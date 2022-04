Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ (2019-1-EL01-ΚΑ201-062913), που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ με διάρκεια δύο (2) ετών (2019-2021). Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη σχολικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Singing and Making Melody in your Heart”.

Το Πρόγραμμα είναι Καλλιτεχνικού και Μουσικολογικού χαρακτήρα. Οι βασικές δράσεις του είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, (ζωγραφικής και γλυπτικής), ημερίδες, συνέδρια, συναυλίες, επιμορφωτικά προγράμματα, διαλέξεις προς καθηγητές, μαθητές και το ευρύτερο κοινό, εστιασμένες όχι μόνο στη Μουσική Τέχνη, αλλά γενικότερα στην Ιστορία, τη Φιλοσοφία, τη Θρησκευτική Παράδοση κ.λπ. Συνεπώς πρόκειται για ένα Πρόγραμμα με βασικό άξονα τη Μουσική και ευρύτερα την τέχνη το οποίο αποτελεί καινοτόμο δράση και πρόσθετα συναποτελεί την καλύτερη και απλούστερη διεθνή γλώσσα.

Η 3η συνάντηση των εταίρων έγινε στο Mazzarino της Ιταλίας 14-18 Μαρτίου 2022, όπου οι μαθητές συμμετείχαν στο συνέδριο που διεξήχθη εκεί με θεματικό τίτλο: ‘ Ανακαλύπτοντας τις ρίζες του πολιτισμού της Ευρώπης διαμέσου της τέχνης.

Την πρώτη ημέρα έναρξης του Συνεδρίου οι μαθητές μας παρουσίασαν δύο εργασίες, μία για το θέατρο και μία για την αρχιτεκτονική.

Συνεργάστηκαν με ομιλητές/μαθητές των άλλων σχολείων, καθώς και με τους ΑκαδημαΪκούς από Ιταλία και Ελλάδα οι οποίοι έλαβαν μέρος παρουσιάζοντας τις εισηγήσεις τους.

Όλοι μαζί αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις αναζητώντας κοινή πολιτισμική κληρονομιά.

Την τελευταία ημέρα, στο κείμενο συμπερασμάτων επισημάνθηκαν τα εξής:

· Η τέχνη αποτελεί αυτονόητα την πιο απλή και προσιτή σε κάθε άνθρωπο διεθνής γλώσσα

· Ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία κάθε τόπου δεν μπορούν ν’ απομονωθούν αποκλειστικά σε αυτόν, καθώς ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα και αυτό δεν ισχύει μόνο λόγω της αξίας τους, αλλά και για το ότι ίχνη ετέρων πολιτισμών είναι ήδη χαραγμένα σε αυτό από το παρελθόν.

Επίσης, μαθητές και εκπαιδευτικοί, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν:

1)Τον Ακράγαντα της Σικελίας, μία από τις επιφανέστερες πόλεις στη Μεγάλη Ελλάδα, το ιστορικό κέντρο της οποίας ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

2) Το Παλέρμο, μία πόλη που έχει μεγάλη ιστορία και παράδοση στη γαστρονομία, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό, με ιστορία πάνω από 2.700 χρόνια.

Τέλος, δόθηκαν κατευθύνσεις και διευκρινίσεις για την επόμενη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί το Μάϊο του 2022 στην Καβάλα.