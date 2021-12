Σημαντική ήταν και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής δράσης Euphoria, που χρηματοδοτήθηκε από τη νέα Κοινότητα Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας με εστίαση στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδηλώσεων και συναντήσεων με θέμα την παρουσία και ενίσχυση των καινοτομικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων και δράσεων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας κου Άγγελου Συρίγου και του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κου Απόστολου Δημητρόπουλου.

Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, ο Υφυπουργός Παιδείας Αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Άγγελος Συρίγος, κήρυξε την έναρξη των εργασιών των συνεδριών που διοργάνωσε το Υπουργείο στο πλαίσιο της Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ.

Κατά την πρώτη συνεδρία με θέμα «Ενισχύοντας τις Καινοτομικές Ικανότητες της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης», παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Μελέτης HE Innovate της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, από ειδικούς του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη συνεδρία χαιρέτησε η Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Θέμις Χριστοφίδου και ο κος Nadim Ahmad, Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου για την Επιχειρηματικότητα, τις ΜΜΕ, τις Περιφέρειες και τις Πόλεις του ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο της συνεδρίας πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κου Αποστόλη Δημητρόπουλου, του Καθ. Περικλή Μήτκα Προέδρου Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Αν. Καθ. Μαρίας Μαύρη, Αντιπρυτάνισσας Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της κας Κατερίνας Πραματάρη, Αν. Καθηγήτριας ΟΠΑ και Πρόεδρου του ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε δεύτερη ενημερωτική συνεδρία αναφορικά με τη θεσμική ενσωμάτωση δεικτών καινοτομίας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και τις ευκαιρίες υποστήριξης νέων δράσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτής, ο καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναφέρθηκε στην Αξιολόγηση Ερευνητικών Δομών στα ελληνικά ΑΕΙ και έγιναν παρουσιάσεις δύο νέων ευρωπαϊκων προσκλήσεων χρηματοδότησης δράσεων καινοτομίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΙΚΥ. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η 2η πιλοτική πρόσκληση ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΙΤ) για την Ανάπτυξη Καινοτομικής Ικανότητας των ΑΕΙ καθώς και η νέα Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για την υποστήριξη Συμπράξεων Καινοτομίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην υποστήριξη της καινοτομικής ικανότητας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διοργάνωσαν συνάντηση ενημέρωσης της ηγεσίας των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων, με θέμα «η Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πανεπιστήμια». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με εξ αποστάσεως συμμετοχή.

Υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν τις νέες στρατηγικές, πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αναπτυχθούν από το 2022 και συζήτησαν με τους εκπροσώπους των ΑΕΙ και των ΕΚ τις ανάγκες αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντρέχουν για την εφαρμογή τους.

Συγκεκριμένα, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, η Γενική Διευθύντρια, κα Θέμις Χριστοφίδου παρουσίασε τον προγραμματισμό και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Πανεπιστήμια και η κα Vanessa Debiais-Santon, επικεφαλής της μονάδας Προγραμμάτων και Πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση, δύο νέες δράσεις αναφορικά με την Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και την Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα των μικρο-πιστωτικών μονάδων (micro-credentials).

Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας, η κα Άννα Παναγοπούλου, Διευθύντρια αρμόδια για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας και η κα Αποστολία Καραμάλη αναφέρθηκαν στις πολιτικές που υπογραμμίζουν τον ρόλο των Πανεπιστημίων ως βασικών παικτών για τα Οικοσυστήματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Τέλος, ο κος Κωνσταντίνος Γληνός, επικεφαλής του Τμήματος για την Ανοικτή Επιστήμη, αναφέρθηκε στον ρόλο της αξιολόγησης της έρευνας.

Τη διοργάνωση υποστήριξαν και χαιρέτησαν οι αρμόδιοι Υφυπουργοί: ο κος Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ο κος Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπεύθυνος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Άγγελος Συρίγος διοργάνωσε ανοικτή συνάντηση εργασίας με θέμα “Τα Πανεπιστήμια ως Ηγέτες της Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης” στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της σύνδεσης των πανεπιστημίων με την κοινωνία και την οικονομία και με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης HE Innovate της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κος Απόστολος Δημητρόπουλος

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η νέα πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για τη Συνεργασία και την Ενεργοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στα θέματα της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης (EECOLE – Entrepreneurship Education Collaboration and Engagement), σε συνεργασία με το Κέντρο για την Επιχειρηματικότητα, τις ΜΜΕ, τις Περιφέρειες και τις Πόλεις του ΟΟΣΑ (OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities). Τη νέα πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ EECOLE, παρουσίασε ο κος Raffaele Trapasso, στέλεχος του Κέντρου Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities του ΟΟΣΑ.

Σημαντική ήταν και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής δράσης Euphoria, που χρηματοδοτήθηκε από τη νέα Κοινότητα Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας με εστίαση στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. Το έργο είχε ως αντικείμενο την ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας και την κοινή επίλυση των προκλήσεων στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες και παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου. Η παρουσίαση συντονίστηκε από την κα Πραματάρη, Αν.Καθ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηναίων και τον κο Τιμολέοντα Φαρμάκη, Υποψήφιο Διδάκτορα, υπεύθυνων για την ελληνική συμμετοχή στο έργο.

Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κου Αποστόλη Δημητρόπουλου και εκπροσώπων πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν: ο καθηγητής Ι.Κ. Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Αν.Καθ. Γ. Λεκάκος, Αντιπρύτανης Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ομ.Καθ.Ν.Μυλωνάς, πρ.Αντιπρύτανης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η κα Μπέττυ Τσακαρέστου, Αν.Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου.