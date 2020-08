Πανευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας για την Eλληνική Μαθητική «Start Up» ΕCOWAVE!

To Βραβείο Καινοτομίας JA Europe Delta Innovation Award κατέκτησε η μαθητική «εικονική επιχείρηση» ECOWAVE Α.Ε από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του τελικού διαγωνισμού Μαθητικής Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης (31st JA Europe Company of the Year Competition 2020) που πραγματοποιήθηκε με έδρα το Junior Achievement Πορτογαλίας.

Παράλληλα η μαθητική «εικονική επιχείρηση» ήταν μεταξύ των μόλις επτά ομάδων που βραβεύθηκαν από τις 40 ομάδες που διαγωνίσθηκαν. Mε τη βράβευση αυτή η ECOWAVE Α.Ε. συγκαταλέγεται στις 7 καλύτερες μαθητικές «επιχειρήσεις» της Ευρώπης για το 2020. Οι μαθητές «επιχειρηματίες» της Α' Λυκείου ξεχώρισαν με τη δημιουργία του «Βio-Veil», του πρώτου απολύτως βιοαποικοδομήσιμου ρολού χαρτιού για εξεταστικά κρεβάτια νοσοκομείων, ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίων και ινστιτούτων αισθητικής. Στο ρολό «Bio-Veil», η αδιάβροχη επένδυση που έχει το χαρτί δεν είναι από πλαστικό -όπως στα ρολά που χρησιμοποιούνται τώρα- αλλά από φυσικές πρώτες ύλες, όπως άμυλο, σιτάρι και φυτικά έλαια. Με τη χρήση αυτών των φυσικών υλικών, το ρολό «Βio-Veil» όταν πετιέται, διαλύεται, γίνεται λίπασμα και δεν αφήνει κανένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρόκειται για πολύ έξυπνη και άμεσα υλοποιήσιμη ιδέα που μπορεί να βγει άμεσα στην αγορά και να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της χρήσης πλαστικού στον ιατρικό χώρο. Μάλιστα η ΕCOWAVE A.E. είχε βραβευθεί στις 8 Μαΐου από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης του Junior Achievement Greece παίρνοντας το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Τελικό του JA Europe. Πανευρωπαϊκά συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Μαθητικής «Εικονικής Επιχείρησης» του Junior Achievement, τη σχολική χρονιά 2019-2020, 355.000 μαθητές και μαθήτριες (15 έως και 18 ετών) από 40 χώρες.

Ο γενικός διευθυντής της «επιχείρησης», Θοδωρής Μάντσης, συνεχάρη όλες τις διαγωνιζόμενες ομάδες τονίζοντας ότι «είμαστε όλοι νικητές. Tα πέντε «στελέχη» της ΕCOWAVE που εκπροσώπησαν την 25μελή ομάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό ήταν ο Θοδωρής Μάντσης, η Μαρία Μπατζόλη, η Αναστασία Πράτανου, η Βάλια Αλευρίδου και ο Γιώργος Γκούλης.

Ο πρόεδρος του Junior Achievement Greece και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Πανελλαδικού Διαγωνισμού, Mάρκος Βερέμης, συνεχάρη θερμά την ομάδα τονίζοντας: «Τα «στελέχη» της ECOWAVE έκαναν περήφανους όλους τους Έλληνες με τη μεγάλη αυτή Ευρωπαϊκή επιτυχία τους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ 40 μαθητικών επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη ήταν πολύ μεγάλος και η βράβευσή τους έδειξε ότι είναι πραγματικά «ready for business» από την ηλικία των 15 ετών. Σκέφθηκαν και υλοποίησαν ένα πολύ χρήσιμο, οικολογικό προϊόν που λείπει και χρειάζεται στην αγορά. Έχουν μεγάλο ταλέντο στην επιχειρηματικότητα και την επικοινωνία και είμαι απολύτως βέβαιος για την επιτυχία τους, σε όποιον επαγγελματικό δρόμο κι εάν ακολουθήσουν. Και πάλι πολλά μπράβο σε όλη την ομάδα και τους υποστηρικτές της».

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του JA Greece και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe Αργύρης Τζικόπουλος, συμπλήρωσε: «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα, στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο, στις καθηγήτριες Ειρήνη Χάψαλη και Μαρία Δαμαλή, στον εθελοντή-σύμβουλο Χρήστο Ζγουρή από την Εθνική Τράπεζα, στις εταιρείες που στήριξαν την ECOWAVE A.E., Eθνική Τράπεζα, ANΘΗΣ, NOVAMONΤ και ΠΡΟΧΑΡΤ, στην υπεύθυνη του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση του JA Greece, Ελένη Χελιώτη και στα στελέχη της Citi Ελλάδος που έκαναν coaching στην ομάδα πριν τον Πανευρωπαϊκό Τελικό Kωνσταντίνο Τσουρή, Ιωάννη Βοΐλη, Σωκράτη Γαλανάκη και Βασίλη Τζάκο. Όλοι συντονίσθηκαν άριστα και τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα τους δικαιώνουν. Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό για όλους τους συντελεστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Εύχομαι και εις ανώτερα!».

Το πρώτο βραβείο του JA Europe Company of the Year Competition 2020 κέρδισε η ομάδα Bubbles από τη Δανία με ένα έξυπνο σύστημα που βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

ΑΠΕ