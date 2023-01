Στο κείμενο αυτό αναφέρονται οι προβλέψεις για την Παιδεία για το έτος 2023, έτσι όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από έναν παγκοσμίου φήμης αστρολόγο.

Δημήτρης Τσιριγώτης. Φυσικός

ΓΕΝΑΡΗΣ: Προεκλογικές υποσχέσεις για αύξηση μισθών

Ενόψει εθνικών εκλογών τα κόμματα υπόσχονται στους εκπαιδευτικούς γενναίες αυξήσεις μισθών. Η ΝΔ μιλάει για αύξηση 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει «τα βλέπω» και φτάνει στο 6%. Μόνο το νεοεμφανιζόμενο κόμμα Ο.Π.Ο.Υ. (όχι παιδεία όχι υγεία) σκέφτεται έξυπνα να εκφράσει την κοινή γνώμη και προτείνει μείωση μισθών και εργασία και το καλοκαίρι για τους εκπαιδευτικούς. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το Ο.Π.Ο.Υ. φαβορί στις επερχόμενες εκλογές.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ: Updated Teachers

Με τόσο συντονισμό και μέντορινγκ οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν ένα update στις ανάγκες της νέας εποχής. Μόνο οι μουρμούρηδες οι συνδικαλιστές φωνάζουν πως οι εκπαιδευτικοί κάνουν πλέον τα πάντα στο σχολείο εκτός από το βασικό τους ρόλο: να μεταδίδουν γνώσεις στους μαθητές. Αν είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα όταν τη σήμερον ημέρα μπορείς να μάθεις τα πάντα απλά γκουγκλάροντάς τα. Τι να την κάνεις την pedia όταν έχεις wikipedia;

ΜΑΡΤΗΣ: Ανάδειξη νέων Διευθυντών

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανάδειξης των νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων, των οποίων βέβαια η θητεία θα αρχίσει με το νέο σχολικό έτος. Το σκεπτικό ήταν να μην αναστατωθούν τα σχολεία εν μέσω της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Όμως τα σχολεία πιθανόν να αναστατωθούν από άλλο λόγο: από τη στάση που κρατήσουν οι απερχόμενοι Διευθυντές μέχρι το τέλος της θητείας τους. Πιθανόν να πάθουν: «απολελέ και τρελελέ».

ΑΠΡΙΛΗΣ: Διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό. Για την Ελλάδα ρε γαμ…ο

Η Ελλάδα μετά την συμμετοχή του συνόλου των μαθητών (περίπου 160.000) των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και Γυμνασίου στον διαγωνισμό της PISA για το 2023 καταλαμβάνει την 1η θέση στον κόσμο όσον αφορά το εκπαιδευτικό της σύστημα, αφήνοντας πίσω μεγαθήρια όπως τη Φινλανδία και την Κίνα. Το υπουργείο ως ανταπόδοση στους πρωταίτιους της πρωτιάς, τους εκπαιδευτικούς, αποφασίζει να τους απαλλάξει από όλα τα εξωδιδακτικά τους καθήκοντα καθώς και την πρόσληψη γραμματέως σε κάθε σχολείο. Πρωταπριλιά, πρωταπριλιά !!! Σας την έσκασα.

ΜΑΗΣ: Εφαρμόζεται η ατομική αξιολόγηση: Ήταν όνειρο, γίνεται πραγματικότητα

Αρχίζει να εφαρμόζεται η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η αντίδραση των εκπαιδευτικών είναι σφοδρή. Αποφασίζουν ομαδικά να απαντήσουν με ένα ακόμα μεταπτυχιακό ή ένα ακόμα δίπλωμα ξένης γλώσσας. Κάθε εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει ενώπιον του αξιολογητή του εφαρμόζοντας σενάριο διδασκαλίας, με φύλλα εργασίας, με χρήση των σύγχρονων εποπτικών μέσων και μεθόδων. Και ο εκπαιδευτικός κάνει πως τα εφαρμόζει όλα αυτά και στην καθημερινότητά του και ο αξιολογητής κάνει ότι τον πιστεύει.

ΙΟΥΝΗΣ: Αξιολόγηση σχολικής μονάδος: Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω

Όλες οι σχολικές μονάδες κρίθηκαν ως άρτια εξοπλισμένες από υλικοτεχνικής απόψεως, ως επαρκώς στελεχωμένες με προσωπικό και χωρίς καμία έλλειψη σε κανένα τομέα. Όλα τα σχολεία αξιολογήθηκαν ως εξίσου άριστα. Και ως εκ τούτου αποδείχτηκε περίτρανα ότι η φημολογούμενη κατηγοριοποίηση σχολείων μέσω της αυτοαξιολόγησης ήταν μια φαντασίωση των κινδυνολόγων συνδικαλιστών.

ΙΟΥΛΗΣ: Ελάχιστη βάση εισαγωγής και στα Κολλέγια

Ύστερα από έντονες πιέσεις, το Υπουργείο Παιδείας, μετά την εφαρμογή ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Δημόσια Πανεπιστήμια, αναγκάζεται να την εφαρμόσει και για τα Ιδιωτικά Κολλέγια: 5 χιλιάδες ευρώ δίδακτρα το χρόνο ως βάση εισαγωγής.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Μονιμοποιήσεις των νεοδιόριστων, επιτέλους

Αποφασίζονται οι μονιμοποιήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών αφού πρώτα όμως αξιολογηθούν. Με αυτό τον τρόπο μπλοκάρεται και οποιαδήποτε σκέψη των σωματείων για απεργία εναντίον της ατομικής αξιολόγησης αφού το υπουργείο απαντά: «No αξιολόγηση, No μονιμοποίηση νεοδιόριστων».

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ: Το νέο πολλαπλό βιβλίο είναι εδώ

Οι μαθητές παίρνουν στα χέρια τους τα νέα και πολλαπλά βιβλία. Τα παλαιά βιβλία δεν πήγαν στην ανακύκλωση αλλά στην ανα-θέρμανση αντί καυσόξυλων, μιας και στα σχολεία φέτος δεν θα πάρουν πετρέλαιο ούτε για δείγμα.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ: Περισσότεροι πλέον οι αναπληρωτές από μόνιμους

Ανατρέπεται για πρώτη φορά το ισοζύγιο μονίμων –αναπληρωτών. Φέτος οι αναπληρωτές θα είναι περισσότεροι από τους μονίμους. Επ’ ευκαιρίας το υπουργείο σκέφτεται να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα του κλάδου για εξίσωση δικαιωμάτων και άρση των δύο ταχυτήτων στους εκπαιδευτικούς. Θα καταργήσει λοιπόν τη μονιμότητα.

ΝΟΕΜΒΡΗΣ: Παραιτήσεις νεοπροσληφθέντων. Γιατί άραγε;

Οι παραιτήσεις νεοπροσληφθέντων εκπαιδευτικών για το 2023 ξεπερνούν το ποσοστό του 85%. Αχάριστοι άνθρωποι. Δεν εκτιμάνε, παιδί μου!!

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ: Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της παιδείας

Μετά την τηλεκπαίδευση, το live streaming, την ηλεκτρονική ψηφοφορία των συμβουλίων, το voucher των 200 ευρώ για την αγορά Η/Υ και το «ένα διαδραστικός πίνακας σε κάθε αίθουσα», ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παιδείας ολοκληρώνεται. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί πλέον νιώθουμε Τζεντάι. Να φανταστείτε, πριν μπούμε στην τάξη δεν ευχόμαστε πια ο ένας στον άλλο εκείνο το παρωχημένο: «καλό μάθημα», αλλά το αναβαθμισμένο: «Μay the force be with you συνάδελφοι».

Καλή σας Χρονιά !!!!