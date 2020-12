Νέα βράβευση για το Ραδιοφωνικό Σταθμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Μια ακόμη διάκριση «συνοδεύει» εδώ και μερικές ημέρες την ομάδα παραγωγών του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Ελληνικού Ανοικτού (Webradio ΕΑΠ), ο οποίος κέρδισε βραβείο για την συμμετοχή των μελών του στην Παγκόσμια Ημέρα Πανεπιστημιακού Ραδιοφώνου 2020.

Πρόκειται για το βραβείο Spirit of College Radio Award, το οποίο απονέμεται από το World College Radio Foundation, με βάση το «ποια Πανεπιστημιακά Ραδιόφωνα ξεχώρισαν για τη συμμετοχή τους στην Παγκόσμια Ημέρα, αλλά και για το πάθος με το οποίο ενσαρκώνουν την αποστολή του Πανεπιστημιακού Ραδιοφώνου γενικότερα».

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του ΕΑΠ, ξεχώρισε ανάμεσα σε σχεδόν 600 σταθμούς από 43 χώρες, μαζί με άλλα 9 Πανεπιστημιακά Ραδιόφωνα.

Οι παραγωγοί του ραδιοφωνικού σταθμού του ΕΑΠ είναι φοιτητές και καθηγητές του ενώ λειτουργεί ήδη τρία χρόνια, στην διάρκεια των οποίων μεταδίδει συνεχές πρόγραμμα όλο το 24ωρο.

Η λίστα των Ραδιοφωνικών Σταθμών που απέσπασαν το βραβείο είναι:

· Webradio EAP at Hellenic Open Univeristy (Greece)

· Aggie Radio 92.3 KBLU-LP at Utah State University (USA)

· K103 Gothenburg Student Radio at University of Gothenburg/ Chalmers University (Sweden)

· KRSC-FM / RSU Radio at Rogers State University (USA)

· MavRadio.fm at University of Nebraska-Omaha (USA)

· RADIO-E at Universidad de Costa Rica (Costa Rica)

· Radio 6023 at Università del Piemonte Orientale (Italy)

· Radio Katipunan 87.9 FM at Ateneo de Manila University (Philippines)

· The Wolf Internet Radio at University of West Georgia (USA)

· UST Tiger Radio at University of Santo Tomas (Philippines)

«Σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες που δουλέψαμε με 570 Ραδιόφωνα σε 43 χώρες και 6 ναι ηπείρους» δήλωσε στην ομιλία της κατά την απονομή των βραβείων η Anabella Poland, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ημέρας Πανεπιστημιακού Ραδιοφώνου. Από την πλευρά της η Eva Gustavfsson, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ημέρας Ραδιοφώνου τόνισε: «Χαιρετίζουμε τη δημιουργικότητα όλων σε σχέση με το ότι καταφέρουμε να εκμηδενίσουμε τις αποστάσεις με ασφάλεια. Είμαστε όμως περισσότερο ενθουσιασμένες με αυτούς τους δέκα σταθμούς, που ξεπέρασαν τους εαυτούς τους στην Παγκόσμια Ημέρα Πανεπιστημιακού Ραδιοφώνου 2020»

Πρόσφατα ο ραδιοφωνικός σταθμός του ΕΑΠ είχε αποσπάσει άλλο βραβείο ξεχωρίζοντας μεταξύ των σταθμών από 38 χώρες σε ραδιομαραθώνιο με θέμα την αλληλεγγύη.

Αξίζει να σημειωθεί, πως είναι η πρώτη χρονιά που κατακτά το βραβείο αυτό, ένας Πανεπιστημιακός Σταθμός της χώρας μας.

Ακούτε το Webradio ΕΑΠ στο: http://webradio.eap.gr/