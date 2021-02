Lockdown: Τα ΝΕΑ μέτρα για σχολεία, καταστήματα, μετακινήσεις, εργασία

Lockdown: Από αύριο Πέμπτη έως τις 28 Φεβρουαρίου, θα ισχύουν στην Αττική νέα αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δείτε στο ipaidia.gr, ποιά τα νέα μέτρα που θα ισχύουν από αύριο.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στις 21:00’ τις καθημερινές και στις 18:00’ τα Σαββατοκύριακα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Κατά πληροφορίες, η έξοδος για ατομική άσκηση (δηλαδή το SMS 6 στο 13033) θα γίνεται μόνο κοντά στον τόπο της κατοικίας, χωρίς τη χρήση οχήματος. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης εξήγησε ότι η μετακίνηση 6 θα πρέπει να γίνεται από αύριο μόνο στον δήμο κατοικίας μας. Δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση με το αυτοκίνητο για άθληση σε χώρους μακριά από τον δήμο διαμονής.

Αναστέλλεται η λειτουργία κάθε μορφής λιανεμπορίου. Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν έως τις 20:00’ τις καθημερινές και έως τις 17:00’ τα Σαββατοκύριακα. Παραμένουν ανοιχτά φαρμακεία και βενζινάδικα, μίνι μάρκετ, φούρνοι, μανάβικα, κρεοπωλεία, συνεργεία αυτοκινήτων. περίπτερα, επισκευές κινητών και Pet shop. Ανοιχτές θα είναι οι λαϊκές αγορές με το 50% της δυναμικότητάς τους.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, απαγορεύεται η πώληση παιχνιδιών, υποδημάτων, ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών στα σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικά το σχέδιο και για την Αττική περιλαμβάνει:

Aναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου στο σύνολο του. Τα καταστήματα λοιπόν θα κλείσουν και οι πωλήσεις θα μπορούν να γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά με παράδοση στην οικεία του καταναλωτή.

-Από τη γενική απαγόρευση λειτουργίας θα εξαιρεθούν τα καταστήματα τροφίμων γενικά, όπως σούπερ μάρκετ (σσ θα διατηρηθεί η απαγόρευση πώλησης προϊόντων που ανήκουν σε ΚΑΔ σε αναστολή, πχ ρούχα κοκ), παντοπωλεία, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κοκ. Επίσης θα εξαιρεθούν φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαριστήρια και καταστήματα πώλησης καπνικών / ατμιστικών προϊόντων. Σε όλα τα παραπάνω δίδεται η δυνατότητα, ασχέτως ωραρίου λειτουργίας, να μπορούν να κάνουν delivery προϊόντων ως τη 1 το ξημέρωμα.

-Στις εξαιρέσεις θα συμπεριληφθούν, επιπλέον, τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά στο σκέλος που αφορά στην επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου, καθώς και τα καταστήματα πώλησης περουκών και ποστις.

-Τα καταστήματα οπτικών / βαρηκοϊας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κατόπιν ραντεβού και τα περίπτερα θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν επί 24ωρο.

Αναστολή λειτουργίας κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής και πάσης φύσεως υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών κοκ). Επίσης αναστολή των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων.

Αναστολή της οικοδομικής δραστηριότητας

Σε ο,τι αφορά την εστίαση θα συνεχίσει, ως φαίνεται, η λειτουργία της με τη μέθοδο της διανομής (delivery), πακέτου απ' το κατάστημα (take away) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive through)

Σε ο,τι αφορά τις λαϊκές αγορές, αυτές φαίνεται ότι θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τηρώντας όμως τις αποστάσεις ασφαλείας.

Αν και στο «μοντέλο Πάτρας» τα ΚΤΕΟ λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο, και ραντεβού, πηγές απ' το υπ. Ανάπτυξης δήλωναν χθες το βράδυ ότι αυτό είναι υπό εξέταση για την Αττική.

Υπό εξέταση επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένει και το ζήτημα του ωραρίου με δεδομένο ότι στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου είχε εφαρμοστεί απαγόρευση κυκλοφορίας στις 6 το απόγευμα, οπότε καθορίστηκε και η λήξη του ωραρίου των καταστημάτων στις 5. Κάτι όμως που κρίνεται ως πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην Αθήνα.

Ανθοπωλεία με ραντεβού

Ο κ. Σταμπουλίδης είπε σήμερα στον ΑΝΤ1 ότι το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσουν τα ανθοπωλεία μόνο με ραντεβού, και στο ωράριο 9:00-17:00, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι λαϊκές αγορές σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα είναι ανοιχτές.

Εκπαίδευση

Ολες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης θα λειτουργούν εξ αποστάσεως. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ειδική αγωγή, η οποία και θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία. Από την Πέμπτη θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ για τους μαθητές του Δημοτικού. Επίσης, θα τεθεί σε ισχύ εκ νέου η άδεια ειδικού σκοπού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων θα κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση τις πρωινές ώρες, ενώ τα Δημοτικά θα λειτουργούν το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα τα μαθήματα σε γυμνάσια και λύκεια θα γίνονται το πρωί και στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία το μεσημέρι από τις 2.10 έως τις 5.20. Οι διευθυντές των σχολείων θα κληθούν να εκπονήσουν τα σχετικά προγράμματα, προκειμένου η ύλη να προχωρήσει κανονικά μέσω της τηλεκπαίδευσης, όπως και πριν από τα δια ζώσης μαθήματα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική ενώ τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευτούν σήμερα .

Η απουσία των μαθητών από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται κανονικά από τον εκπαιδευτικό σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης και προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού.

Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή, που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος το τηρεί ηλεκτρονικά. Επίσης κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.

Νοσοκομεία

Την Τετάρτη θα εξειδικευτούν στο ΕΣΥ Αττικής οι περιορισμοί στη λειτουργία των νοσοκομείων, έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης για την εφαρμογή lockdown από μεθαύριο Πέμπτη έως τις 28 Φεβρουαρίου στην Αττική. Πιθανολογείται ότι θα ανασταλούν τα απογευματινά ιατρεία. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα τακτικά χειρουργεία πιθανότατα θα περιοριστούν έως 60%, προκειμένου να μην επηρεαστεί δραστικά η λειτουργία τους.

Τα επείγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται κανονικά όπως σε κάθε εφημερία.

Δικαστήρια

Προσωρινά κλειστά θα παραμείνουν, με ορισμένες εξαιρέσεις –σύμφωνα πάντα με τις διαθέσιμες πληροφορίες– τα Ποινικά και Πολιτικά δικαστήρια, οι Εισαγγελίες της Αττικής και ο Άρειος Πάγος, από την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου έως την 28η Φεβρουαρίου. Θα πραγματοποιούνται δίκες στις εξής περιπτώσεις:

Αυτοφόρων πλημμελημάτων.

Υποθέσεων που επέρχεται αποφυλάκιση του κατηγορούμενου λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης που είναι το 18μηνο και συμπληρώνεται την 31η Αυγούστου 2021.

Ποινικών δικών που αφορούν κακουργήματα και ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων συμπληρώνεται με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι να αποφυλακίζονται.

Όπως ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, ενδέχεται να εφαρμοστεί μια βεντάλια περιορισμών στο επόμενο δίμηνο. Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας τα μέτρα θα προσαρμόζονται, θα χαλαρώνουν ή θα αυστηροποιούνται. Αναγνωρίζοντας τόσο την κόπωση των πολιτών, όσο και την κρισιμότητα της κατάστασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον κόσμο να μείνει ενωμένος και «να απαντήσουμε με ωριμότητα σ’ αυτό που μας ζητά η ίδια η ζωή: Να προστατευτούμε εμείς και οι αγαπημένοι μας».

Τηλεργασία, αναστολές: Τι αλλάζει

Στο μέγιστο βαθμό θα εφαρμόζεται η τηλεργασία στο δημόσιο όπου συνάδει με τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων ενώ εξ αποστάσεως θα συνεχίσουν να εργάζονται τα ευπαθή άτομα.

Το μέτρο της τηλεργασίας που «χαλάρωσε» τους τελευταίους μήνες επανέρχεται στο προσκήνιο ως πρώτης προτεραιότητας για τη συγκράτηση της διάδοσης του covid .

Μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τηρείται η υποχρέωση της τηλεργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ που βρίσκεται σε ισχύ οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα είναι υποχρεωμένοι να απασχολούν το 50% του προσωπικού τους που μπορεί να δουλέψει από απόσταση με τηλεργασία. Το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσοστό της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα συζητήθηκε αλλά δεν επικράτησε ως άποψη καθώς είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ευρύτερα.

Παράλληλα θα επανέλθει η αυστηρή τήρηση του σπαστού ωραρίου προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμούς στους χώρους εργασίας και στα μέσα μεταφοράς ενώ ενεργοποιείται και πάλι η άδεια ειδικού σκοπού τουλάχιστον έως το τέλος Φεβρουαρίου μετά το κλείσιμο των σχολείων.

Το μέτρο που είχε τεθεί άτυπα στον «πάγο» μετά το άνοιγμα των Γυμνασίων, επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια ζωή καθώς παιδικοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια κλείνουν για τουλάχιστον 2,5 εβδομάδες.

Μετά το νέο σκληρό lockdown το μέτρο της αναστολής της σύμβασης και του μηχανισμού Συν-Εργασία θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ομπρέλα προστασίας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις τουλάχιστον έως το τέλος Μαρτίου.

Αυτό σημαίνει ότι τα στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης που σχεδιάστηκαν να εφαρμοστούν κατά τη σταδιακή αποσωλήνωση της αγοράς από τον κρατικό «αναπνευστήρα» μεταφέρονται για αργότερα.

Αδεια ειδικού σκοπού: Η άδεια ειδικού σκοπού αφορά σε εργαζόμενους γονείς παιδιών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, όπως επίσης παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η τηλεργασία, σε 4ήμερα που επαναλαμβάνονται, εκ των οποίων 1 μέρα προέρχεται από την ετήσια άδεια αναψυχής του εργαζόμενου. Πλέον μπορεί να γίνει χρήση της άδειας αναψυχής του 2021 και γι αυτό δεν υπάρχει το πρόβλημα του Νοεμβρίου, όταν οι εργαζόμενοι γονείς που είχαν εξαντλήσει τις ημέρες της κανονικής τους άδειας κλήθηκαν να δηλώσουν οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούνταν, όπως παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών κλπ.

Αναστολές και Συν-Εργασία έως και το Μάρτιο Τουλάχιστον άλλο ένα μήνα δηλαδή έως 31 Μαρτίου παρατείνεται η ισχύς του μηχανισμού «Συν- Εργασία» που θεσμοθετήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και αναμένεται να παραμείνει στην αγορά ως δίχτυ ασφαλείας και μετά την αποσωλήνωσή της όταν και όποτε αυτή καταστεί εφικτή. Για τους ίδιους λόγους οι αναστολές αναμένεται πιθανότατα να προχωρήσουν και τον Μάρτιο με λίστες κλειστών και πληττόμενων ΚΑΔ, αφού το νέο lockdown δεν επιτρέπει προς το παρόν την έναρξη της σταδιακής αποσωλήνωσης.