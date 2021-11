Κορoνοϊός: Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στην εκπομπή «Good Morning Britain» και αναφέρθηκε στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοιού.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει το μοντέλο της Αυστρίας, όπου επιβάλλεται ολικό lockdown για τους ανεμβολίαστους.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε την αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ ενθάρρυνε με ζέση τους Βρετανούς πολίτες να κλείσουν από τώρα τις διακοπές τους στην Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2022.

Συγκεκριμένα αναφερόμενος στην πανδημία ο πρωθυπουργός είπε: «Σας προσκαλώ να κλείσετε τις διακοπές σας για το επόμενο καλοκαίρι, όσο πιο γρήγορα μπορείτε, πιστεύω ότι θα είναι ένα covid-free καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχετε δίκιο να επισημαίνετε πως αντιμετωπίζουμε μία δύσκολη κατάσταση. Είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, αν δείτε τα ελληνικά επίπεδα του εμβολιασμού είναι περίπου κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους ανεμβολίαστους πολίτες να εμβολιαστούν. Πώς το κάνουμε αυτό; Το κάναμε πιο δύσκολο για τους ανεμβολίαστους να έχουν πρόσβαση στα εστιατόρια, ώστε να μην μπορείς να έχεις ένα δείπνο σε εσωτερικό χώρο στην Ελλάδα τώρα αν είσαι ανεμβολίαστος».

Ερώτηση δημοσιογράφου: Υπάρχουν πιστοποιητικά εμβολιασμού;

«Σε περίπτωση που κάποιος έρθει στην Ελλάδα αυτό ισχύει για όλους, στην παρούσα φάση. Δεν χρειάζεσαι «αυστηρό» πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπεις στη χώρα, αλλά φυσικά οι κανόνες μας ισχύουν για όλους. Βασιζόμαστε πολύ στα τεστ, άρα αν θες να φας έξω και δεν είσαι εμβολιασμένος χρειάζεσαι αρνητικό τεστ, και αυτό που έχουμε δει τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι μία σημαντική αύξηση στα ποσοστά εμβολιασμού. Πιστεύουμε ότι η στρατηγική αυτή είναι αποτελεσματική, προφανώς το ΕΣΥ βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να ανταποκριθούν στην πίεση αυτή. Αλλά για να είμαστε καθαροί, κοιτώντας τις ΜΕΘ, 9 στους 10 που βρίσκονται σήμερα σε μονάδες είναι ανεμβολίαστοι, και είναι πραγματικά κρίμα οι άνθρωποι αυτοί να χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν κάνουν την απλή επιλογή να εμβολιαστούν. Έχουμε λοιπόν μία αυστηρή πολιτική, αλλά δεν θα φτάσουμε στο σημείο της Αυστρίας, να επιβάλλουμε πλήρες Lockdown»

«Στο Μεταναστευτικό έχουμε μία αυστηρή, πλην όμως δίκαιη πολιτική» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε πως «τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αποδεχθεί περισσότερες από 50.000 αιτήσεις ασύλου, ως εκ τούτου κανείς δεν δικαιούται να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ταυτόχρονα, όμως, όπως είπε «έχω μία υποχρέωση να προστατεύσω τα σύνορα μας». Κάλεσε, δε την Τουρκία να τιμήσει το δικό της σκέλος από την Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας του 2016. «Καλούμε την Τουρκία να τιμήσει το δικό της σκέλος της συμφωνίας με την ΕΕ, μπορεί να κάνει περισσότερα για την αναχαίτιση της παράνομης μετανάστευσης». Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε, δε, πως «Εάν δεν στείλεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως προστατεύεις τα σύνορα σου περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να εισέλθουν με παράνομο τρόπο την Ελλάδα».

‘What’s Greece doing about the many migrants who make the dangerous journey towards your islands? – @susannareid100

The Prime Minister of Greece says ‘unless you manage to send a clear signal that you protect your borders, more people will try to enter illegally’. pic.twitter.com/LZ6gzZ6eqJ

— Good Morning Britain (@GMB) November 16, 2021