τους μικρούς πρόσφυγες, ενώ στη συνέχεια δύο από τους μαθητές πλησίασαν τα προσφυγόπουλα, τα έπιασαν από το χέρι και τα καθοδήγησαν στην αίθουσα της τάξης τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο της θερμής υποδοχής των παιδιών έγινε viral και απέσπασε εκατοντάδες συγκινητικά σχόλια.

Ukrainian refugee kids arrive in Italy, and start at local schools. On their first day they enter nervously. You won’t believe what the Italian kids did next … pic.twitter.com/XQ1z2gkezb

