Teach4Integration: Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το ΕΚΠΑ μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και με τη χρηματοδότηση της Unicef (Refugee and Migrant Response in Greece) στο πλαίσιο του προγράμματος Teach4Integration 2 διοργανώνει 90ωρα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια με την επωνυμία e_li.t (education and linguistics trainings).

Που απευθύνονται

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς με παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στις τάξεις τους.

Επιστημονική ευθύνη του προγράμματος

Η επιστημονική ευθύνη του προγράμματος ανήκει στις Αναπληρώτριες Καθηγήτριες του ΕΚΠΑ, Μαρία Ιακώβου (Τμήμα Φιλολογίας) και Αλεξάνδρα Ανδρούσου (Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία).

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του είναι η γλωσσική και ψυχοπαιδαγωγική διαχείριση πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών τάξεων μέσα από την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το πλαίσιο λειτουργίας των τάξεων αυτών, με τεχνικές διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και τρόπους αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών προκλήσεων που αναδύονται από μια τόσο περίπλοκη εκπαιδευτική διαδικασία.

Που διεξάγονται

Τα σεμινάρια διεξάγονται στον χώρο του Μαράσλειου Διδασκαλείου

Μαράσλειο Διδασκαλείο (Μαρασλή 4, Αθήνα 10676, μετρό Ευαγγελισμός)..

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των επόμενων κύκλων είναι:

3ος κύκλος 19/02/2020 – 12/03/2020

4ος κύκλος 05/03/2020 – 26/03/2020

Εγγραφές

Για εγγραφές μπείτε στο https://www.teach4integration.gr