Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Online επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επιμόρφωση μόνιμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ70 οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί.

Online επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών για τις γλώσσες στην εκπαίδευση, με τίτλο: «Teacher competences for languages in education», πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ειδικότερα την διδάσκουσα Μαριάνθη Καρατσιώρη, ΕΔΙΠ Διδακτικής Μεθοδολογίας στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η δράση, γλώσσα εργασίας της οποίας θα είναι η αγγλική, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 (9.00-17.00). Διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Centre for Modern Languages/Centre européen pour les langues vivantes-ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και με την αρωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επιμόρφωση μόνιμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ70 οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί, από τις σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Οδηγό για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών για τις γλώσσες στην εκπαίδευση (A guide to teacher competences for languages in education). Ο Οδηγός ταξινομεί τα 40 υπάρχοντα πλαίσια ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε αξίες, γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τη διδασκαλία γλωσσών. Αυτές οι ικανότητες συνδέονται με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της γλωσσικής εκπαίδευσης και επηρεάζουν το πρόγραμμα σπουδών.

Οι επιμορφωτές είναι μέλη της ομάδας του έργου «Teacher competences for languages in education» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών. Πρόκειται για τον Lukas Bleichenbacher (Coordinator of the ECML Teacher competences for languages in education Expert Team, St. Gallen University of Teacher Education (PHSG), Switzerland) και την Dr. Catherine Diederich (Member of the ECML Teacher competences for languages in education Expert Team, t. Gallen University of Teacher Education (PHSG), Switzerland).

Link εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του ECML:

https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Teachercompetences/Events/tabid/4355/language/en-GB/Default.aspx

Πηγή: https://www.voria.gr/article/online-epimorfotiki-drasi-gia-ekpedeftikous-apo-to-pamak