Το Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο Erasmus plus KA201

To σχέδιο “Traditional Arts and Crafts to Keep away Early Drop-out” εξετάζει το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης το σχολείου σε συνδυασμό με τον ρόλο των Παραδοσιακών Τεχνών.

Η ιστορία αναβίωσης κάθε παραδοσιακής τέχνης, υλικού, τεχνουργήματος ή εργαλείου, ξεκίνησε μέσα από το πάθος αφοσιωμένων ατόμων και κοινοτήτων. Για να συνεχιστεί η πολιτιστική κληρονομιά των παραδοσιακών τεχνών, είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα ποιοτικά υλικά και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την συνέχιση της παράδοσης αλλά και για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς τεχνιτών.

Το σχέδιο στοχεύει να αξιοποιήσει τις παραδοσιακές τέχνες ως μία εναλλακτική επαγγελματική δραστηριότητα που θα περιορίσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Ο Οδηγός για τα σχολεία «Rediscovering the Lost Crafts» (Ανακαλύπτοντας ξανά τις παραδοσιακές τέχνες) περιλαμβάνει δύο μέρη

ΜΕΡΟΣ Α Μελέτη του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

ΜΕΡΟΣ Β Εκπαιδευτική προσέγγιση για την Πολιτιστική Κληρονομιά, μαζί με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις εργασίες των μαθητών

Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα του σχεδίου http://tackederasmus.eu

και συγκεκριμένα στη δημοσίευση

