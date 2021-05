Ο τελικός του διαγωνισμού θα μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα http://eventora.gr/jastartup21 (με εγγραφή) και τα social media του JA Greece www.senja.gr. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Οι ομάδες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος «JA Start Up», στον live, διαδικτυακό εθνικό φοιτητικό διαγωνισμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας «JA Start Up2021» του Junior Achievement Greece.

Την έναρξη του διαγωνισμού θα κηρύξει στις 15:00 η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη και θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις (pitching) των επιχειρηματικών ιδεών των ομάδων και οι συνεντεύξεις των φοιτητών στην κριτική επιτροπή.

Tην τελετή των βραβεύσεων θα «ανοίξει» στις 16:30 ο CEO του JA Europe Salvatore Nigro και θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κορυφαίο Brand Strategist, Peter Εconomides («Rebranding Greece» – «Γίνεται»).

Λίγο πριν τις 18:00, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Άγγελος Συρίγος θα απονείμει το πρώτο βραβείο μαζί με τον πρόεδρο του JA Greece και πρόεδρο της Upstream Μάρκο Βερέμη.

Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και θα διεκδικήσει διάκριση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό JA Europe Enterprise Challenge 2021, ενώ θα έχει και ενεργή συμμετοχή στο Eυρωπαϊκό Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας του JA Europe GΕΝ-E, που φιλοξενεί το Junior Achievement Λιθουανίας, από 29 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου. Πανευρωπαϊκά, στον πρωτοποριακό φοιτητικό διαγωνισμό «JA Start Up 2021» συμμετέχουν 15.000 φοιτητές από 300 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμούς και θα απονείμουν τα βραβεία οι: Αργύρης Τζικόπουλος- γενικός διευθυντής JA Greece και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe, Θάλεια Αγγελίδη – Ηead of Marketing & Communications MetLife Greece, Δημήτρης Λυκούρης, Startupper – Founder & CEO Stoferno.gr, Mάνος Παυλάκης, Learning Director JA Greece & υπεύθυνος διαγωνισμού «JA Start Up», Ιωάννα Κυπριώτη, Educational Programs Manager JA Greece & υπεύθυνη διαγωνισμού «JA Start Up». Το 1ο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3000 ευρώ, το 2ο από 2000 ευρώ και το τρίτο από 1000 ευρώ.

Οι 10 φοιτητικές ομάδες που διαγωνίζονται, σήμερα, με αλφαβητική σειρά επωνυμίας της «start up»- είναι:

Amie – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα παγκοσμίως, με θύματα κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το «Amie» είναι μια διακριτική έξυπνη IoT συσκευή που αποσκοπεί στον περιορισμό του ανωτέρω προβλήματος, τοποθετούμενο στην εσωτερική πλευρά ενδύματος από τη μέση και κάτω. Η συσκευή ενσωματώνει ultrasonic sensor, για την ανίχνευση αφαίρεσης του ενδύματος και απαιτεί σχετική επιβεβαίωση, μέσω της εφαρμογής Amie, πως η κίνηση έγινε εκούσια. Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιβεβαίωσης ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός και ειδοποιούνται οι επαφές έκτακτης ανάγκης του χρήστη. Εναλλακτικά, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο χειροκίνητα, όσο και με κατάλληλη φωνητική εντολή, μέσω ενσωματωμένου Sound Sensor.

AvaTry – Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το «AvaTry» είναι μια πλατφόρμα στην οποία περιλαμβάνονται καταστήματα ένδυσης και βιοτεχνίες, όπου ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει ρούχα της επιλογής μέσω του virtual fitting. Πιο αναλυτικά, ο πελάτης θα δημιουργεί το προσωπικό του avatar εισάγοντας τις διαστάσεις του. Έπειτα θα επιλέγει ένα ρούχο και θα μπορεί να δει πως εφαρμόζει επάνω του. Αν το νούμερο δεν είναι το ιδανικό γι’ αυτόν τότε, θα εμφανίζεται μια ένδειξη που θα τον ενημερώνει. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πλατφόρμα που θα διευκολύνει την διαδικασία αγοράς των καταναλωτών και θα προσφέρει οφέλη στις επιχειρήσεις μέσω της προβολής τους στην πλατφόρμα μας.

BECOOL – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σε μία εποχή κλιματικής αλλαγής και υπερκατανάλωσης, όπου η βιομηχανία της μόδας παράγει το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η «BECOOL» αποτελεί μία ανάσα δροσερού αέρα. Με την καινοτόμα και επαναστατική τεχνολογία της δημιουργεί υφάσματα φιλικά προς το περιβάλλον, ανάλαφρα και δροσερά, δίνοντας πάντα έμφαση στην κυκλικότητα της μόδας. Το μότο της « be conscious, be bold, be the change, BE COOL».

Biollio – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: H «Biollio» είναι μια start-up εταιρία πώλησης προσαρμοσμένων βιολογικών και φυσικών καλλυντικών προϊόντων όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μόνος του τα υλικά που θα προσθέσει στο προϊόν του είτε με τη βοήθεια καταλόγων των υλικών είτε με τη βοήθεια της έξυπνης πλατφόρμας Biollio που βάση φίλτρων θα προτείνει υλικά και συνδυασμούς στους πελάτες. Η ευκαιρία που θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε είναι η έλλειψη της αγοράς σε προϊόντα καλλυντικών, προσαρμοσμένα στον κάθε χρήστη/πελάτη. Με την εξατομίκευση πετυχαίνουμε την ικανοποίηση ακόμη και του πιο απαιτητικού πελάτη. Η ιδέα μας δημιουργεί μια νέα αγορά.

Farmit.gr – Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Η «farmit.gr» αποτελεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης καταναλωτών με τοπικούς παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα. Δίνουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν φρέσκα τοπικά προϊόντα, επιλέγοντας είτε την κατ’ οίκον διανομή είτε μέσω παραλαβής των προϊόντων από το σημείο (π.χ. αγρόκτημα) του παραγωγού. Οι παραγωγοί απολαμβάνουν μεγαλύτερη έκθεση σε καταναλωτικό κοινό, με βιώσιμες/αξιοπρεπείς τιμές των προϊόντων τους, όπου και τους παρέχουμε προσαρμοσμένα δεδομένα από τις πωλήσεις τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε την εγχώρια οικονομία, ενισχύουμε τις ανέπαφες συναλλαγές (διαφάνεια και υγειονομική ασφάλεια) και συμβάλλουμε στη μείωση της σπατάλης των τόνων τροφίμων, μέσω προσφοράς στις κοινωνικές δομές.

FireProov – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η ιδέα μας εντάσσεται στον τομέα των πράσινων και έξυπνων πόλεων, αξιοποιώντας τεχνολογίες IoT και μηχανικής μάθησης για την καταπολέμηση και πρόληψη των πυρκαγιών. Κατασκευάζουμε μηχανισμό αισθητήρων, ο οποίος εγκαθίσταται στην προστατευόμενη έκταση. Ο μηχανισμός συλλέγει real-time δεδομένα των συνθηκών του περιβάλλοντος και εξαγάγει το επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα εντοπίζει άμεσα την εκδήλωση της. Επιπλέον επιστρατεύουμε drones που πραγματοποιούν ρίψεις fire extinguishing bombs στην εστία της φωτιάς. Επίσης, πραγματοποιούμε ολοκλήρωση παρέχοντας ειδικό λογισμικό στους πελάτες, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση και να χειρίζονται τον εξοπλισμό. Τέλος, εξοπλίζουμε τους αρμόδιους φορείς με έξυπνους αλγορίθμους βελτιστοποίησης της δράσης τους.

Smat – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το «smat» είναι ένα IoT χαλάκι γυμναστικής που αλλάζει ριζικά τον τρόπο γυμναστικής στο σπίτι. Διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες πίεσης που αντιλαμβάνονται την κατανομή του βάρους κατά την άσκηση ώστε να καθοδηγεί τον αθλούμενο σαν “προσωπικός γυμναστής”. Χάρη στην mobile εφαρμογή, το smat προσφέρει ευρύ ασκησιολόγιο εξατομικευμένο στις ανάγκες κάθε χρήστη και τρεις τύπους γυμναστικής (Training ,Strengthening, Rest) που εστιάζουν σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Κατά την διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος το smat στέλνει μήνυμα διόρθωσης εάν οι σένσορες αντιληφθούν ανισοκατανομή βάρους ή πίεσης και επιβαρύνεται το σώμα του χρήστη. Αφού ολοκληρωθεί το εκάστοτε workout ανανεώνεται το ιστορικό των μετρικών προόδου.

Swim.me – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Η επιχειρηματική μας ιδέα «Swim.me», περιλαμβάνει ένα wearable σύστημα υποβοήθησης κολυμβητών για τον προσανατολισμό τους στην πισίνα. Το σύστημα αποτελείται από ένα σκουφάκι σε συνδυασμό με γυαλάκια που προορίζεται για χρήση σε συνθήκες προπόνησης των αθλητών.

Συγκεκριμένα, μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων (γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο) στα γυαλάκια, ο αθλητής ειδοποιείται με αντίστοιχες δονήσεις για την ακριβή στιγμή της στροφής και για την σχετική του θέση στη διαδρομή. Παράλληλα, η σύνδεση με αδιάβροχους υπερηχητικούς αισθητήρες στο σκουφάκι, προσδίδει μεγαλύτερη ακρίβεια στο σύστημα. Τέλος, μέσω IoT εφαρμογής στο κινητό του χρήστη, υπάρχουν δεδομένα και analytics για την απόδοση και την εξέλιξη του στις προπονήσεις.

YouInfluencer – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:

Η «YouInfluencer» αποτελεί μια επιχείρηση εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων που αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή ένα υπερσύγχρονο φροντιστήριο αποκλειστικά για social media. Επιπροσθέτως, η επιχείρησή μας σκοπεύει να διαθέτει ένα υπερσύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο χώρο, ο οποίος θα συνοδεύεται και με πληθώρα αντικειμένων και αξεσουάρ προς διάθεση που αποσκοπεί στην πρακτική εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων που ο χρήστης αποκομίζει από την επιχείρησή μας. Ο χώρος αυτός, ουσιαστικά θα αποτελεί ένα υπερσύγχρονο στούντιο φωτογράφισης και λήψης βίντεο, και θα αποτελεί σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια του χρήστη να διαμορφώσει το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσής του όπως πάντα ονειρευόταν.

YourHikingBuddy – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το «yourHikingBuddy» αποτελεί ένα έξυπνο μπατόν πεζοπορίας/ορειβασίας και προορίζεται για πεζοπόρους/ορειβάτες που επιθυμούν να προσθέσουν επιπλέον ασφάλεια στην εμπειρία τους. Το μπατόν συνδέεται με IoT εφαρμογή στο κινητό του εκάστοτε ορειβάτη/πεζοπόρου. Η διαφοροποίηση του προϊόντος μας , έγκειται στην ασφάλεια που προσδίδει στις διαδρομές καθώς, πρώτον, όταν αισθάνεται ότι κάποιος κινδυνεύει αντιδρά αυτόματα στέλνοντας ειδοποίηση στις επαφές έκτακτης ανάγκης και δεύτερον ειδοποιεί τον χρήστη όταν ξεφεύγει από το μονοπάτι του, μειώνοντας τον κίνδυνο να χαθεί. Το app, προσανατολισμένο στις ανάγκες του πεζοπόρου/ορειβάτη, έρχεται να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του, προτείνοντας και προγραμματίζοντας νέες διαδρομές, απεικονίζοντας live τη διαδρομή του.

Τον διαγωνισμό θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος, διευθύντρια Επικοινωνίας του Junior Achievement Greece, Μαρία Γιαννέτου. Χορηγός του προγράμματος είναι η MetLife και υποστηρικτής της εκδήλωσης η πλατφόρμα eventora, ενώ χορηγοί επικοινωνίας εκτός από το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι οι: ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, Ερα ΣΠΟΡ, ΚΟSMOS FM, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Capital.gr, The Toc, Athens Dj, Rock FM, Λάμψη, Tηλεθεατής, Τηλέραμα, Epixeiro.gr, ελculture.gr, AtticaNews.gr. Το JA Greece είναι βραχίονας του παγκόσμιου Junior Achievement που εκπαιδεύει στην επιχειρηματικότητα 12 εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και σε άλλες 120 χώρες. Το JA Worldwide, με ιστορία 100 ετών, βρίσκεται στην 7η θέση των 200 καλύτερων μη κερδοσκοπικών οργανισμών με τη σημαντικότερη προσφορά, επιρροή, αποτελεσματικότητα και δικτύωση σε όλο τον κόσμο