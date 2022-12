Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το «εορταστικό καλάθι» και το «καλάθι του Άη Βασίλη» με περίπου 700 κωδικούς παιχνιδιών και προϊόντα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι οι μειώσεις στο «καλάθι του νοικοκυριού» συνεχίζονται για 7η εβδομάδα. «Από τα 850 προϊόντα αυξήθηκαν μόνο τα 48 (6%), 129 (15%) μειώθηκαν και τα υπόλοιπα 673 (79%) παρέμειναν ίδια!

Στο «Καλάθι του Άη Βασίλη» που ξεκινά σήμερα Τετάρτη ήδη δήλωσαν συμμετοχή και θα συμμετάσχουν οι εξής αλυσίδες παιχνιδιών:

Max Stores

Mουστάκας

Toys-shop.gr

patini.gr

jumbo.gr

perfect toys

koumis toys

toy city

Mothercare

comfuzio

Σημειώνεται ότι χθες βράδυ αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα e-katanalotis οι, συνολικά, 15 αλυσίδες παιχνιδιών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του Αη Βασίλη» με τις τιμές τους.

Το «εορταστικό καλάθι» το οποίο θα διαρκέσει έως τις 4 Ιανουαρίου είναι ένα διευρυμένο, ως προς τις κατηγορίες, «καλάθι του νοικοκυριού» καθώς προστέθηκαν η γαλοπούλα και το μοσχάρι καθώς και τα γλυκίσματα: βασιλόπιτα ή τσουρέκι και η σοκολάτα.

Από την άλλη το «καλάθι του Άη Βασίλη» θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών, είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις του κλάδου με ετήσιο τζίρο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ενώ τα μικρότερα καταστήματα συμμετέχουν εθελοντικά.

Τα προϊόντα θα φέρουν στο ράφι πώλησης το ειδικό σήμα που έχει δημιουργηθεί ώστε να τα γνωρίζουν οι καταναλωτές, ενώ η σχετική λίστα με τις τιμές θα αναρτάται στο e-καταναλωτής όπως γίνεται και στο αντίστοιχο «καλάθι του νοικοκυριού».

Ευκρινής κατάλογος των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» θα υπάρχει σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος και θα αναγράφει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

Αναλυτικά οι κατηγορίες είναι:

Επιτραπέζια / Παζλ

Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

Βρεφικά παιχνίδια

Φιγούρες δράσης

Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

Οχήματα – Τηλεκατευθυνόμενα

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

Λούτρινα

Μουσικά παιχνίδια.

Τα παιχνίδια που έχουν μπει στο καλάθι ανά κατάστημα

BLA-BLA

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΚΑΚΙ ΤΑΒΛΙ ΣΕΤ 3.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΥΚΛΑ 1Μ BIG 19.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΥΚΛΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΜΩΒ ΦΟΡΕΜΑ 1.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΥΚΛΑ ΜΕ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 21.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΕΤ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 21.99€/τμχ

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TOOL TABLE SET 34.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 21.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ 23.99€/τμχ

ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΚΑΙ FAST FOOD ΣΕΤ 10.99€/τμχ

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ MINI ELECTRLUX 9.99€/τμχ

ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΠΑΝΑΚΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 34.99€/τμχ

ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ PANDA ΣΕ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 34.99€/τμχ

ΡΟΜΠΟΤ YORK ΣΕ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 9.99€/τμχ

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΙΓΡΗΣ 9.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑ FRICTION ΜΕ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΗΧΟΥΣ 19.99€/τμχ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ PARKING ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 24.99€/τμχ

ΣΕΤ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ 9.99€/τμχ

ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ 19.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ MERCEDES BENZ ACTROS AMG GT 49.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ MAX SPEED ΣΕ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 7.99€/τμχ

BMW M235i GT6 RACING STYLE 6V ΛΕΥΚΟ 109.99€/τμχ

BMW M235i GT6 RACING STYLE 6V ΚΟΚΚΙΝΟ 109.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΣΕΤ AIR SLAM 39.99€/τμχ

ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙ ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΜΙΚΡΟ 29.99€/τμχ

ΣΕΤ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 19.99€/τμχ

ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΗΧΟΥΣ 19.99€/τμχ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ LITTLE PIANIST 14.99€/τμχ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΕΤ 4.99€/τμχ

COMFUZIO

ΕΠΙΤΡ.1821 Η ΜΑΧΗ 26.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡ.ΤΑ ΞΕΦΤΕΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 10.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡ.ΤΑ ΞΕΦΤΕΡΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 10.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡ.ΤΑ ΞΕΦΤΕΡΙΑ ΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10.99€/τμχ

3D ΠΑΖΛ ΕΙFFΕL ΤΟWΕR 39 ΡCS 6.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡ. ΣΚΙΤΣΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ 17.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΑ 39.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΑ 39.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΑ 39.99€/τμχ

ΒΕLLΙΕS ΜΠΕΜΠΑΚΙΑ 24.99€/τμχ

ΒΑΒΥ ΒΟRΝ ΚΟΥΚΛΑ ΜΑGΙC ΕΥΕS ΚΟΡΙΤΣΙ 43ΕΚ 44.99€/τμχ

ΒΑΒΥ ΒΟRΝ ΚΟΥΚΛΑ ΜΑGΙC ΕΥΕS ΑΓΟΡΙ 43ΕΚ 44.99€/τμχ

ΒΑΒΥ ΒΟRΝ ΚΟΥΚΛΑ ΜΑGΙC ΕΥΕS ΜΕΛΑΜΨΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 43ΕΚ 44.99€/τμχ

FUΝLΟCΚΕΤS ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΘΗΚΗ ΑΥΓΟ 14.99€/τμχ

FUΝLΟCΚΕΤS ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΑ 14.99€/τμχ

GLΟWΙΕS ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ ΡΟΖ 24.99€/τμχ

GLΟWΙΕS ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ ΜΠΛΕ 24.99€/τμχ

FΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΥΛΟΦΩΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 35.99€/τμχ

FΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΚΙ 39.99€/τμχ

*C ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ/2/2/VN 79.99€/τμχ

ΡΟΚΕΜΟΝ ΠΙΣΤΑ ΜΑΧΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΣΑΝΤΑ 39.99€/τμχ

ΓΙΓΑΝΤΟΣΑΥΡΟΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 39.99€/τμχ

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ GΟ 500ΤΕΜ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 24.99€/τμχ

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ GΟ 900ΤΕΜ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕGΑ SΕΤ 35.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚ. ΤΖΙΠ ΟF RΟΑD SΡΙDΚΟ 2,4GΗz ΒΑΤΤΕRΥ ΡΑCΚ USΒ 35.99€/τμχ

SΙΚU WΟRLD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 59.99€/τμχ

SΙΚU WΟRLD ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 59.99€/τμχ

LΒΚ LΑΡΤΟΡ ΒΑRΒΙΕ 39.99€/τμχ

LΒΚ LΑΡΤΟΡ ΡΑW ΡΑΤRΟL 39.99€/τμχ

ΠΑΤΙΝΙ ΝΕΟΝ SΡΕCΤRΕ 69.99€/τμχ

ΝΕRF ΕLΙΤΕ ΣΤΟΧΟΣ ΒULLS-ΕΥΕ 34.99€/τμχ

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ SΗΕΕΤ SΤΟRΜ 49.99€/τμχ

ΛΟΥΤΡ.ΒΕLLΑΒLΟΟ ΦΑΛΑΙΝΑ ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ ΜΕ ΗΧΟ/ΦΩΣ 35ΕΚ 34.99€/τμχ

ΛΟΥΤΡ. ΝΕΟ LΙCΑΒΕLLΑ ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ ΡΑΒΔΑΚΙ 34.99€/τμχ

SΡΙDΕΥ ΛΟΥΤΡΙΝΟ 40CΜ ΜΕ ΗΧΟ 25.99€/τμχ

ΛΟΥΤΡ.QUΕΕΝΙΕ ΣΚΥΛΟΣ ΜΕ ΑΞΕΣ (SΗΙΜΜΕR SΤΑRS) 29.99€/τμχ

ΑΡΜΟΝΙΟ Β/Ο ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 18.99€/τμχ

e-fantasy.gr

Παζλ 1000 κομμάτια – Εικονογραφημένος Παγκόσμιος Χάρτης 8.11€/τμχ

Παζλ 1000 κομμάτια – Friends Stairs 7.49€/τμχ

Escape Παζλ 759 κομμάτια – EXIT: In the U-Boot 8.99€/τμχ

Παζλ 1000 κομμάτια – Απόδραση στην Παραλία 12.45€/τμχ

Codenames: Duet (Ελληνική Έκδοση) 14.82€/τμχ

Decrypto: Το Κρυμμένο Μήνυμα 15.97€/τμχ

Rummikub 14.19€/τμχ

Τα Τρία Μικρά Γουρουνάκια 13.97€/τμχ

Naruto Shippuden: Vibration Stars – Uzumaki Naruto Φιγούρα (15cm) 23.91€/τμχ

He-Man and the Masters of the Universe – Skeletor Reborn Deluxe Φιγούρα Δράσης (14cm) 16.99€/τμχ

GI Joe: Classified Series – B.A.T. #41 Φιγούρα Δράσης (15cm) 28.53€/τμχ

Transformers: Deluxe Series – Tricranius Beast Power Φιγούρα Δράσης (Exclusive) 32.99€/τμχ

Five Nights at Freddy’s – Livewire Freddy (GITD) Φιγούρα Δράσης (13cm) (Exclusive) 11.09€/τμχ

etoyo.gr

ΕΠ.MONOPOLY GRAB & GO 8.99€/τμχ

ΕΠ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ: VIRUS! 10.5€/τμχ

ΠΑΖΛ 1000 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -3 ΣΧΕΔΙΑ 7.99€/τμχ

ΠΑΖΛ 3D PUZZLE MINIS 54 ΤΕΜ. BIG BEN 9.99€/τμχ

BARBIE TOTALLY HAIR DOLL – BLONDE 19.99€/τμχ

BARBIE ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΦΟΡΕΜΑ (2 ΣΧΕΔΙΑ) 7.99€/τμχ

HAIRDOOZ ΚΟΥΚΛΟΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 1 (W2) 11.99€/τμχ

MY LITTLE PONY BEST MOVIE FRIENDS AST 6.99€/τμχ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ BARBIE DEDE 9.99€/τμχ

BEBE ΒΡΕΦΙΚΟ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑΣ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΤΡΑ ΠΑΓΩΝΙ 5.99€/τμχ

ΒΕΒΕ ΛΕΛΟΣ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ (ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 26.99€/τμχ

ΒΕΒΕ Φ.Π.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ 6.99€/τμχ

ETERNALS 12IN TITAN HERO AST 14.99€/τμχ

GORMITI S2 ΦΙΓΟΥΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 8εκ W2 ASST7 (6 σχέδια) 7.99€/τμχ

SPIDER-MAN TITAN SPIDER MAN 16.99€/τμχ

LEGO MINIFIGURES SERIES 21 4.99€/τμχ

MAX BUILD ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 253 ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ 14.99€/τμχ

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ 81 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 11.99€/τμχ

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΕ ΤΣΑΝΤΑ 62ΤΜΧ DEDE 9.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ SUPERSPORT 1:16 ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 17.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ X-MONSTER / X-BEAST ASSRT 17.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚ.ΤΖΙΠ SUVS 1:18 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 19.99€/τμχ

ΦΡΙΞΙΟΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΜΠΛΕ ΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥΣ 8.99€/τμχ

GAME KING – MINI (with 400 Games 8-bit 2.8” LCD) 24.99€/τμχ

PS4 Assassins Creed Odyssey 24.99€/τμχ

ΜΠΑΛ.ΜΠΑΣΚΕΤ Ν5 ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ 7.99€/τμχ

ΜΠΑΛ.ΠΛΑΣΤ.14ΕΚ.GORMITI 14 CM 1.99€/τμχ

ΜΠΑΛ.ΠΟΔ.SOCCER world cup 9.99€/τμχ

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΗ 17.99€/τμχ

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΛΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΠΑ 8.99€/τμχ

ΣΑΚΟΣ ΜΠΟΞ ΜΙΚΡΟ BOX 813A15 9.99€/τμχ

ΓΟΥΝ.20733 ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 3ΧΡ 22ΕΚ 7.99€/τμχ

ΓΟΥΝ.B1144 ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΟΡΘΙΟ 3ΧΡΩΜ 55ΕΚ 17.99€/τμχ

ΓΟΥΝ.DAISY 20 EK. 7.99€/τμχ

ΓΟΥΝ.DONALD 20 EK. 7.99€/τμχ

ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 8022C 9.99€/τμχ

ΤΥΜΠΑΝΟ 20ΕΚ ΜΕ 2 ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ 4.99€/τμχ

ΦΛΟΓΕΡΑ ΣΕ ΘΗΚΗ LUNA 2.99€/τμχ

e-tza.gr

ΤΙ ΕΙΜΑΙ 9.99€/τμχ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 19.99€/τμχ

SUPER MARKET 4 ΦΙΓΟΥΡΕΣ 24.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 4 ΦΙΓΟΥΡΕΣ 24.99€/τμχ

ΤΟ ΙΓΚΛΟΥ ΤΗΣ CRYSTAL 29.99€/τμχ

BARBIE X-TRA 22.99€/τμχ

BARBIE DREAMHOUSE 199.99€/τμχ

ANIMAL CUSCIONZ 49.99€/τμχ

FISHER PRICE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ SMART ΡΟΖ 29.99€/τμχ

FISHER PRICE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ SMART ΡΟΖ 29.99€/τμχ

FISHER PRICE ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ ΜΕ SMART CONNECT 49.99€/τμχ

ΗΡΩΑΣ ΜΕ ΦΩΣ 11.99€/τμχ

AVENGERS BENT AND FLEX 17.99€/τμχ

SLUBAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 9.99€/τμχ

SLUBAN MEΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ 34.99€/τμχ

SLUBAN SPECIAL POLICE 34.99€/τμχ

ΣΦΗΝΩΜΑΤΑ ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΟΣ 18.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 19.99€/τμχ

SQUEAKEE 69.99€/τμχ

EXOST LIGHTNING DASH 34.99€/τμχ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΡΕΤΡΟ ΚΟΝΣΟΛΑ 24.99€/τμχ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ FAMILY GAME 29.99€/τμχ

ΜΠΑΣΚΕΤΑ 9.99€/τμχ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ 44.99€/τμχ

SPINNER M.A.D. ΠΙΣΤΑ 34.99€/τμχ

ΚΑΛΑΝΤΟΥΛΗΣ 10.99€/τμχ

LUNA ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ 59.99€/τμχ

ΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ 14.99€/τμχ

ΤΑΡΑΝΔΟΣ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ 9.99€/τμχ

BEAT BOP ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 19.99€/τμχ

ΓΙΟΥΚΑΛΙΛΙ ΞΥΛΙΝΟ ΡΟΖ ΧΡΩΜΑ 22.99€/τμχ

Funny-bunny

ΕΠ/ΖΙΟ WHACK-A-MOLE ΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΗΧΟ 15.99€/τμχ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΚΥΒΟΙ HD357A 19.99€/τμχ

PLAYSET ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ FUNNY HOUSE ΒΙΛΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΑ 17.99€/τμχ

ΣΕΤ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ BEAUTY ANGEL 3 ΣΕ 1 008-953 23.99€/τμχ

ΕΡΓΑΛ.ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3 ΣΕ 1 ΠΑΓΚΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ-ΒΑΛΙΤΣΑ 008-952 23.99€/τμχ

ΕΡΓΑΛ.ΤΡΟΛΕΥ DOCTOR PLAYSET ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 008-925 26.99€/τμχ

ΚΟΥΖ.ΚΟΥΖΙΝΑ-ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ MY KITCHEN 008-956 27.99€/τμχ

ΚΟΥΚΛΑ ANLILY ΜΕ ΑΛΟΓΟ 22.99€/τμχ

ΚΟΥΚΛΕΣ ΜΩΡΑ BABY MAY MAY 2 ΚΟΥΚΛΕΣ ΜΕ ΜΠΙΜΠΕΡΟ 282-Y 19.99€/τμχ

WINFUN ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ – ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ 3-IN-1 NIGHT TIME PROJECTOR MOBILE 39.99€/τμχ

SPACE JAM ΦΙΓΟΥΡΑ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ASST. (4 ΣΧΕΔΙΑ) 4Τ 9.99€/τμχ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ LEARNING EASEL 628-27 19.99€/τμχ

ΝΙΑΓΑΡΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ PEPPA ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ 8.99€/τμχ

ΕΡΓΑΛ.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΦΩΣ TAKE APART 661-424 16.90€/τμχ

ΠΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΡΧΑΡΙΑ FIRE PIONEER 19.99€/τμχ

B/O ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΗΧΟΥΣ 19.99€/τμχ

R/C ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ROTATING DRIFTING STUNT CAR ΜΕ USB 27.99€/τμχ

FAMILY GAME (with 620 Games 8-bit) 19.99€/τμχ

BOWLING SET ΜΕ 6 ΚΟΡΙΝΕΣ 25 EK. ΚΑΙ ΜΠΑΛΑ No.8825D 10.99€/τμχ

PET HOUSE ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΥΛΑΚΙ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 7.99€/τμχ

ΜΟΥΣ.ΟΡΓΑΝΑ ΚΙΘΑΡΑ ΞΥΛΙΝΗ 63cm.ΣΕ ΚΟΥΤΙ Νο.3016 15.99€/τμχ

Jumbo

Επιτραπέζιο Παιχνίδι Monopoly Builder – Hasbro 19.99€/τμχ

Επιτραπέζιο Παιχνίδι Σκορ 7 6.99€/τμχ

Επιτραπέζιο Παιχνίδι Ελεφαντομαχίες 9.99€/τμχ

Βαλιτσάκι Τσαντάκι Πάμε Σινεμά – 34 τμχ. 3.99€/τμχ

Καλάθι με Αξεσουάρ Καθαρισμού 7 τμχ. 3.99€/τμχ

Κομμωτήριο με 2 Κούκλες & Αξεσουάρ 7.99€/τμχ

Παιχνίδι Κούκλα με Σκυλάκι & 3 Κουταβάκια 7.99€/τμχ

Κομμωτήριο με 2 Κούκλες 34 cm 17.99€/τμχ

Αναστασία Περπατούλα Μιλάει Ελληνικά – Ιδεα 19.99€/τμχ

Σετ Βαν και Ελικόπτερο με Κούκλα Μίνι & Αξεσουάρ 17.99€/τμχ

Κούκλα Πριγκίπισσα με ’μαξα & ’λογο 24.99€/τμχ

Παιχνίδι Νεροχύτης με Αξεσουάρ – 18 τμχ. 12.99€/τμχ

Παιχνίδι Ταμειακή Μηχανή με Ήχο & Φώτα – 23 τμχ. 24.99€/τμχ

Μπουντουάρ Ομορφιάς με Καθρέφτης Ήχο & Φώτα 24.99€/τμχ

Κτηνιατρείο Βαλιτσάκι 2σε1 με Αξεσουάρ – 33 τμχ. 12.99€/τμχ

Κούκλα Μωρό με Αξεσουάρ – 4 τμχ. 9.99€/τμχ

Σετ Κούκλα Μωρό με 10 Ήχους & Πολυμορφικό Port Bebe 19.99€/τμχ

Κούκλα με Φόρεμα & Φουλάρι Τραγουδάει Ελληνικά 37 cm 9.99€/τμχ

Σετ Παιχνιδιού Μαγειρικά Σκεύη – 9 τμχ. 14.99€/τμχ

Χριστουγεννιάτικο Παιχνίδι Ράβδος Κόκκινη 3D ’γιος Βασίλης με Ήχο & Φως 26cm 1.99€/τμχ

Χριστουγεννιάτικο Παιχνίδι Ράβδος Πράσινη 3D Δέντρο με Ήχο & Φως 27cm 1.99€/τμχ

Χριστουγεννιάτικο Παιχνίδι Ράβδος Spinner Κόκκινη με ’γιο Βασίλη & Πολύχρωμο Φως 12cm 2.49€/τμχ

Χριστουγεννιάτικο Παιχνίδι Ράβδος Spinner Πράσινη με Χιονάνθρωπο & Πολύχρωμο Φως 12cm 2.49€/τμχ

Χριστουγεννιάτικο Παιχνίδι Μηχανικός Χιονάνθρωπος που Σκαρφαλώνει με Μουσική 7.99€/τμχ

Στυλό Χρυσό Λευκά Diamonds Κορώνα 17cm 1.99€/τμχ

Στυλό Χρυσό Πράσινα Diamonds Κορώνα 17cm 1.99€/τμχ

Κούκλα με Ήχο και Αξεσουάρ Έκπληξη 14.99€/τμχ

Σκυλάκι Μηχανικό με Αξεσουάρ Φαγητού Κίνηση & Ήχο 14.99€/τμχ

Παιδική Ηλεκτρική Σκούπα με Αξεσουάρ Φως & Ήχο 19x68cm 19.99€/τμχ

Προσχολικό Παιχνίδι Στόχου Can Toss 1.99€/τμχ

Βρεφικό Παιχνίδι Μπάνιου Λιονταράκι Μπουγελόφατσα – Fisher Price 3.99€/τμχ

Βρεφικό Παιχνίδι Μπάνιου Ζωάκια Μπουγελόφατσες με Απόχη Καμηλοπάρδαλη – Fisher Price 6.99€/τμχ

Πυραμίδα με Κούπες & Αριθμούς 4.99€/τμχ

Πυραμίδα με Ήχο & Φως 7.99€/τμχ

Γυμναστήριο Χαλάκι Δραστηριοτήτων με Πιάνο Κόκκινο 14.99€/τμχ

Γυμναστήριο Χαλάκι Δραστηριοτήτων με Πιάνο Ήχο & Φώτα – Ιδέα 29.99€/τμχ

Peppa Pig Λούτρινη Κούκλα 50cm 14.99€/τμχ

Μουσικό Περιστρεφόμενο Κούνιας Μέλισσες 12.99€/τμχ

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Κύβος Δραστηριοτήτων Master Mind 17.99€/τμχ

Πυραμίδα Τρυποπαίχνιδο σε Κουβαδάκι 5.99€/τμχ

Παιχνίδι Πιανάκι Carousel με Ήχους 14.99€/τμχ

Παιχνίδι Πασχαλίτσα με Ήχο & Φώτα 14.99€/τμχ

Παιδικό Παζλ Δαπέδου Frozen 2 31.5×31.5cm (9 Κομμάτια) 9.99€/τμχ

Παιδικό Παζλ Δαπέδου Paw Patrol 31.5×31.5cm (9 Κομμάτια) 9.99€/τμχ

Ξύλινο Τρένο με Σταθμό & Αξεσουάρ – 65 τμχ. 19.99€/τμχ

Βρεφικά Τουβλάκια Μεγάλο Μέγεθος σε Κόκκινο Κίτρινο Κουβά (48 Κομμάτια) 7.99€/τμχ

Βρεφικά Τουβλάκια Μεγάλο Μέγεθος σε Φούξια Κουβά (48 Κομμάτια) 7.99€/τμχ

Μαγνητικά Τουβλάκια Χρωματιστά 34 τμχ. 9.99€/τμχ

Μαγνητικά Τουβλάκια Χρωματιστά 46 τμχ. 19.99€/τμχ

Σετ Παιχνιδιού Φιγούρα Στρατιώτης με Πυροβόλο & Τανκ με Εκτοξευτή Οβίδων – 5 τμχ. 2.99€/τμχ

Παιχνίδι Βαλιτσάκι Εργαλείων – 26 τμχ. 7.99€/τμχ

Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα Αγωνιστικό Μαύρο Ματ με Φώτα 1:16 / 27MHz 9.99€/τμχ

Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα Off Road Μαύρο Κίτρινο 1:18 / 27MHz 12.99€/τμχ

Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα Off – Road Κόκκινο 1:18 / 27MHz 12.99€/τμχ

Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα Off Road με Αναρτήσεις 1:10 / 2.4Ghz Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα Stunt Car για Δράση σε Κάθε Έδαφος με Φως 29.99€/τμχ

Σετ Παιχνιδιού Δεινόσαυροι με Όχημα & Φιγούρες 9.99€/τμχ

Πλυντήριο Αυτοκινήτων για Αλλαγή Χρώματος με Φως Ήχο & 2 Αυτοκίνητα 14.99€/τμχ

Πίστα Αυτοκινήτων με 4 Οχήματα 14.99€/τμχ

Πίστα Δεινοσαύρων Glow in the Dark & 2 Οχήματα – 360 τμχ. 14.99€/τμχ

Πίστα Αυτοκινητόδρομος με Χειριστήρια & Οχήματα 1:43 24.99€/τμχ

Δεινόσαυρος Τηλεκατευθυνόμενος με Ήχο Φως & Χειριστήριο 2.4G 29.99€/τμχ

Blaze Storm Όπλο Shooter με 12 Μαλακά Μπαλάκια 19.99€/τμχ

Στρατιωτικό Σετ Στρατόπεδο με Οχήματα & Στρατιώτες – 17 τμχ. 14.99€/τμχ

Ενσύρματο Mouse Gaming Μαύρο 3200 dpi 5.99€/τμχ

Gaming Πληκτρολόγιο Multimedia LED 7.99€/τμχ

Ακουστικά Ενσύρματα με Μικρόφωνο 6.99€/τμχ

Μικρόφωνο Υπολογιστή Εύκαμπτο 5 V 3.5 mm 1.49€/τμχ

Σετ Ηχεία Η/Υ USB 6 W Μαύρο Κόκκινο 5.99€/τμχ

Στόχος Ασφαλείας Μαγνητικός με 6 Βελάκια 40cm 7.99€/τμχ

Baseball Σετ Εξάσκησης 2.99€/τμχ

Φιλέ Ping Pong Επεκτεινόμενο 170cm 4.99€/τμχ

Σετ Ρακέτες Ping Pong Μπλε & 2 Μπαλάκια 1.99€/τμχ

Φιλέ Ping Pong Μπλε με Μεταλλικά Στηρίγματα 130x12cm 0.99€/τμχ

Πατίνι Αλουμινίου Pro Series Μαύρο 29.99€/τμχ

Χριστουγεννιάτικος Λούτρινος Τάρανδος 39cm 9.99€/τμχ

Χριστουγεννιάτικος Λούτρινος Χιονάνθρωπος 35cm 9.99€/τμχ

Χριστουγεννιάτικο Λούτρινο Παιχνίδι Gnome Κόκκινη Φορεσιά Καπέλο Δέντρο 35cm 3.99€/τμχ

Χριστουγεννιάτικος Λούτρινος ’γιος Βασίλης Gnome 33cm 3.99€/τμχ

Χριστουγεννιάτικο Λούτρινο Ξωτικό Gnome 33cm 3.99€/τμχ

Παιχνίδι Λούτρινο Ζωάκι Bubble Puff Βάτραχος Πράσινος 11cm 2.99€/τμχ

Παιχνίδι Λούτρινο Ζωάκι Bubble Puff Σκυλάκι Καφέ Αυτάκια 11cm 2.99€/τμχ

Παιχνίδι Λούτρινο Ζωάκι Bubble Puff Γουρουνάκι Ροζ 11cm 2.99€/τμχ

Παιχνίδι Λούτρινο Ζωάκι Bubble Puff Δελφίνι Μπλε 11cm

2.99€/τμχ

Παιχνίδι Λούτρινο Ζωάκι Bubble Puff Μονόκερος Λευκός 11cm 2.99€/τμχ

Λούτρινη Γάτα Γκρι με Ήχο 12cm 2.99€/τμχ

Λούτρινη Κοτόπουλο Κίτρινο με Ήχο 12cm 2.99€/τμχ

Λούτρινος Σκύλος Καφέ με Ήχο 12cm 2.99€/τμχ

Λούτρινο Πρόβατο Λευκό με Ήχο 12cm 2.99€/τμχ

Λούτρινος Μονόκερος Ροζ Μωβ με Ήχο 12cm 2.99€/τμχ

Pikmi Pops Surprise Pack S2 – Giochi Preziosi 2.99€/τμχ

Αρμόνιο με Μικρόφωνο (54 Πλήκτρα) 29.99€/τμχ

Μικρόφωνο Ασύρματο Καραόκε για Συσκευές Ήχου Μαύρο 12.99€/τμχ

Max Store

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MONOPOLY ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ F4007 24.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ CLUEDO ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ F5699 17.99€/τμχ

CLUEDO JUNIOR 19.99€/τμχ

CLUEDO 40613110 24.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – UNDERGROUND 1040-21231 12.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΕΤΡΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΜΟΛΥΒΙ-ΧΑΡΤΙ Π.000.093 6.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ UBONGO 27.99€/τμχ

NTOMINO 78 KOMMATIA 1102 6.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΒΑ 1040-26479 22.99€/τμχ

L.O.L. SURPRISE OMG ΚΟΥΚΛΑ ΣΕΦ PLAYSET 119449EUC 54.99€/τμχ

MERMAZE MERMAIDZ COLOR CHANGE ΚΟΥΚΛΑ – ΓΟΡΓΟΝΑ – HARMONIQUE 580805EUC 24.99€/τμχ

MERMAZE MERMAIDZ COLOR CHANGE ΚΟΥΚΛΑ – ΓΟΡΓΟΝΑ – KISHIKO 581352EUC 24.99€/τμχ

BARBIE TOTALLY HAIR-STARS HCM88 19.99€/τμχ

BARBIE DREAM CLOSET DOLL AND PLAYSET HGX57 69.99€/τμχ

WIZARDING WORLD PATRONUS ΛΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΣΟ ΣΕΤ 2ΤΜΧ 6063831 14.99€/τμχ

WIZARDING WORLD ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΥΚΛΕΣ ΜΕ ΕΝΔΥΣΗ 6064055 14.99€/τμχ

BARBIE ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ 3 ΣΕ 1 GHL93 79.99€/τμχ

BARBIE DREAMHOUSE GRG93 199.99€/τμχ

DESIGN A FRIEND ΚΟΥΚΛΑ EVELYN KK5475 29.99€/τμχ

ΚΟΥΚΛΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ B096 6.99€/τμχ

ΚΟΥΚΛΑ SPORT FASHION ASST. B157 2.49€/τμχ

ΚΟΥΚΛΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΝΥΦΗ B164 3.99€/τμχ

ΚΟΥΚΛΑ CHEF B171 4.99€/τμχ

ΚΟΥΚΛΑ ΣΕΤ ΜΕ ΡΟΥΧΑ B174 8.99€/τμχ

BARBIE ΣΠΙΤΑΚΙ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΚΛΑ FXG55 35.99€/τμχ

BARBIE ΣΕΦ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΤΣΑΣ FHR09 24.99€/τμχ

FISHER PRICE BUSY BUDDIES ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ HHX09 49.99€/τμχ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ ΜΕ ΦΩΤΑ GFV21 19.99€/τμχ

FISHER PRICE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΗ HBC81 12.99€/τμχ

DICKIE ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ABC ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ PAULY 204116000 29.99€/τμχ

DICKIE ABC BYD ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 204113000 8.99€/τμχ

ΚΙΝΗΤΟ SMARTPHONE BEBE ΜΕ ΗΧΟΥΣ HE8001 6.99€/τμχ

ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩΣ FM666-23 14.99€/τμχ

ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ BABY LAPTOP (ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)1000-63375 22.99€/τμχ

ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ PAD – ΦΑΡΜΑ 1000-63646 14.99€/τμχ

PAW PATROL MOTO PUPS – ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΟΤΟ-ΚΟΥΤΑΒΙΑ 6059253 17.99€/τμχ

SPIDER-MAN 3 H TAINIA 6IN ΦΙΓΟΥΡΑ AST F0231 11.99€/τμχ

PLAYSET ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΤΖΙΠ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ B3109-16 17.99€/τμχ

PLAYSET ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 2121-49E 24.99€/τμχ

GORMITI S3 ISKADOR PLAYSET + EXCLUSIVE FIGURE GRA12000 49.99€/τμχ

GORMITI S3 ΦΙΓΟΥΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 8ΕΚ. W2 (6 ΣΧΕΔΙΑ) GRA20000 9.99€/τμχ

GOO JIT ZU GALAXY ATTACK SINGLE PACK (7 ΣΧΕΔΙΑ) GJT21000 14.99€/τμχ

SUPERZINGS ΣΕΙΡΑ 3 STARTER PACK 1013-61122 4.49€/τμχ

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ 100ΤΜΧ ΣΕ ΤΣΑΝΤΑ 846 9.99€/τμχ

ECOIFFIER ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ 33 ΤΜΧ. 3291 12.99€/τμχ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3D ΜΟΝΟΚΕΡΟΙ ΜΕ ΓΚΛΙΤΕΡ 4M0560 9.99€/τμχ

ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΟ 32 6.99€/τμχ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ 75 ΤΕΜ ΝΟ 34 8.99€/τμχ

LEGO BRICK BOX 10913 26.39€/τμχ

LEGO MOBILE CRANE 60324 38.39€/τμχ

LEGO COLE’S DRAGON CRUISER 71769 35.99€/τμ

LEGO THE CRYSTAL KING 71772 55.99€/τμχ

LEGO PET ADOPTION CAF? 41699 23.99€/τμχ

LEGO GUARDIANS OF THE GALAXY ADVENT CALENDAR 76231 27.99€/τμχ

LEGO WILD ANIMALS OF SOUTH AMERICA 10973 39.99€/τμχ

LEGO FORMULA E? PORSCHE 99X ELECTRIC 42137 39.99€/τμχ

LEGO FORD MUSTANG SHELBY? GT500? 42138 39.99€/τμχ

LEGO RESCUE HELICOPTER TRANSPORT 60343 23.99€/τμχ

LEGO POLICE STATION 60316 55.99€/τμχ

CLEMMY ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΦΗΣ 1033-17662 19.99€/τμχ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ NASA MARS ROVER 1026-63377 27.99€/τμχ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ – ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 1026-63378 24.49€/τμχ

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ – ΜΑΘΑΙΝΩ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 1026-63404 27.99€/τμχ

DICKIE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ VW TIGUAN 203714016038 14.99€/τμχ

DICKIE ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 203302029 8.99€/τμχ

AYTOKINHTO EXOST JUMP MONH ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ASSRT 7530-20616 4.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ RALLY 1:28 DC256 8.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 4WD CHEETAH KING 1:18 MX0150851 24.99€/τμχ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ RACING DIE-CAST 1:12 HX807 4.99€/τμχ

ΟΧΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ PULL BACK 1:48 3566A 4.99€/τμχ

ΝΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΑΜΠΑ ΓΙΑ ΑΛΜΑΤΑ P856-A 17.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 926-1 12.99€/τμχ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1:28 DC257 8.99€/τμχ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ 1:26 E277-003 13.99€/τμχ

LAPTOP SPIDERMAN JC598SPi8 47.99€/τμχ

ΕΞΥΠΝΟΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ 1020-63777 12.99€/τμχ

NERF ULTRA SPEED F4929 59.99€/τμχ

NERF ULTRA STRIKE F6024 49.99€/τμχ

NERF ARMORSTRIKE F5855 34.99€/τμχ

ΣΕΤ ΜΠΟΞ ΜΕ ΓΑΝΤΙΑ 12.99€/τμχ

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1.6m 22.99€/τμχ

ΤΕΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 244x122x91cm 36.99€/τμχ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ 2398 22.99€/τμχ

ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Νο 04 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 8.99€/τμχ

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 59 x39 x 24cm 11.99€/τμχ

ΧΝΟΥΔΩΤΟ BEANIE BELLIES ΚΟΑΛΑ ΓΚΡΙ 15ΕΚ 1607-40726 4.99€/τμχ

BAMBOLINA LUNA ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ BD2003 59.99€/τμχ

FURREAL CINNAMON ΤΟ ΣΤΥΛΑΤΟ ΚΑΝΕΛΙ ΠΟΝΥ F4395 79.99€/τμχ

ΧΝΟΥΔΩΤΟ MICKEY 20 EK. 1607-01680 6.99€/τμχ

ΧΝΟΥΔΩΤΟ MINNIE 20 EK. 1607-01681 6.99€/τμχ

ΛΟΥΤΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΟΖΩΑΚΙΑ COLOR CHANGE 1863-30145 17.99€/τμχ

ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΚΟΥΒΑΡΟΖΩΑΚΙΑ ΜΩΡΑΚΙΑ ΣΑΛΟΝΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 1863-30161 11.99€/τμχ

JIGGLY PETS ΚΟΑΛΑ (2 ΧΡΩΜΑΤΑ) JP007 19.99€/τμχ

JIGGLY PETS ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ- ΡΟΖ ΠΕΡΛΕ JP002P 19.99€/τμχ

SPRINT ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ- ΠΑΜΕ ΒΟΛΤΑ SPR002 19.99€/τμχ

ΑΡΜΟΝΙΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΙ 32 ΠΛΗΚΤΡΑ HS3220A 9.99€/τμχ

ΑΡΜΟΝΙΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΙ 54 ΠΛΗΚΤΡΑ HS5490 32.99€/τμχ

ΚΙΘΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ S-B25 14.99€/τμχ

ΒΙΟΛΙ ΜΙΚΡΟ 370A 5.99€/τμχ

ΑΡΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΝΤΡΑΜΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 2 ΣΕ 1 90 X 69 ΕΚ. SLW9981 24.99€/τμχ

Mothercare

P&W DINO RUN 12.25€/τμχ

ADDO DINO DR GAME 9.03€/τμχ

ELC 10 IN 1 UNICORN PUZZLE 17.50€/τμχ

ELC PUZZLE FLOOR OCEAN 12.25€/τμχ

ADDO POP UP PANDA 10.50€/τμχ

ELC METAL IRONING BOARD 18.90€/τμχ

ELC LIGHT AND SOUND IRON 13.30€/τμχ

ELC SWEET TREAT TRAY 10.85€/τμχ

ELC WD BISCUIT TRAY 12.25€/τμχ

RF DLX AMBER DOLL 29.40€/τμχ

BUSY ME MY POTS & PANS ML 10.50€/τμχ

ELC BF BABY CAMERA 9.03€/τμχ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ:LITTLE SENSES RAINMAKER 15.40€/τμχ

ELC STACKING CHICKS 12.25€/τμχ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ:WW TRANSPORTER 29.40€/τμχ

L&S VEHICLE TRACTOR ECO 13.30€/τμχ

FELT PICTURE DINO 6.65€/τμχ

ELC COLLAGE CRAFT SET 8.40€/τμχ

ELC SS LEARNING MEGA PACK 15.75€/τμχ

ELC SS CUPCAKE SET 13.30€/τμχ

OTI SYO BEAR FAMILY 15.40€/τμχ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ:BC L&S HELICOPTER 9.45€/τμχ

ELC BC ICE CREAM TRUCK 9.45€/τμχ

ELC BC L&S DELVERY VAN 9.45€/τμχ

RC AMPHIBIOUS CAR 20.30€/τμχ

PPP HAPPY HOPPY BUNNY 13.30€/τμχ

PPP UNICORN WALKING 13.30€/τμχ

PPP WALK ALONG DALMATION 13.30€/τμχ

PPP WALK ALONG KITTY 13.30€/τμχ

PPP GIGGLING MONKEY 11.90€/τμχ

ELC SING STAR MIC 34.30€/τμχ

Mουστάκας

UNO HARRY POTTER 3€/τμχ

BW ΕΠ/ΖΙΟ HUNGRY HIPPOS-007/30A 10€/τμχ

SIMBA EICHORN ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΥΡΓΟΣ 8€/τμχ

MONOPOLY BUILDER 18€/τμχ

BW HOCKEY B/O-298N 24€/τμχ

BARBIE FASHIONISTAS-DFT85 10€/τμχ

BARBIE ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ 13€/τμχ

BARBIE ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 18€/τμχ

ENCHANTIMALS ROYALS ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΗ ΑΜΑΞΑ 14€/τμχ

BARBIE BROOKLYN-CAMPING 13€/τμχ

Sylvanian Families COSY COTTAGE STARTER ΣΠΙΤΙ 22€/τμχ

BAYER ΜΩΡΟ 30cm PICCOLINA NEWBORN-93023 13€/τμχ

BARBIE VACATION HOUSE & ΚΟΥΚΛΑ35€/τμχ

IMC MINNIE ΚΟΥΖΙΝΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ 26€/τμχ

F.P.LAUGH & LEARN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΚΙ 29€/τμχ

F.P.LAUGH & LEARN ΕΚΠΑΙΔ.ΜΕΓΑΛΟ ΞΥΛΟΦΩΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ 26€/τμχ

PG I & T SHAPE SORTING-ΚΟΥΒΑΣ 12ΤΜΧ. 5€/τμχ

ADDO ΧΑΛΑΚΙ REUSABLE AQUA PLAYMAT PAW PATROL 14€/τμχ

SAMBRO PEPPA PIG ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 19€/τμχ

JW MOVIE ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ASS. 26€/τμχ

F.P.IMAGINEXT-JW 3 ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ T-REX 20€/τμχ

SIMBA PJ MASKS D/C ΟΧΗΜΑ CAT-CAR & ΦΙΓ.15cm 15€/τμχ

JP NINTENDO ΦΙΓ.4” SUPER MARIO W.29 10€/τμχ

CM ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ-THE WITCH 28€/τμχ

F.P.MB ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ-ΤΣΑΝΤΑ 60ΤΜΧ. 12€/τμχ

F.P.MB HOT WHEELS ΝΤΑΛΙΚΑ TWINDUCTION 300TMX. 17€/τμχ

CRAYOLA ΝΑΣΟΣ Ο ΠΙΚΑΣΟΣ 19€/τμχ

PG ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Β/Ο 19€/τμχ

SAMBRO BARBIE PRINT STUDIO (W/DOLL) 16€/τμχ

LEGO CLASSIC 90 YEARS OF PLAY 39€/τμχ

LEGO FRIENDS MIA’S WILDLIFE RESCUE 35€/τμχ

LEGO SUPER HEROES GUARDIANS OF THE GALAXY ADVENT CALENDAR 30€/τμχ

BW ΣΕΤ ΤΡΕΝΟ RAILWAY B/O w/LIGHT & MUSIC 10€/τμχ

ZURU METAL MACHINES PLAYSET SERIES 1 SPIDER STRIKE 24€/τμχ

AT ΤΗΛ/ΝΟ ΑΥΤ/ΤΟ POLICE 1:18 2ASS. 14€/τμχ

BW UFO DRONE w/LIGHT ASS.-AC05 14€/τμχ

BW ΤΗΛ/ΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤ/ΤΟ SUPER SPEED RACER 1:12-999-55 19€/τμχ

GBR ΑΥΤ/ΜΟΣ B/O SPEED CHASER ROAD RACING SET 19€/τμχ

BW ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BRICK GAME ASS.-158A 3€/τμχ

PFL ΚΟΝΣΟΛΑ POCKET ARCADE GAME RETRO 6€/τμχ

iDANCE SMART WATCH PINK 34€/τμχ

iDANCE SMART WATCH BLUE 34€/τμχ

SIMBA ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑ 6€/τμχ

BW AJ BOWLING SET-829/2BL 9€/τμχ

BW ΕΣΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-210A 11€/τμχ

BW AJ BASKETBALL SET-AJ3117-2BK 12€/τμχ

ZURU X-SHOT DINO ATTACK CLAW HUNTER 15€/τμχ

ZURU ΛΟΥΤΡ.PETS ALIVE BOOTY SHAKING PUG 19€/τμχ

SAMBRO ΛΟΥΤΡ.PEPPA PIG 60cm ASS. 19€/τμχ

iDANCE ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ KARAOKE PARTY MIC PM6 ASS. 12€/τμχ

iDANCE ΣΕΤ KARAOKE CUBE SING 200 BLACK 29€/τμχ

iDANCE ΑΡΜΟΝΙΟ MINI BLACK 16€/τμχ

SIMBA ΚΙΘΑΡΑ SUPER ROCK B/O 2ASS. 19€/τμχ

Playmobil

Αρχηγείο του Dr. Drone 44.99€/τμχ

Ερπυστριοφόρο όχημα της Spy Team 44.99€/τμχ

Αυτοκίνητο με ανοιχτή οροφή και κανό 29.99€/τμχ

Kids’ Club 14.99€/τμχ

Starter Pack Αστυνομικό τμήμα 14.99€/τμχ

Κέντρο συντονισμού Ακτοφυλακής 29.99€/τμχ

Γοργόνες στην υποβρύχια σάλα τους 16.99€/τμχ

Πολίτης Κλήμης

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ WHACK A MOLE 12.99€/τμχ

ΣΕΤ ΚΟΥΚΛΑ ΜΑΝ ME ΚΟΥΖ+ΨΥΓΕΙΟ+ΗΧΟΣ* 12.99€/τμχ

ΒΕBE ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝ+ΠΙΑΝAKI 12.99€/τμχ

ΣΕΤ 3 ΡΟΜΠΟΤ TRANSFORMER 19.99€/τμχ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ 24ΤΜΧ ΣΧΗΜΑΤΑ* 12.99€/τμχ

ΤΗΛ-ΝΟ ΟΧΗΜ ΑΓΩΝ ΜΑΥΡ 1:16 599GT FE 12.99€/τμχ

ΣΑΚΟΣ ΒΟΧ 53 X 19EK ME ΓΑΝΤΙΑ 14.99€/τμχ

ΜΗΧ ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΛΩΔ 3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ TRY-ME 12.99€/τμχ

ΣΕΤ DRUMS JAZZ ΜΕΣΑΙΟ 8ΤΜΧ 12.99€/τμχ

Toycity

επιτραπεζιο wordsearch 15€/τμχ

κουζινα Barbie 23€/τμχ

fisher price κυβος με σχηματα 8€/τμχ

jurassic οχημα capture and crush 40€/τμχ

mb τουβλακια 60 τεμαχια 12.8€/τμχ

exost rc 360 cross red 24€/τμχ

tv console plug n play-2wireless controlers 64€/τμχ

εστια ποδοσφαιρου mickey 13€/τμχ

λουτρινο mickey 9€/τμχ

αρμονιο μπαταριας 13€/τμχ